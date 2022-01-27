Mới đây FDA đã chấp thuận dùng thuốc kháng virus Remdesivir đề điều trị cho bệnh nhân Covid-19 từ nhẹ đến trung bình. Bởi trong thời gian trước loại thuốc này chỉ được giới hạn điều trị cho những bệnh nhân nhập viện.

Theo Sức khỏe và Đời sống, thuốc kháng virus Remdesivir được sử dụng cho bệnh nhi và người lớn nhiễm Covid-19 ở mức độ nhẹ đến trung bình (những người chưa phải nhập viện với Covid-19), nhưng có nguy cơ cao phát triển nghiêm trọng; nhằm giảm nguy cơ nhập viện ở những bệnh nhân này. Hành động này của FDA xuất phát trong bối cảnh số ca Covid-19 tăng cao và tính nhạy cảm với một số kháng thể đơn dòng kháng SARS-CoV-2 (mAbs). Ngược lại, Remdesivir nhắm mục tiêu vào RNA polymerase của virus được bảo tồn cao, do đó duy trì hoạt động chống lại các biến thể SARS-CoV-2 hiện có.

Hình: Internet Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy Remdesivir vẫn giữ được hoạt tính chống lại biến thể Omicron. Và cho đến nay, không có thay đổi di truyền lớn nào được xác định trong bất kỳ biến thể nào đã biết có thể làm thay đổi đáng kể RNA polymerase của virus mà Remdesivir nhắm tới Tại Hoa Kỳ, Remdesivir được chỉ định để điều trị COVID-19 ở người lớn và bệnh nhi (từ 12 tuổi trở lên và cân nặng ít nhất 40 kg) đang nằm viện hoặc không nhập viện và có nhiều nguy cơ tiến triển thành COVID-19 nặng. Remdesivir cũng được phép sử dụng những mục đích này theo EUA cho bệnh nhi nặng từ 3,5 kg đến dưới 40 kg hoặc bệnh nhi dưới 12 tuổi có cân nặng ít nhất 3,5 kg. Remdesivir là một chất tương tự nucleotide do Gilead phát minh, dựa trên hơn một thập kỷ nghiên cứu về thuốc kháng virus của công ty. Remdesivir được đánh gia cao trong việc giúp giảm sự tiến triển trên nhiều mức độ nghiêm trọng của bệnh và cho phép bệnh nhân nhập viện phục hồi nhanh hơn, giải phóng nguồn lực hạn chế của bệnh viện và tiết kiệm kinh phí cho hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Remdesivir được chấp thuận hoặc cho phép sử dụng tạm thời ở khoảng 50 quốc gia trên toàn thế giới. Cho đến nay, Remdesivir đã được cung cấp cho hơn 10 triệu bệnh nhân trên khắp thế giới, bao gồm 7 triệu người ở 127 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thông qua chương trình cấp phép tự nguyện của Gilead. Các giấy phép này hiện vẫn được miễn phí bản quyền, giúp nhiều bệnh nhân được tiếp cận hơn với Remdesivir. Tuy nhiên, FDA khuyến cáo: Remdesivir không thể thay thế cho việc tiêm chủng ở những người được khuyến cáo tiêm chủng COVID-19 và một liều nhắc lại. Vì vậy người dân vẫn cần tiêm chủng và tiêm nhắc lại nếu đủ điều kiện.

Cấm lưu hành 2 sản phẩm TPBVSK APPLE DIET SLIM và S’Body Slim vị bưởi do chứa chất cấm Cụ thể, trong ngày 23/1/2022, đại diện Cục An toàn thực phẩm Đà Nẵng cho biết đã ra thông báo về việc tạm dừng lưu thông đối với 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe APPLE DIET SLIM và S’Body Slim vị bưởi do chứa các chất cấm theo quy định hiện hành.

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