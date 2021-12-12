 Đã có thuốc kháng sinh dạng gel bôi điều trị viêm âm đạo do vi khuẩn

Mới đây, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vừa phê duyệt một loại thuốc có tên Xaciato (clindamycin phosphate 2%) dạng gel để điều trị bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn ở bệnh nhân nữ từ 12 tuổi trở lên.

Theo Sức khỏe và Đời sống, viêm âm đạo là sự phát triển quá mức của vi khuẩn được tìm thấy tự nhiên trong âm đạo, làm rối loạn sự cân bằng của hệ vi sinh vật tự nhiên trong âm đạo. Hệ quả là không chỉ dẫn đến các triệu chứng khó chịu về mùi và tiết dịch mà từ đó còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh ở phụ nữ như: Sinh non, vô sinh và nhiễm trùng.

Viêm âm đạo rất dễ tái phát và nếu không điều trị đúng cách sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm: Sinh non, vô sinh, nhiễm khuẩn…

Đáng nói, căn bệnh này rất hay tái phát, vì thế cần có nhiều lựa chọn điều trị hiệu quả và thuận tiện hơn khi sử dụng. Ước tính có tới 50% phụ nữ mỗi năm được điều trị viêm âm đạo do vi khuẩn sẽ bị tái phát trong vòng 12 tháng.

Loại thuốc gel bôi âm đạo mới được FDA phê duyệt có tên gọi là Xaciato. Đây là một chất kháng khuẩn lincosamide được chỉ định để điều trị viêm âm đạo do vi khuẩn ở bệnh nhân nữ từ 12 tuổi trở lên. Sản phẩm có cấu tạo là một chất gel trong suốt, không màu, nhớt, chứa clindamycin với nồng độ 2%.

Cách dùng của sản phẩm: Dùng bôi (5 g gel chứa 100 mg clindamycin) vào âm đạo, mỗi ngày/ lần vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Các nhà nghiên cứu khuyến cáo, nên sử dụng bao cao su latex hoặc polyisoprene trong khi dùng thuốc thay vì bao cao su polyurethane, bởi bao cao su polyurethane có thể không đáng tin cậy để ngừa thai hoặc bảo vệ chống lây truyền HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác; Xaciato chưa được nghiên cứu ở phụ nữ có thai. Tuy nhiên, dựa trên sự hấp thu toàn thân thấp của Xaciato theo đường dùng trong âm đạo ở phụ nữ đang không mang thai, việc sử dụng sản phẩm không có khả năng dẫn đến việc thai nhi tiếp xúc đáng kể với thuốc; Tính an toàn và hiệu quả của thuốc bôi Xaciato chưa được xác định ở bệnh nhân dưới 12 tuổi.

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