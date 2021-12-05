Vòng âm đạo đầu tiên ngừa HIV ở phụ nữ chính thức được WHO phê duyệt

Tin tức thị trường 05/12/2021 14:30

Mới đây Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức phê duyệt vòng âm đạo đầu tiên chứa thuốc kháng virus để bảo vệ phụ nữ khỏi HIV lây truyền qua đường tình dục.

Theo Sức khỏe và Đời sống, Peter Boyd, trường Đại học Queen Belfast (Vương quốc Anh) chia sẻ: "Đó là một hành trình dài, nhưng chúng tôi rất vui mừng được thông báo vào Ngày Thế giới phòng chống AIDS rằng, sản phẩm vòng âm đạo mới này sẽ sớm được cung cấp cho phụ nữ để giúp giảm hơn nữa tỷ lệ lây nhiễm HIV".

Vòng âm đạo đầu tiên ngừa HIV ở phụ nữ chính thức được WHO phê duyệt - Ảnh 1

Cũng theo các nhà nghiên cứu, vòng âm đạo chứa thuốc dapivirine mới chỉ là bước khởi đầu trong mục tiêu phát triển các sản phẩm đa năng khác có thể mang lại lợi ích hơn nữa cho sức khỏe sinh sản và tình dục của phụ nữ.

Vòng âm đạo này được làm bằng silicon đàn hồi, một chất liệu dẻo giống như cao su có thể dễ dàng đưa vào âm đạo và thoải mái khi sử dụng. Sản phẩm có tác dụng giải phóng thuốc kháng virus dapivirine vào âm đạo từ từ trong 28 ngày.

Chiếc vòng âm đạo này đã được cơ quan Dược phẩm Châu Âu ủng hộ sử dụng cho phụ nữ trên 18 tuổi, những người không thể hoặc không lựa chọn phương pháp uống thuốc ngừa HIV hàng ngày (PrEP).

Kết quả từ hai thử nghiệm lâm sàng cho thấy sản phẩm có tác dụng làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV-1 nói chung ở phụ nữ lần lượt là 35% và 27%, trong khi các nghiên cứu sâu hơn cho thấy nguy cơ giảm khoảng 50%.

Theo WHO, vòng âm đạo này nên được đưa vào như một phần của gói dự phòng kết hợp cho những phụ nữ có nguy cơ lây nhiễm HIV cao.

Hiện các nhà nghiên cứu của trường Đại học Queen's Belfast cũng đang làm việc với IPM để phát triển một sản phẩm có thể giải phóng liên tục hai loại thuốc - dapivirine và levonorgestrel - trong ba tháng để bảo vệ chống lại cả lây nhiễm HIV qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn.

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Từ khóa:   ngừa HIV ở phụ nữ Vòng âm đạo Tổ chức Y tế Thế giới

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