Bộ Y Tế yêu cầu thanh tra, xử lý vi phạm mua bán thuốc trị Covid-19

Mới đây, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, đã ban hành văn bản về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc điều trị Covid-19.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, thuốc Molnupiravir đang được sử dụng trong Chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ do Bộ triển khai, và không được bán trên thị trường. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và xử lý nghiêm các vi phạm kinh doanh thuốc, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, thông tin quảng cáo thuốc dùng trong phòng, chống Covid-19.

Hình: Internet Các địa phương cần có phương án xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, tăng giá thuốc bất hợp lý. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Bộ Y tế cũng đề nghị các Sở Y tế báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Thanh tra Bộ Y tế) các kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm để tổng hợp. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TP Hà Nội khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra thông tin về việc bán thuốc Molnupiravir tại các nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội và làm rõ thông tin báo chí đã nêu.

Cho đến nay, Bộ Y tế đã phân bổ hơn 300.000 liều cho 51 địa phương đang triển khai Chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát cho F0 mắc Covid-19 thể nhẹ tại cộng đồng. Các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình điều trị có kiểm soát thuốc Molnupiravir tại 22 tỉnh, thành cho thấy thuốc Molnupiravir có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị. Theo quy định của Sở Y tế Hà Nội, người sử dụng thuốc Molnupiravir là F0 có kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên hoặc PCR dương tính trong vòng 5 ngày; từ 18 tuổi trở lên; cam kết đồng ý tham gia chương trình bằng văn bản và không có các chống chỉ định dùng thuốc. Trong trường hợp F0 điều trị tại nhà phải có văn bản của Chủ tịch UBND cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho cách ly tại nhà. Quy trình cấp phát thuốc Molnupiravir bao gồm 4 bước. Sở Y tế cũng lưu ý, trong trường hợp bệnh nhân không dùng hết thuốc hoặc ngừng thuốc vì bất cứ lý do gì thì trả lại thuốc kèm theo "Phiếu xác nhận trả thuốc" ghi rõ số lượng thuốc còn lại và ký tên vào phiếu.

WHO cho rằng cần tạo vaccine Covid-19 mới bảo vệ người tiêm khỏi nguy cơ nhiễm bệnh “Chiến lược tiêm chủng dựa vào các liều tăng cường lặp đi lặp lại của vaccine hiện có dường như không phù hợp hay bền vững”, nhóm cố vấn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về chế phẩm vaccine Covid-19 (TAG-Co-VAC) ra tuyên bố hôm 11/1.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-y-te-yeu-cau-thanh-tra-xu-ly-vi-pham-mua-ban-thuoc-tri-covid-19-446148.html