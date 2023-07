2 lô nước rửa tay sát khuẩn bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Mới đây, Cục Quản lý Dược đã xử phạt Công ty TNHH Chung sức VINA tại TP.HCM do nhập khẩu sản phẩm mỹ phẩm Labute Revive the skin Red Ginseng mask (Mặt nạ hồng sâm labute revive the skin – 23ml) không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn theo quy định.