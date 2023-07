Cấm lưu hành 2 sản phẩm TPBVSK APPLE DIET SLIM và S’Body Slim vị bưởi do chứa chất cấm 

Theo Sở hữu trí tuệ và sáng tạo, ông Nguyễn Tấn Hải - Trưởng ban BQL An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho biết: Căn cứ theo hông báo 82/TB-ATTP của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), BQL An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng vừa có Thông báo 79/TB-BQLATTP về tạm dừng lưu thông hàng hóa đối với hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Sản phẩm này cũng của Công ty TNHH Sản xuất Y dược phẩm Vĩnh Điển (Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội). Tổ chức đăng ký bản công bố sản phẩm là Công ty TNHH xuất nhập khẩu N-Collagen (Số 28 đường lô B, Khu TĐC Cảng Sông Phú Định, phường 16, quận 8, TP.Hồ Chí Minh).

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe S’Body Slim vị bưởi

Về lý do thu hồi: Cả hai sản phẩm nêu trên bị tạm ngừng lưu thông do có chứa các chất cấm sử dụng theo quy định hiện hành. Do vậy, BQL An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng yêu cầu Phòng Y tế các quận, huyện phổ biến thông tin về thực phẩm bảo vệ sức khỏe APPLE DIET SLIM và S’Body Slim vị bưởi nêu trên đến các nhà thuốc, quầy thuốc, các cơ sở kinh doanh và người sử dụng trên địa bàn để biết và không kinh doanh, sử dụng 2 sản phẩm vi phạm này.

Đồng thời cần tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm, nhà thuốc, quầy thuốc theo phân cấp quản lý về việc lưu hành hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thông tin nêu trên; Trường hợp phát hiện hai sản phẩm nêu trên đang lưu hành trên thị trường thì Phòng Y tế quận, huyện báo cáo về BQL An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng để phối hợp xử lý.

Đối với các nhà thuốc, quầy thuốc, các cơ sở kinh doanh và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn TP, BQL An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng yêu cầu tổ chức tự kiểm tra, rà soát các sản phẩm thực phẩm hiện đang kinh doanh, sử dụng.

Nếu phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe APPLE DIET SLIM và S’Body Slim vị bưởi nêu trên còn bảo quản trong kho hàng, bày bán, lưu hành trên thị trường thì không được kinh doanh, sử dụng; thu hồi ngay và báo cáo về BQL An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng (số điện thoại đường dây nóng 0935.207.237 hoặc Văn phòng Ban: 02363.562.731) để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.