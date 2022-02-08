Không đạt tiêu chuẩn chất lượng, nước muối súc miệng Pharphap bị thu hồi

Cụ thể, Cục Quản lý Dược ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm: Nước muối súc miệng Pharphap (Natriclorid 0,9%) – 1000 ml, số lô: PP010921, hạn dùng: 240924 (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 01/21/CBMP-HP cấp ngày 17/6/2021) do Công ty cổ phần tập đoàn Shabigroup (Địa chỉ: Lô 16-17- 18, đường Nguyễn Như Quế, tổ dân phố Vân Quan, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) sản xuất và Công ty cổ phần Giải Pháp Kinh Doanh & Xuất Nhập Khẩu JPNATURAL (Địa chỉ: Số 30, Đường 30, Khu NCĐT, KV4, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Hình: Internet

Qua việc kiểm tra chất lượng mẫu mỹ phẩm tại Nhà thuốc Mát tay 01 (Địa chỉ: 210 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho thấy: Mẫu thử không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu Giới hạn nhiễm khuẩn theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế Quy định về quản lý mỹ phẩm và Quy định hòa hợp ASEAN (Tổng số vi khuẩn hiếu khí, nấm mốc và nấm men: 141045CFU/ml).