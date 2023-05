Chính thức xuất xưởng hơn 1 triệu liều vacxin đầu tiên tại Việt Nam

Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) - doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, đã sản xuất thành công lô vắc xin phòng COVID-19 Sputnik V (Gam-COVID-Vac) đầu tiên tại Việt Nam và cho xuất xưởng hơn 1.03 triệu liều để tiêm chủng cho người dân.

Ngày 26-8, lô vắc xin Sputnik V có mã số SV-030721M sản xuất tại Công ty VABIOTECH đã được Viện Nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật Gamalaya, Liên bang Nga phân tích, thẩm định và đánh giá đáp ứng yêu cầu của tài liệu quy chuẩn.

Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty VABIOTECH cho biết: "Chúng tôi rất vui công bố sản xuất thành công lô vắc xin Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam.

Lô vắc xin này đã được phía Nga phân tích và đánh giá đáp ứng yêu cầu quy chuẩn. Với lô vắc xin đầu tiên này sẽ giúp cho người dân Việt Nam sớm tiếp cận được nguồn vắc xin chất lượng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19".

Theo kế hoạch, vắc xin Sputnik V do VABIOTECH sản xuất sẽ được sử dụng trong chương trình tiêm chủng toàn dân.

Vắc xin Sputnik V phát triển dựa trên nền tảng véc-tơ adenovirus được đăng ký đầu tiên trên thế giới, lịch tiêm là 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi là 3 tuần.

Cũng theo kết quả thử nghiệm lâm sàng được công bố trên tạp chí "The Lancet", vắc xin Sputnik V đạt hiệu quả lên tới 91,6 %. Riêng đối với tình nguyện viên trên 60 tuổi, tỷ lệ này đạt 91,8%. Sau tiêm, 98% tình nguyện viên có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Cho tới hiện nay, không ghi nhận dị ứng nghiêm trọng do Sputnik V gây ra. Nhiệt độ bảo quản của vắc xin Sputnik V ở 2-8 độ C, có thể được bảo quản trong tủ lạnh thông thường (đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vô trùng) mà không cần phải đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng dây chuyền lạnh.

Tại Việt Nam, Vắc xin Sputnik V đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp vào ngày 23 tháng 3 năm 2021. Trước đó, vào ngày 21-7, VABIOTECH cũng chính thức công bố việc sản xuất thử nghiệm vắc xin Sputnik V tại Việt Nam.

Chọn một chiếc áo ngực phù hợp là điều vô cùng quan trọng, chị em đừng tùy tiện nếu không muốn đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm Nhiều chị em không biết rằng, mặc áo ngực sai cách không những không tôn lên vẻ đẹp của cơ thể mà còn gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chinh-thuc-xuat-xuong-hon-1-trieu-lieu-vacxin-dau-tien-tai-viet-nam-439737.html