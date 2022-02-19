Xử lý trên 33.000 chai rượu vi phạm nhãn hiệu của Công ty CP Việt Pháp Victory

Tổng cục quản lý thị trường, Bộ Công thương cho biết, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hòa Bình vừa giám sát việc thực hiện loại bỏ yếu tố vi phạm 33.240 chai rượu vi phạm nhãn hiệu JINRO và HITEJINRO đối với Công ty CP Việt Pháp Victory.

Trước đó, vào ngày 21/12/2021, Cục QLTT Hòa Bình đã chỉ đạo Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra đối với Công ty CP Việt Pháp Victory.

Theo Hải Quan online, kết quả kiểm tra, phát hiện tại cơ sở sản xuất của công ty này có 33.240 chai rượu, dung tích 360ml, trên thân chai mang nhãn hiệu “JINRO” & “HITEJINRO”, tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 266 triệu đồng.

Do đó, đội QLTT số 1 đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Cục QLTT trình Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 228 triệu đồng đối với hành vi “gia công hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu”.

Hình: Internet

Hiện Công ty CP Việt Pháp Victory đã nộp tiền phạt vi phạm hành chính vào Kho bạc Nhà nước theo đúng thời gian quy định và đang tiếp tục thực hiện biện pháp xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.

Đồng thời, các chuyên gia cũng gửi lời cảnh báo tới người tiêu dùng tuyệt đối không nên sử dụng các loại rượu giả, rượu kém chất lượng bởi có một loại hợp chất vô cùng nguy hiểm đó là Methanol. Hợp chất này sau khi được sử dụng đưa vào cơ thể người, trải qua quá trình tiêu hóa sẽ sinh ra chất độc gây tổn thương võng mạc, thần kinh thị giác dẫn đến mù lòa, các bệnh về gan, thận thậm chí tử vong.

Những người uống phải rượu giả nhiễm độc methanol sẽ xuất hiện các biểu hiện cụ thể như: chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, mắt mờ,…trường hợp nhiễm độc nặng mà không được phát hiện sẽ có những dấu hiệu nguy hiểm như: thở nhanh, suy thở, hôn mê, ngưng tim, thậm chí tử vong. Khi phát hiện những tình trạng này cần đưa nạn nhân nhanh chóng đến cơ quan y tế để cấp cứu kịp thời.

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