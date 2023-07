Bộ Y tế cảnh báo về 3 loại thực phẩm chức năng giúp giảm cân có chất cấm Sibutramine

Phát hiện chất cấm có trong sản phẩm bảo vệ sức khỏe Slimming TIGI MAX 28 là do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện qua kiểm nghiệm mẫu giám sát. Nơi lấy mẫu là Công ty cổ phần Thương mại Dược phẩm Mạnh Tý – Việt Mỹ, số 1 đường số 5, cụm CN An Hòa, P. An Hòa, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả cho thấy đã phát hiện chất cấm Sibutramine: 9,48 mg/viên (15,8 mg/g).

Theo Sức khỏe và Đời sống, sản phẩm vi phạm có tên Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Slimming TIGI MAX 28, lô sản xuất: 190669; ngày sản xuất: 21/6/2019; hạn dùng 3 năm (20/6/2022). Số ĐKCB: 5647/2019/ĐKSP. Sản phẩm có quy cách đóng gói: Hộp 2 lọ x 14 viên x 550mg.