FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp loại kháng thể mới để điều trị COVID-19, chống lại biến thể Omicron

Mới đây, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp kháng thể đơn dòng mới với tên gọi bebtelovimab, dùng để điều trị COVID-19 và duy trì hoạt tính chống lại biến thể Omicron.

Theo Sức khỏe và Đời sống, kháng thể đơn dòng bebtelovimab dùng để điều trị COVID-19 từ nhẹ đến trung bình ở người lớn và bệnh nhi (từ 12 tuổi trở lên nặng ít nhất 40 kg). Bebtelovimab phù hợp với người có xét nghiệm COVID-19 dương tính, có nguy cơ cao tiến triển thành COVID-19 nghiêm trọng (bao gồm nhập viện hoặc tử vong), hoặc những người không đáp ứng hay tiếp cận với các lựa chọn điều trị COVID-19 được FDA phê duyệt… Bebtelovimab không được sử dụng cho những bệnh nhân nhập viện do COVID-19 hoặc tiến triển cần điều trị oxy do COVID-19. Bởi việc điều trị bằng bebtelovimab chưa được nghiên cứu ở những bệnh nhân nhập viện do COVID-19 này, do lo sợ khả năng kháng thể bebtelovimab có thể dẫn đến kết quả lâm sàng xấu hơn khi dùng cho bệnh nhân nhập viện với COVID-19 cần thở oxy lưu lượng cao hoặc thở máy.

Hình: Internet Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Thuốc của FDA - TS. Patrizia Cavazzoni - cho biết: "Với sự phê duyệt sử dụng khẩn cấp này sẽ cung cấp một loại kháng thể đơn dòng khác có hoạt tính chống lại Omicron. Đây là một bước quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu về các công cụ điều trị bệnh nhân khi các biến thể mới của virus tiếp tục xuất hiện". Kháng thể bebtelovimab hoạt động bằng cách liên kết với các protein đột biến của virus gây ra COVID-19, tương tự như các kháng thể đơn dòng khác đã được phép điều trị cho những bệnh nhân có nguy cơ cao với COVID-19 từ nhẹ đến trung bình và có tác dụng trong việc việc giảm nguy cơ nhập viện hoặc tử vong ở bệnh nhân.

Hiện, FDA vẫn đang theo dõi cẩn thận các biến thể virus đang lưu hành và độ nhạy cảm của chúng với các kháng thể đơn dòng được cấp phép, bao gồm cả bebtelovimab. Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy bebtelovimab vẫn giữ được hoạt tính chống lại cả biến thể omicron và biến thể phụ omicron BA.2. Việc cho phép sử dụng khẩn cấp này là tin tốt cho những người có nguy cơ cao bị COVID -19 nghiêm trọng. Các tác dụng không mong muốn bao gồm quá mẫn, phản vệ và các phản ứng liên quan đến tiêm truyền đã được quan sát thấy với các kháng thể đơn dòng khác và có thể xảy ra với bebtelovimab.

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