2 loại xịt khử mùi bị thu hồi do chứa hóa chất benzen

Theo Sức khỏe và đời sống mới đây, có tới 5 sản phẩm bị thu hồi của TCP là:

- Sure Regular Antiperspirant Aerosol (6.0 oz) (UPC 00883484002025);

- Sure Unscented Antiperspirant Aerosol (6.0 oz) (UPC 00883484002278).

- Sản phẩm bị thu hồi thứ 6 chỉ được bán ở Canada: Brut Classic Deodorant Aerosol (154g) (UPC 00827755070177).

Xịt khử mùi Sure (Hình: Internet)

Xịt khử mùi Brut (Hình: Internet)

Cũng trong vòng sáu tháng qua, có khá nhiều sản phẩm tiêu dùng khác có chứa benzen đã được thu hồi:

- Dầu gội đầu dạng xịt khô Pantene / Herbal Essence;

- Xịt khử mùi Old Spice;

- Kem chống nắng dạng xịt Neutrogena / Aveeno.

Theo các chuyên gia, benzen được phân loại là chất gây ung thư ở người. Độc tính này có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa, qua da và đường hô hấp.

Vì thế, nếu tiếp xúc với benzen trong thời gian dài có thể bị nhiễm độc. Nhiễm độc cấp tính benzen gây tổn thương da, mắt và hệ hô hấp với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, thậm chí có thể gây tử vong.

Còn nếu bệnh nhân nhiễm độc mãn tính có thể gây rối loạn chức năng của cơ quan tạo máu, bệnh tăng sinh ác tính dòng bạch cầu, bệnh u lympho, vô sinh.

Đại diện nhà sản xuất của các sản phẩm bị thu hồi trên cho biết: Mặc dù benzen không phải là một thành phần trong bất kỳ sản phẩm bị thu hồi nào, nhưng mức benzen không mong đợi lại đến từ chất đẩy phun sản phẩm ra khỏi bình xịt. Tuy nhiên, cho đến nay, không có báo cáo trường hợp nào có ảnh hưởng liên quan đến các bình khử mùi bị thu hồi này.

Vì thế, đại diện công ty cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên ngừng sử dụng các sản phẩm bị thu hồi ngay lập tức và xử lý chúng một cách thích hợp. Đồng thời người tiêu dùng nên đến ngay cơ sở y tế nếu gặp bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm bị thu hồi.