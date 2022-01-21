Nhóm kỹ sư tại Đại học Hong Kong Trung Quốc phát triển mẫu robot tí hon có thể được điều khiển để di chuyển linh hoạt quanh những cục máu đông, mang thuốc đến vị trí chỉ định trong mạch máu.

Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí ACS Nano cho biết, trong tương lai, các cục máu đông có thể được phá vỡ nhờ những robot tí hon chở thuốc bơi trong mạch máu. Robot này có dạng xoắn giống như đinh vít, được phát triển dựa trên cảm hứng từ đuôi của những vi khuẩn như E. coli. Tác động từ trường từ bên ngoài sẽ điều khiển robot và di chuyển thuận hoặc ngược chiều máu chảy.

Li Zhang, nhà robot học tại Đại học Hong Kong Trung Quốc, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết: “Robot xoắn ốc giống một thiết bị đẩy nên có thể vận chuyển hàng hóa từ điểm A đến điểm B. Bạn cũng có thể cho nó thực hiện công việc khác ngoài chở thuốc như các liệu pháp dựa trên tế bào gốc, hoặc đốt nóng cục bộ để tiêu diệt tế bào ung thư”.

Minh họa robot siêu nhỏ bơi trong mạch máu

Khi thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã đo đạc phản xạ của các sóng âm truyền qua máu (phương pháp theo dõi siêu âm Doppler) để giám sát quá trình robot hoạt động trong mạch máu giả chứa máu lợn.

Kết quả thử nghiệm cho thấy robot khiến chất hoạt hóa plasminogen mô (dùng để làm tan cục máu đông) trở nên hiệu quả hơn gấp 5 lần so với bình thường. Động cơ của robot giúp luân chuyển thuốc xung quanh vị trí tắc nghẽn, không làm hao hụt thuốc, giúp phá vỡ máu đông tốt hơn và giảm nguy cơ để lại các mảnh vỡ lớn.

VnExpress và một số trang báo đưa tin, nghiên cứu ban đầu đã hoàn thành và nhóm chuyên gia đang tìm cách tiến hành những thử nghiệm tiếp theo với robot tí hon trong các môi trường giống thật hơn. Các nhà nghiên cứu đang cố gắng chứng minh rằng phát minh này an toàn để sử dụng trong mạch máu của người bệnh.

Tuy nhiên để điều khiển robot di chuyển quãng đường dài trong cơ thể là điều rất khó, vì thế nhóm nghiên cứu cho rằng phương pháp mới sẽ thích hợp hơn với những cục máu đông ở vị trí dễ tiếp cận.

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