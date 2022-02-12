Anh tìm ra biến chủng HIV mới có khả năng lây nhiễm cao và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe

Tin tức thị trường 12/02/2022 16:00

Mới đây, các chuyên gia tại Đại học Oxford tuyên bố vừa tìm ra một biến chủng HIV mới có khả năng lây nhiễm cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến hệ miễn dịch.

Một số báo đưa tin, theo kết luận nghiên cứu đăng trên chuyên san Science, ngày 4/2/2022, biến chủng mới này có tên gọi là VB, làm suy yếu khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng và mầm bệnh thông thường ở người nhanh hơn nhiều so với phiên bản virus trước đó. Điều này cũng có nghĩa người nhiễm biến chủng HIV sẽ tiến triển thành AIDS sớm hơn so với biến chủng cũ.

Các nhà khoa học đã xác định 109 bệnh nhân, hầu hết sống tại Hà Lan nhiễm biến chủng mới này. Họ phát hiện rằng người nhiễm VB có tải lượng virus (lượng virus trong máu) cao hơn 3,5 đến 5,5 lần so với chủng hiện tại. Như vậy, virus có khả năng lây truyền cao hơn.

Anh tìm ra biến chủng HIV mới có khả năng lây nhiễm cao và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe - Ảnh 1
Hình minh họa 

Theo nghiên cứu, biến chủng VB có hơn 500 đột biến. Ban đầu, nhóm nghiên cứu xác định được biến chủng ở 17 bệnh nhân dương tính. Vì 15 người trong đó đến từ Hà Lan, họ mở rộng phân tích thêm 6.700 trường hợp từ nước này, xác định thêm 92 bệnh nhân khác.

Ở bệnh nhân nhiễm VB, quá trình suy giảm tế bào miễn dịch T CD4 xảy ra nhanh hơn gấp đôi. "Những người này có thể phát triển thành AIDS trong vòng 2 đến 3 năm kể từ thời điểm được chẩn đoán dương tính", tác giả nghiên cứu viết.

Như vậy, nếu không được điều trị, lượng tế bào CD4 sẽ đạt tới mức thấp nghiêm trọng, có thể để lại triệu chứng lâm sàng lâu dài trong trung bình 9 tháng sau khi chẩn đoán đối với những người ở độ tuổi 30. Dù vậy, nếu được điều trị kịp thời, hệ miễn dịch của cơ thể vẫn có khả năng phục hồi cao tương đương những phiên bản HIV trước đó.

Theo các nhà khoa học, biến chủng VB có thể xuất hiện vào cuối những năm 1980 và đầu năm 1990 tại Hà Lan, song suy yếu vào khoảng 2010. Các biện pháp hiện tại vẫn hiệu quả trên biến chủng. Nhóm nghiên cứu tin rằng sàng lọc và điều trị sớm các bệnh nhân vẫn là yếu tố quan trọng trong cuộc chiến chống HIV.

"Phát hiện của chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của hướng dẫn từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), rằng những cá nhân có nguy cơ nhiễm HIV nên được xét nghiệm thường xuyên, chẩn đoán sớm, điều trị ngay lập tức", tiến sĩ Christophe Fraser, đồng tác giả nghiên cứu, nêu rõ.

Trung Quốc thử nghiệm robot thông minh chăm sóc phôi thai trong tử cung nhân tạo

Trung Quốc thử nghiệm robot thông minh chăm sóc phôi thai trong tử cung nhân tạo

Dù việc thí nghiệm liên quan đến phôi thai người bị cấm, các nhà khoa học Trung Quốc đã nuôi những con vật phục vụ cho mục đích thí nghiệm nhưng hoàn toàn có thể ứng dụng để nuôi thai người. Thử nghiệm được tiến hành đối với một hệ thống robot có khả năng nuôi các phôi thai trong tử cung nhân tạo. 

Xem thêm
Từ khóa:   biến chủng HIV AIDS suy giảm tế bào miễn dịch T CD4

TIN MỚI NHẤT

Khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng khi mua thiết bị gia đình được quảng cáo tiêu diệt virus Covid-19

Khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng khi mua thiết bị gia đình được quảng cáo tiêu diệt virus Covid-19

Tin tức thị trường 13:27 28/02/2022
Chuyên gia cảnh báo: Người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng thuốc kháng virus 'xách tay Nga' tràn lan trên mạng

Chuyên gia cảnh báo: Người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng thuốc kháng virus 'xách tay Nga' tràn lan trên mạng

Tin tức thị trường 19:00 27/02/2022
2 loại xịt khử mùi bị thu hồi do chứa hóa chất benzen

2 loại xịt khử mùi bị thu hồi do chứa hóa chất benzen

Tin tức thị trường 13:00 26/02/2022
Chuyển đổi thành công nhóm máu A trong phổi người sang nhóm máu O

Chuyển đổi thành công nhóm máu A trong phổi người sang nhóm máu O

Tin tức thị trường 17:44 25/02/2022
Thử nghiệm loại thuốc đầu tiên dựa trên RNA có thể ngăn ngừa triệu chứng COVID-19 kéo dài

Thử nghiệm loại thuốc đầu tiên dựa trên RNA có thể ngăn ngừa triệu chứng COVID-19 kéo dài

Tin tức thị trường 15:57 23/02/2022
Thực hư thiết bị lọc có khả năng loại bỏ 99% CO2 trong không khí

Thực hư thiết bị lọc có khả năng loại bỏ 99% CO2 trong không khí

Tin tức thị trường 15:33 22/02/2022
Tìm ra liệu pháp mới điều trị bệnh thiếu máu ở bệnh nhân rối loạn di truyền hiếm gặp

Tìm ra liệu pháp mới điều trị bệnh thiếu máu ở bệnh nhân rối loạn di truyền hiếm gặp

Tin tức thị trường 19:56 21/02/2022
Bắt giữ lô hàng hơn 85.000 test nhanh Covid-19 trị giá hơn 8 tỷ đồng nhập lậu từ Hàn Quốc

Bắt giữ lô hàng hơn 85.000 test nhanh Covid-19 trị giá hơn 8 tỷ đồng nhập lậu từ Hàn Quốc

Tin tức thị trường 06:00 20/02/2022
Xử lý trên 33.000 chai rượu vi phạm nhãn hiệu của Công ty CP Việt Pháp Victory

Xử lý trên 33.000 chai rượu vi phạm nhãn hiệu của Công ty CP Việt Pháp Victory

Tin tức thị trường 17:15 19/02/2022
3 loại thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir để điều trị COVID-19 đã được cấp phép sản xuất trong nước

3 loại thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir để điều trị COVID-19 đã được cấp phép sản xuất trong nước

Tin tức thị trường 10:10 19/02/2022