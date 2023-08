FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp loại kháng thể mới để điều trị COVID-19, chống lại biến thể Omicron

Theo Sức khỏe và Đời sống, kháng thể đơn dòng bebtelovimab dùng để điều trị COVID-19 từ nhẹ đến trung bình ở người lớn và bệnh nhi (từ 12 tuổi trở lên nặng ít nhất 40 kg). Bebtelovimab phù hợp với người có xét nghiệm COVID-19 dương tính, có nguy cơ cao tiến triển thành COVID-19 nghiêm trọng (bao gồm nhập viện hoặc tử vong), hoặc những người không đáp ứng hay tiếp cận với các lựa chọn điều trị COVID-19 được FDA phê duyệt…

Bebtelovimab không được sử dụng cho những bệnh nhân nhập viện do COVID-19 hoặc tiến triển cần điều trị oxy do COVID-19. Bởi việc điều trị bằng bebtelovimab chưa được nghiên cứu ở những bệnh nhân nhập viện do COVID-19 này, do lo sợ khả năng kháng thể bebtelovimab có thể dẫn đến kết quả lâm sàng xấu hơn khi dùng cho bệnh nhân nhập viện với COVID-19 cần thở oxy lưu lượng cao hoặc thở máy.