Thử nghiệm loại thuốc đầu tiên dựa trên RNA có thể ngăn ngừa triệu chứng COVID-19 kéo dài

Mới đây, tại Đại học Kỹ thuật Munich (TUM) đã tạo ra một loại thuốc dựa trên RNA cho thấy tiềm năng giúp bảo vệ chống lại các tổn thương phổi, do đó ngăn ngừa các triệu chứng COVID-19 kéo dài. Hiện loại thuốc này đang được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Theo Sức khỏe và Đời sống, tình trạng nhiễm trùng COVID-19 được cho là dẫn đến vấn đề viêm phổi nghiêm trọng và từ đó hình thành mô sẹo (xơ hóa). Chính điều này đã gây ảnh hưởng lâu dài đến chức năng phổi và là một trong những nguyên nhân gây các triệu chứng nghiêm trọng hậu COVID-19.

Mới đây, một nhóm các nhà khoa học, dẫn đầu là Giáo sư Stefan Engelhardt đại học Kỹ thuật Munich đã phát triển một loại thuốc dựa trên RNA mới có thể ngăn ngừa các tình trạng viêm phổi này.

Khi được đưa vào cơ thể qua đường hô hấp, loại thuốc này nhanh chóng nhắm vào các tế bào miễn dịch trong phế nang (các túi khí nhỏ trong phổi) và ức chế một phân tử micro RNA được tìm thấy trong các tế bào này.

Hình: Internet

Với các bệnh nhân COVID-19, các tế bào miễn dịch bị nhầm lẫn được gọi là đại thực bào, đóng một vai trò quan trọng trong các bệnh nhiễm trùng nặng và tổn thương phổi. Tuy nhiên, khi loại thuốc mới ngăn chặn phân tử micro RNA trong đại thực bào ở chuột, thì tình trạng viêm và tổn thương phổi đã giảm và cải thiện đáng kể chức năng phổi.

Giáo sư Stefan Engelhardt tin tưởng rằng nhiễm trùng nghiêm trọng như tổn thương phổi liên quan đến COVID-19 kéo dài có thể được ngăn ngừa ở những bệnh nhân dùng thuốc qua ống hít.

Trong một loạt thí nghiệm được thử nghiệm trên chuột, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng thuốc RNA của họ làm giảm chứng viêm, cải thiện chức năng phổi và giảm đáng kể nguy cơ tổn thương phổi.

Nếu thành công, đây được coi là liệu pháp COVID-19 đầu tiên nhắm mục tiêu cụ thể đến các đại thực bào, một đặc điểm mà các nhà nghiên cứu tin rằng có thể giúp bệnh nhân COVID-19 về lâu dài, ngay cả khi các biến thể mới, có thể mạnh hơn phát sinh trong tương lai.

Bằng cách cung cấp liệu pháp dưới dạng xịt, thành phần hoạt chất có thể đi vào phổi trực tiếp, làm giảm nhanh chóng hoạt động của các đại thực bào thường trú trong mô.

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