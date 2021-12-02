Tăng cường sức khỏe não bộ, 5 thực phẩm không tốt cần tránh xa

Lao Động đưa tin, não sử dụng năng lượng dưới dạng glucose - một dạng đường - để cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động của tế bào. Tuy nhiên, nếu bạn dung nạp quá nhiều đường thông qua các thực phẩm ăn uống hàng ngày sẽ dẫn đến hiện tượng dư thừa glucose trong não khiến trí nhớ bị suy giảm và dẫn tới sự kém dẻo dai của hồi hải mã (hippocampus) - phần não kiểm soát trí nhớ.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo, phụ nữ không nên tiêu thụ quá 25 gram đường mỗi ngày, và với nam giới là dưới 36 gram.

2.Đồ ăn chiên rán

Kết quả của một nghiên cứu có sự tham gia của 18.080 người cho thấy chế độ ăn nhiều đồ ăn chiên rán gây ra điểm số học tập và trí nhớ kém hơn. Nguyên nhân là do đồ ăn chiên rán gây ra viêm, từ đó làm hỏng các mạch máu cung cấp máu cho não.

Một nghiên cứu khác được thực hiện với 715 người tham gia để đo lường mức độ trầm cảm và khả năng phục hồi tinh thần của họ, trong đó nghiên cứu cũng có ghi lại mức độ tiêu thụ thực phẩm chiên rán của những người này. Kết quả cho thấy, những người tiêu thụ nhiều đồ chiên rán hơn có khả năng bị trầm cảm cao hơn so với nhóm người ít tiêu thụ đồ chiên rán.

3.Carbohydrate có chỉ số glycemic cao

Các thực phẩm giàu carbohydrate như bánh mì, mì ống và bất kỳ thứ gì khác được làm từ bột mì tinh luyện dù không có nhiều vị ngọt nhưng cơ thể vẫn xử lý chúng tương tự như đường. Điều này có nghĩa nếu bạn dung nạp chúng quá nhiều sẽ dẫn tới tăng nguy cơ mắc trầm cảm cao.

Tuy nhiên, bạn cũng không cần loại bỏ hoàn toàn carbohydrate khỏi chế độ ăn mà thay vào đó, hãy chọn carbohydrate có chất lượng tốt hơn - các loại ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm giàu chất xơ và được xếp hạng chỉ số glycemic (GI) thấp.

Bởi các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những người dùng carbohydrate chất lượng tốt hơn ít có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm hơn 30% so với những người ăn carbohydrate có GI cao.

Các loại thực phẩm có carbohydrate có GI cao gồm khoai tây, bánh mì trắng và gạo trắng. Mật ong, nước cam và bánh mì nguyên cám là những thực phẩm có GI trung bình. Và các loại thực phẩm có GI thấp bao gồm rau xanh, hầu hết trái cây, cà rốt sống, đậu tây, đậu gà và đậu lăng.

4.Rượu

Giáo sư nghiên cứu kiêm giám đốc tại Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Pháp Archana Singh-Manoux cùng cộng sự của bà đã theo dõi 9.087 người trong 23 năm để xem rượu có tác động như nào đến tỉ lệ mắc chứng sa sút trí tuệ.

Và trong báo cáo trên Tạp chí Y khoa Anh năm 2018, nhóm của bà cho biết, những người kiêng rượu hoàn toàn hoặc uống hơn 14 ly mỗi tuần có nguy cơ mất trí nhớ cao hơn so với những người uống rượu điều độ.

Như vậy, nam giới uống hơn 14 ly mỗi tuần hoặc hơn 4 ly trong một ngày được coi là nghiện rượu nặng. Tương tự, ở phụ nữ là hơn 7 ly mỗi tuần hoặc 3 ly mỗi ngày.

5.Nitrat

Nitrat được dùng phổ biến như chất bảo quản và để tăng cường màu sắc trong những lát đồ nguội và thịt đã qua xử lý như thịt xông khói, salami và xúc xích, cũng giống như đường, nếu bạn bổ sung nitrat có quá nhiều có thể khiến cơ thể bị trầm cảm. Vì thế cách tốt nhất để bảo vệ não bộ là hạn chế sử dụng nitrat trong các bữa ăn hàng ngày.