Hà Nội thu giữ nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe nghi là hàng giả, hàng nhái

Theo Sức khỏe và Đời sống, một cán bộ trực thuộc Đội Quản lý thị trường số 12 cho biết, ngay sau khi nhận được đơn trình báo về việc một công ty đang kinh doanh, buôn bán tại Trung tâm phân phối dược phẩm và TTBYT nghi phân phối các thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả , hàng kém chất lượng, nên đã tiến hành kiểm tra đột xuất.

“Quá trình kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện và thu giữ sản phẩm bị “tố” là hàng nhái, hàng giả. Hiện số lượng thực phẩm bảo vệ sức khỏe này đã bị thu giữ, chúng tôi sẽ phối hợp cùng với Cục Sở hữu trí tuệ để xác minh làm rõ. Nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật”, vị cán bộ này chia sẻ thêm.

Theo chia sẻ, các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ngày càng có những biểu hiện như đa dạng về mẫu mã, “linh động” về giá cả và đặc biệt nguy hiểm hơn là còn phong phú cả về chủng loại. Hầu hết những nhãn hàng uy tín, có thương hiệu, được người tiêu dùng ưa chuộng đều có nguy cơ bị làm giả, làm nhái.

Thực trạng hàng giả, hàng nhái đã gây ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính như: Làm mất uy tín của doanh nghiệp, khiến người tiêu dùng hiểu lầm, dẫn đến việc quay lưng lại với sản phẩm chính hãng.

Mặt khác, vì hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng có giá bán rẻ hơn so với hàng chính hãng nên khiến cho những mặt hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng lâm vào tình trạng ế ẩm, suy giảm doanh thu...

Lãnh đạo một công ty phân phối độc quyền các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe mang thương hiệu hàng đầu của Đức tại Việt Nam cho biết, bản thân ông rất lo lắng trước tình trạng hàng không rõ nguồn gốc, chất lượng kém trôi nổi trên thị trường như hiện nay.

“Sản phẩm độc quyền công ty tôi phân phối đã và đang bị làm giả, làm nhái xuất hiện trên thị trường nên tôi rất hiểu những tác động mà công ty phải gánh chịu.

Các mặt hàng làm nhái rất tinh vi. Trường hợp người tiêu dùng không phát hiện ra, mua phải hàng nhái sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và cả uy tín của công ty, thương hiệu”.

Vị lãnh đạo công ty trên cũng đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, cơ quan truyền thông báo chí có biện pháp tuyên truyền nhằm lên án những hành vi thương mại không lành mạnh, bảo vệ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp cũng như bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.