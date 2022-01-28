Anh cần tuyển thêm 6000 người thử nghiệm thuốc molnupiravir điều trị Covid-19

Vừa qua, Anh đã ra thông báo về việc tuyển thêm 6000 người tình nguyện thử nghiệm về hiệu quả điều trị Covid-19 của thuốc molnupiravir.

Thanh Niên đưa tin, thuốc molnupiravir điều trị Covid-19 do hãng Merck sản xuất đã được cơ quan quản lý thuốc và các sản phẩm y tế của Anh (MHRA) phê chuẩn từ tháng 11.2021.

Kết quả từ một cuộc nghiên cứu do Merck triển khai, áp dụng đối với những người chưa tiêm chủng cho thấy thuốc molnupiravir giảm 30% nguy cơ nhập viện và tử vong nếu cho uống sớm ở các đối tượng nguy cơ cao. Bộ Y tế Anh đã mua tổng cộng 2,23 triệu liệu trình thuốc của Merck và 2,75 triệu liệu trình thuốc của Hãng Pfizer.

Thuốc molnupiravir điều trị Covid-19 được sản xuất bởi hãng Merck (hình minh họa)

Panoramic - một cuộc nghiên cứu trên toàn quốc được chính quyền London triển khai để xác định phương án tốt nhất khi tiến hành sử dụng thuốc molnupiravir. Dự kiến ban đầu, thuốc sẽ được phát hành sử dụng tại những quốc gia có tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cao.

Theo báo Thanh Niên, Bộ Y tế Anh cho biết, hiện tại đã có 4500 người đăng ký, nhưng nếu muốn thu thập đủ dữ liệu cần thiết để sớm đưa thuốc vào vận hành thực tế thì phải cần thêm 6000 tình nguyên viên tham gia thử nghiệm.

FDA chấp thuận dùng thuốc kháng virus Remdesivir điều trị cho bệnh nhân COVID-19 từ nhẹ đến trung bình Mới đây FDA đã chấp thuận dùng thuốc kháng virus Remdesivir đề điều trị cho bệnh nhân Covid-19 từ nhẹ đến trung bình. Bởi trong thời gian trước loại thuốc này chỉ được giới hạn điều trị cho những bệnh nhân nhập viện.

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