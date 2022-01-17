Hai loại thuốc mới được WHO khuyến nghị dùng để điều trị Covid-19

Mới đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa khuyến nghị sử dụng hai loại thuốc mới là Baricitinib và Sotrovimab để điều trị Covid-19, từ đó giúp mọi người có thêm nhiều lựa chọn để điều trị căn bệnh này.

Chất ức chế Janus kinase (JAK) có trong Baricitinib điều trị Covid-19

Sức khỏe và Đời sống đưa tin, Baricitinib là loại thuốc được WHO khuyến nghị dùng cho những bệnh nhân bị Covid-19 nặng hoặc nguy kịch. Đây là loại thuốc thuộc nhóm chất ức chế Janus kinase (JAK) để ngăn chặn sự kích thích quá mức của hệ thống miễn dịch. Baricitinib được sử dụng với corticosteroid.

Tác dụng lớn nhất của loại thuốc này là giúp ngăn chặn phản ứng miễn dịch quá mức của những bệnh nhân bị bệnh nặng hoặc nghiêm trọng với Covid-19, từ đó giảm thiểu nguy cơ gây hại cho sức khỏe bệnh nhân.

Hình: Internet

Sotrovimab - kháng thể đơn dòng

Sotrovimab là một loại kháng thể đơn dòng được WHO khuyến nghị điều trị Covid-19 mức độ nhẹ hoặc trung bình ở những bệnh nhân có nguy cơ nhập viện cao, bao gồm những bệnh nhân lớn tuổi, suy giảm miễn dịch, mắc các bệnh cơ bản như tiểu đường, tăng huyết áp và béo phì và những bệnh nhân chưa được tiêm chủng.

Hiện nay, WHO cũng đang tiến hành thảo luận với các nhà sản xuất để đảm bảo khả năng cung cấp toàn cầu và khả năng tiếp cận công bằng và bền vững đối với các phương pháp điều trị mới được khuyến nghị.

Hình: Internet

Hai loại thuốc mới được khuyến nghị - baricitinib và sotrovimab - đã được tham gia sơ tuyển của WHO, nhằm đánh giá chất lượng, hiệu quả và độ an toàn của các sản phẩm y tế ưu tiên nhằm tăng cường khả năng tiếp cận ở các nước có thu nhập thấp hơn.

Hãng Pfizer sẵn sàng sản xuất vắc xin ngừa biến thể Omicron vào tháng 3 Ngày 10/1 vừa qua, giám đốc điều hành của hãng dược Pfizer - ông Albert Bourla đã chia sẻ với đài CNBC: "Chúng tôi sẵn sàng sản xuất vắc xin này trong tháng 3".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-loai-thuoc-moi-duoc-who-khuyen-nghidung-de-dieu-tri-covid-19-446541.html