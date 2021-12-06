Phát triển thành công loại thuốc mới điều trị bệnh tiểu đường type 1

Tin tức thị trường 06/12/2021 13:00

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Yale mới phát triển thành công một loại thuốc uống mới điều trị bệnh tiểu đường type 1. Mở ra một phương pháp tiềm năng để điều trị bệnh này.

Kết quả của các thử nghiệm trên chuột cho thấy, thuốc không chỉ điều chỉnh nhanh mức độ insulin mà còn phục hồi các chức năng trao đổi chất và đẩy lùi chứng viêm, từ đó mở ra một phương pháp tiềm năng để điều trị bệnh này.

Phát triển thành công loại thuốc mới điều trị bệnh tiểu đường type 1 - Ảnh 1

Theo Sức khỏe và Đời sống, bệnh tiểu đường type 1 xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể con người tấn công và phá hủy các tế bào beta trong tuyến tụy. Đây là những tế bào quan trọng chịu trách nhiệm sản xuất insulin, hormone chuyển đổi glucose thành năng lượng. Vì thế, để chữa bệnh, bệnh nhân cần tiêm insulin nhiều lần trong ngày.

Tuy nhiên, insulin thường bị phá hủy trong dạ dày trước khi có thể đến máu. Vì thế, các nhà khoa học đang thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau để giúp insulin có thể tồn tại trong cuộc hành trình, bao gồm phương pháp lớp phủ bảo vệ, viên nang với các ống siêu nhỏ tiêm trực tiếp insulin qua niêm mạc dạ dày, và thậm chí các hạt nano đi vào máu sau đó chỉ giải phóng insulin khi lượng glucose cao.

Trong nghiên cứu mới này, các nhà khoa học tại Đại học Yale đã phát triển một phương tiện vận chuyển thuốc dạng hạt nano mới không chỉ có thể vận chuyển insulin đến tuyến tụy một cách an toàn mà bản thân vỏ bọc còn có nhiều lợi ích trong quá trình điều trị.

Cụ thể, vỏ bọc được làm từ axit ursodeoxycholic - một loại axit mật được sản xuất tự nhiên trong cơ thể. Từ đó giúp nó liên kết tốt hơn với các thụ thể trong tuyến tụy, cải thiện các chức năng trao đổi chất và quan trọng nhất là làm giảm các tế bào miễn dịch phá hủy tế bào beta ngay từ đầu.

Tác giả của nghiên cứu - Tiến sĩ Tarek Fahmy, cho biết: "Điều mới mẻ trong nghiên cứu này đó là một cách tiếp cận hai hướng. Nó tạo điều kiện cho quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường cũng như điều chỉnh các khiếm khuyết miễn dịch về lâu dài".

Nhóm nghiên cứu cũng thử nghiệm các hạt nano trên chuột mắc bệnh tiểu đường type 1 và nhận thấy rằng thuốc có tác dụng cải thiện mức insulin, trong khi các hạt nano axit mật làm giảm viêm và phục hồi chức năng trao đổi chất.

Nhóm nghiên cứu cũng kết luận rằng insulin được cung cấp qua viên nang uống của họ hoạt động nhanh hơn khoảng bảy lần so với insulin được cung cấp qua đường tiêm dưới da tiêu chuẩn.

Nhóm nghiên cứu cũng cho rằng các hạt nano cũng có thể được sử dụng để mang các phân tử khác, giúp tăng cường khả năng điều trị các bệnh khác như ung thư, dị ứng và nhiễm trùng.  

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Từ khóa:   bệnh tiểu đường type 1 tiêm insulin thuốc uống mới điều trị bệnh tiểu đường

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