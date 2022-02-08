Các dấu hiệu bên ngoài là mắt đỏ và mệt mỏi, thường xảy ra hiện tượng quá mẫn cảm với ánh sáng chói và gió lùa... làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Sức khỏe và Đời sống đưa tin, bệnh khô mắt có tên gọi đầy đủ là viêm giác kết mạc khô (keratoconjunctivitis sicca), xảy ra khi không tiết đủ nước mắt để giữ ẩm cho mắt hoặc do sự thay đổi thành phần của dịch nước mắt (chất lượng nước mắt kém dẫn tới bay hơi nhiều)…

Tiến sĩ Sally Choe, giám đốc Văn phòng Thuốc generic tại Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Thuốc của FDA cho biết: Restasis đã được chấp thuận sử dụng ở Mỹ trong gần 20 năm, nhưng cho đến nay, chưa có sản phẩm thuốc generic nào của Restasis được phê duyệt. Sự chấp thuận này cho thấy những cam kết của FDA trong việc thúc đẩy sự tiếp cận của bệnh nhân với các sản phẩm thuốc generic chất lượng cao, chi phí thấp hơn, an toàn và hiệu quả như các sản phẩm cùng tên.

Nếu không có phương pháp điều trị thích hợp và khô mắt kéo dài có thể dẫn đến tổn thương mắt không hồi phục. Ngoài ra, người mắc bệnh có thể dẫn đến viêm kết mạc, loét giác mạc...

Tiến sĩ cũng cho biết thêm: Hỗ trợ phát triển và mở rộng cơ hội đưa các loại thuốc generic ra thị trường là trọng tâm chính trong nỗ lực của FDA nhằm giúp cải thiện sự cạnh tranh và giúp hạ giá thuốc; giúp người bệnh tiếp cận với các loại thuốc giá cả phải chăng hơn.

Cũng theo FDA, đối với các công ty sản xuất dược phẩm khi nộp đơn sản xuất thuốc generic phải gửi dữ liệu và thông tin thích hợp để chứng minh rằng các sản phẩm thuốc generic đáp ứng các tiêu chuẩn phê duyệt nghiêm ngặt của FDA, đảm bảo rằng các sản phẩm thuốc generic là an toàn, hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao giống như các sản phẩm thuốc cùng thương hiệu.

Lưu ý một số tác dụng không mong muốn của thuốc

Phản ứng phụ thường gặp nhất sau khi dùng thuốc Restasis là nóng rát mắt. Các phản ứng phụ khác được báo cáo bao gồm: Nhức đầu, chóng mặt, kích ứng mắt, cảm giác có dị vật trong mắt, sung huyết mắt/kết mạc, đau mắt, nhức mắt, tiết dịch mắt, sợ ánh sáng, ngứa mắt, rối loạn thị lực (nhìn mờ), khô mắt.

Ngoài ra, người dùng có thể gặp các vấn đề khác như: Tổn thương bề mặt của mắt (do để đầu ống thuốc chạm vào mắt trong khi sử dụng), sưng mắt; cảm giác nóng rát; ngứa…

Để tránh khả năng gây tổn thương mắt, không để đầu ống thuốc chạm vào mắt hoặc bất kỳ bề mặt nào khác để tránh nhiễm bẩn.

Nhũ tương trong ống thuốc sử dụng một lần cho một bệnh nhân nên dùng ngay lập tức sau khi mở để nhỏ một bên hay cả hai bên mắt, và lượng thuốc thừa nên được vứt bỏ ngay sau khi nhỏ thuốc.

Ngoài ra, người bệnh không nên dùng Restasis khi đang mang kính sát tròng. Nếu đang mang kính sát tròng, bệnh nhân nên tháo bỏ trước khi nhỏ nhũ tương. Có thể mang kính trở lại khoảng 15 phút sau khi nhỏ restasis.