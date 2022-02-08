Không đạt tiêu chuẩn chất lượng, nước muối súc miệng Pharphap bị thu hồi

Mới đây, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đã ban hành công văn số 709/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi nước muối súc miệng Pharphap do không đạt tiêu chuẩn về chất lượng.
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Cụ thể, Cục Quản lý Dược ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm: Nước muối súc miệng Pharphap (Natriclorid 0,9%) – 1000 ml, số lô: PP010921, hạn dùng: 240924 (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 01/21/CBMP-HP cấp ngày 17/6/2021) do Công ty cổ phần tập đoàn Shabigroup (Địa chỉ: Lô 16-17- 18, đường Nguyễn Như Quế, tổ dân phố Vân Quan, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) sản xuất và Công ty cổ phần Giải Pháp Kinh Doanh & Xuất Nhập Khẩu JPNATURAL (Địa chỉ: Số 30, Đường 30, Khu NCĐT, KV4, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.
Qua việc kiểm tra chất lượng mẫu mỹ phẩm tại Nhà thuốc Mát tay 01 (Địa chỉ: 210 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho thấy: Mẫu thử không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu Giới hạn nhiễm khuẩn theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế Quy định về quản lý mỹ phẩm và Quy định hòa hợp ASEAN (Tổng số vi khuẩn hiếu khí, nấm mốc và nấm men: 141045CFU/ml).
Do đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần Giải Pháp Kinh Doanh & Xuất Nhập Khẩu JPNATURAL phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn Shabigroup phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Nước muối súc miệng Pharphap (Natriclorid 0,9%) – 1000 ml, số lô: PP010921, hạn dùng: 240924 (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 01/21/CBMP- HP cấp ngày 17/6/2021) và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định, đồng thời gửi báo cáo thu hồi sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/02/2022.
Đồng thời, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.
Cục Quản lý Dược cũng nêu rõ: Sở Y tế thành phố Cần Thơ và Sở Y tế thành phố Hải Phòng kiểm tra, giám sát việc thu hồi mỹ phẩm không đáp ứng quy định, kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty cổ phần Giải Pháp Kinh Doanh & Xuất Nhập Khẩu JPNATURAL và Công ty cổ phần tập đoàn Shabigroup; xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.