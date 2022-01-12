Bộ Y Tế chính thức cấp phép cho 3 công ty dược trong nước sản xuất thuốc điều trị COVID-19

Vừa qua, Bộ Y tế đã chính thức cấp phép cho 3 công ty dược trong nước, bao gồm: Boston pharma, Stella và Mekophar sản xuất thuốc điều trị Covid-19 theo hình thức nhượng quyền từ Mỹ.

Trước đó, vào ngày 05/01/2022, Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Bộ Y tế có cuộc họp xem xét hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir của các cơ sở sản xuất trong nước. Trong cuộc họp, sau khi xem xét một cách kỹ lưỡng, thận trọng các ý kiến thẩm định của các tiểu ban chuyên môn, các chuyên gia đầu ngành về tiêu chuẩn chất lượng, bào chế, dược lý lâm sàng và thống nhất đề xuất Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện cho 3 thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir, thuốc kháng vi rút có chỉ định điều trị Covid-19. Đồng thời, các cơ sở sản xuất thuốc phải đảm bảo các điều kiện cụ thể để kiểm soát chặt chẽ chất lượng thuốc sau khi được cấp giấy đăng ký lưu hành.

Theo đó, các doanh nghiệp phải thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên liệu đạt yêu cầu trước khi sản xuất; theo dõi, kiểm tra chất lượng thuốc hàng tháng sau khi được cấp giấy đăng ký lưu hành và báo cáo cơ quan quản lý để giám sát chặt chẽ về chất lượng, tuổi thọ của thuốc; tiếp tục thực hiện nghiên cứu độ ổn định của thuốc và nộp dữ liệu nghiên cứu, hồ sơ cập nhật hạn dùng để thẩm định theo hướng dẫn và yêu cầu của bộ hồ sơ kỹ thuật chung ASEAN. Thuốc kháng virus Molnupiravir Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ quan quản lý và đơn vị chuyên môn kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và giá theo đúng quy định của Luật dược, chống mọi biểu hiện tiêu cực, lợi ích nhóm trong quá trình sản xuất và lưu hành thuốc.

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, sau khi hãng dược Merch nhượng quyền sản xuất thuốc điều trị Covid-19 có hoạt chất Molnupiravir, có khoảng 10 công ty dược trong nước đã nộp hồ sơ đăng ký sản xuất thuốc điều trị Covid-19. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 3 doanh nghiệp đủ điều kiện cấp phép lần này. Lãnh đạo Boston Pharma, đơn vị vừa được cấp phép sản xuất thuốc điều trị Covid-19 có tên Molnupiravir 400, cho biết đang bắt tay sản xuất thuốc này. “Sau khi làm việc với Cục Quản lý Dược về giá, chúng tôi quyết định giá chỉ khoảng 300 nghìn đồng/hộp, giúp người dân tiếp cận thuốc với giá hợp lý nhất” - đại diện công ty cho biết. Thuốc kháng virus Molnupiravir được chỉ định cho người trên 18 tuổi, với liều 400mg uống 2 lần mỗi ngày trong vòng 5 ngày. Loại thuốc này hiện nay đã được sử dụng thí điểm ở Việt Nam tại 51 tỉnh, thành thông qua chương trình điều trị có kiểm soát do Cục Khoa học, công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) thực hiện. Kết quả từ Bộ Y tế cho thấy, thuốc có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị với tỉ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm RT-PCR sau 5 ngày âm tính hoặc dương tính với tải lượng virus thấp, không có trường hợp nào tử vong.

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