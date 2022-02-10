Vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 5 tuổi dự kiến sẽ được cấp phép vào cuối tháng 2/2022

Mới đây hãng dược Pfizer và Công ty BioNTech gửi đơn yêu cầu Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cấp phép vaccine Covid-19 cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi.

Hãng Pfizer cũng nghiên cứu phác đồ ba liều với trẻ nhỏ, có thể gửi dữ liệu vào cuối tháng 3. Trước đó, vào giữa tháng 12, hãng thông báo vaccine tiêm với liều lượng bằng một phần 10 của người lớn không tạo phản ứng miễn dịch đủ mạnh mẽ ở trẻ từ hai đến 4 tuổi. Một hành viên hội đồng quản trị Pfizer, cựu ủy viên FDA - Scott Gottlieb, cho biết vaccine cho trẻ nhỏ có thể được cấp phép ngay sau tháng 3/2022. Nhưng cũng theo nguồn tin khác, cơ quan quản lý liên bang đang xem xét dữ liệu, hy vọng có thể cấp phép tiêm chủng sớm nhất vào cuối tháng 2/2022.

Ảnh minh họa Vaccine Pfizer được điều chế dựa trên phân tử di truyền RNA, có khả năng kích thích tế bào người tạo ra protein virus. Sau đó, hệ miễn dịch tiếp xúc với protein và sinh ra kháng thể, các tế bào miễn dịch nhận biết và tiêu diệt mầm bệnh. Theo Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ, trong tình hình hiện nay, khi biến chủng Omicron tràn vào đất nước, số ca nhiễm ở trẻ em tăng đáng kể. Dù trẻ chống chọi tốt với virus, một số em có dấu hiệu chuyển nặng. Giới chức liên bang mong muốn bắt đầu tiêm chủng sớm cho nhóm tuổi này bởi các dữ liệu y khoa cho thấy vaccine không gây các vấn đề nghiêm trọng.

Ở trẻ từ 5 đến 11 tuổi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết vaccine hiếm khi gây ra phản ứng đáng ngại. Tính đến ngày 19/12/2021, tức khoảng 6 tuần sau chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, CDC cho biết họ nhận được rất ít báo cáo về các vấn đề bất thường sau tiêm chủng. Cơ quan đã đánh giá dữ liệu từ bác sĩ, cộng đồng, khảo sát cha mẹ hoặc người giám hộ của khoảng 43.000 trẻ em ở độ tuổi này. Tác dụng phụ phổ biến nhất là bị đau tại vùng tiêm, mệt mỏi hoặc nhức đầu, đặc biệt sau liều thứ hai. Khoảng 13% bị sốt. Song các ca viêm cơ tim - tác dụng phụ sau tiêm vaccine Pfizer ở một số thanh thiếu niên và người lớn - vẫn rất hiếm ở trẻ nhỏ. CDC nhận được 11 báo cáo về tình trạng này từ bác sĩ và cộng đồng. Trong đó, 7 em đã bình phục, 4 em đang trong quá trình hồi phục, CDC cho biết thêm.

Không đạt tiêu chuẩn chất lượng, nước muối súc miệng Pharphap bị thu hồi Mới đây, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đã ban hành công văn số 709/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi nước muối súc miệng Pharphap do không đạt tiêu chuẩn về chất lượng.

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