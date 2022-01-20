Bộ Y tế cảnh báo về 3 loại thực phẩm chức năng giúp giảm cân có chất cấm Sibutramine

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát đi cảnh báo về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Slimming TIGI MAX 28 bị phát hiện có chứa chất cấm Sibutramine. Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần, có tới 3 sản phẩm có chức năng giảm cân bị cảnh báo phát hiện chất cấm Sibutramine.

Phát hiện chất cấm có trong sản phẩm bảo vệ sức khỏe Slimming TIGI MAX 28 là do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện qua kiểm nghiệm mẫu giám sát. Nơi lấy mẫu là Công ty cổ phần Thương mại Dược phẩm Mạnh Tý – Việt Mỹ, số 1 đường số 5, cụm CN An Hòa, P. An Hòa, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả cho thấy đã phát hiện chất cấm Sibutramine: 9,48 mg/viên (15,8 mg/g). Theo Sức khỏe và Đời sống, sản phẩm vi phạm có tên Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Slimming TIGI MAX 28, lô sản xuất: 190669; ngày sản xuất: 21/6/2019; hạn dùng 3 năm (20/6/2022). Số ĐKCB: 5647/2019/ĐKSP. Sản phẩm có quy cách đóng gói: Hộp 2 lọ x 14 viên x 550mg.

Thương nhân chịu trách nhiệm cho chất lượng sản phẩm là Công ty cổ phần thiết bị y tế An Phú Xuân; phân phối bởi: Công ty TNHH TM DV VINAPHARMA, địa chỉ: 622/24A Cộng Hòa, P13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Hình: Internet Để bảo vệ an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin và hình ảnh trên. Đặc biệt, nếu người tiêu dùng phát hiện ra sản phẩm này lưu hành trên thị trường đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong ngày 13/1, Cục An toàn thực phẩm cũng đưa ra cảnh báo về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Feo dứa và viên uống thảo mộc Mộc slim có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein. Hai sản phẩm này cũng được quảng cáo hỗ trợ giảm cân. Hình: Internet Sibutramine là chất có khả năng làm giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ quá trình giảm cân, nhưng lại có tác dụng phụ nguy hại như gây mất ngủ, tăng huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tháng 10/2010, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã ban hành quyết định cấm lưu hành tất cả sản phẩm có chứa Sibutramine. Tại Việt Nam, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cũng đã ngưng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Sibutramine và thu hồi các sản phẩm chứa chất này.

Cibinqo - thuốc mới điều trị viêm da cơ địa đã được FDA phê duyệt lưu hành Mới đây, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt một loại thuốc mới tên là Cibinqo (abrocitinib) dùng điều trị viêm da cơ địa từ trung bình đến nặng.

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