2 lô nước rửa tay sát khuẩn bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y Tế) vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi hai lô sản phẩm nước rửa tay sát khuẩn tay do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, hai lô nước rửa tay sát khuẩn mới bị thu hồi là:

- Lô mỹ phẩm "Sữa rửa tay Hoa Mai Vàng Apple Fragrance 500ml"; số lô: SH05-01101021; hạn dùng: 10/10/2024; số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 001685/18/CBMP-HCM) do Công ty TNHH Mỹ phẩm Hoa Mai Vàng sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

- Lô mỹ phẩm "Medicare Gel rửa tay Hoa Anh Đào Cherry Blossom Hand Gel 300ml" (số lô: 01; NSX: 10/10/2020; hạn dùng: 3 năm) do Công ty TNHH Mê Đi Ca chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Về lý do thu hồi: Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và Hội đồng mỹ phẩm ASEAN.

Hình: Internet

Do đó, Cục Quản lý Dược đề nghị:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc lưu thông, sử dụng hai lô mỹ phẩm nêu trên, trả về cơ sở cung ứng sản phẩm và tiến hành thu hồi; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành

- Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH Mỹ phẩm Hoa Mai Vàng, công ty TNHH Mê Đi Ca phải: Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô mỹ phẩm không đạt chất lượng do đơn vị sản xuất và phân phối; tiếp nhận sản phẩm trả về từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 28/01/2022.

Mặt nạ hồng sâm Labute Revive the skin Red Ginseng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc Mới đây, Cục Quản lý Dược đã xử phạt Công ty TNHH Chung sức VINA tại TP.HCM do nhập khẩu sản phẩm mỹ phẩm Labute Revive the skin Red Ginseng mask (Mặt nạ hồng sâm labute revive the skin – 23ml) không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-lo-nuoc-rua-tay-sat-khuan-bi-thu-hoi-do-khong-dat-tieu-chuan-chat-luong-447658.html