Cấy ghép mô tủy sống mở ra hy vọng giúp người liệt vận động

Tin tức thị trường 18/02/2022 11:04

Theo một nghiên cứu được cho là đầu tiên trên thế giới do nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Tel Aviv của Israel triển khai, người bị liệt có cơ hội vận động trở lại nhờ vào công nghệ cấy ghép tế bào tủy sống.

Ngày 7/2, một nhóm nhà khoa học tại Trung tâm Công nghệ sinh học tái sinh Sagol thuộc Đại học Tel Aviv của Israel đã công bố về nghiên cứu này. 

Tuổi Trẻ đưa tin, nhóm nghiên cứu đã thực hành thí nghiệm trên động vật bằng việc cấy ghép thành công các tế bào tủy sống của con người. Có 2 trường hợp được mô phỏng ở động vật: một là mới bị liệt trong thời gian ngắn và hai là bị liệt mãn tính.

Giáo sư Tal Dvir là trưởng nhóm nghiên cứu cho biết các nhà khoa học đã lấy sinh thiết mô mỡ bụng của một bệnh nhân và tách các chất nền ngoại bào như collagen và đường. Sau đó, các tế bào được chuyển về trạng thái tế bào gốc bằng kỹ thuật di truyền lập trình. Những tế bào này có khả năng phát triển thành các tế bào khác trong cơ thể.

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Thí nghiệm cấy ghép mô tủy sống đang dần mở ra cơ hội đi lại bình thường cho những người bị liệt

Từ chất nền ngoại bào, nhóm nghiên cứu tạo ra hydrogel (một loại polymer siêu hấp thụ) đã được cá nhân hóa để loại bỏ phản ứng miễn dịch hoặc đào thải sau cấy ghép. Sau đó, các tế bào gốc được đưa vào hydrogel và tái tạo quá trình phát triển của tủy sống giống như giai đoạn phôi thai, trong đó các tế bào sẽ phát triển thành thành các mô chứa tế bào thần kinh vận động.

Sau quá trình thực nghiệm, nhóm nghiên cứu đã thu được kết quả đáng mừng. .Theo đó, tỉ lệ phục hồi khả năng đi lại của nhóm mới bị liệt là 100% và nhóm liệt mãn tính là khoảng 80%. Lấy thành công này làm tiền đền, nhóm nghiên cứu đang lập kế hoạch chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm trên cơ thể người. Điều này sẽ là dấu hiệu mở đầu đáng mừng với hy vọng trong tương lai, chúng ta có thể sử dụng các mô tế bào nhân tạo được cải tiến để cấy ghép cho những người bị liệt, giúp họ đi lại bình thường. 

Theo giáo sư Tal Dvir, nếu được áp dụng thành công, phương pháp mới sẽ giúp hàng triệu người trên thế giới bị liệt do tai nạn, tổn thương cột sống,... có cơ hội được điều trị để vận động trở lại.

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Từ khóa:   liệt mãn tính cấy ghép mô tủy sống tế bào thần kinh vận động

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