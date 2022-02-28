Mách bạn phương pháp xông mũi họng đúng chuẩn giúp điều trị Covid-19

Theo Sức khỏe và Đời sống, xông hơi mũi họng là một trong những phương pháp điều trị truyền thống được sử dụng rộng rãi để làm dịu và thông đường mũi, từ đó làm giảm các triệu chứng của đường hô hấp.

Xông hơi thảo dược ngoài hơi nước còn thêm các vị thuốc có hương tinh dầu, tác dụng hạ sốt và sát khuẩn đường hô hấp như lá tre, lá bưởi, chanh, sả, bạc hà....

Thay vì dùng hơi nước đơn thuần như trước kia, ngày nay Y học cổ truyền sử dụng phương pháp xông hơi bằng thảo dược (hay còn gọi là xông thuốc YHCT).

Hình: Internet

Hiệu quả của xông hơi bằng thảo dược

Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, nhiệt độ và độ ẩm cao (nhiệt độ trên 40°C và độ ẩm trên 95%) làm ức chế khả năng nhân lên của SARS – CoV – 2 trên các tế bào biểu mô đường hô hấp. Như vậy, xông hơi có nhiệt độ khoảng 70°C nên có tác dụng ức chế sự nhân lên của virus.

Ngoài ra, xông hơi mũi họng giúp tăng độ ẩm trong niêm mạc mũi và giảm giải phóng histamine làm giảm phản ứng dị ứng. Đặc biệt, hơi nước cũng làm ổn định niêm mạc mũi do đó giảm sản xuất chất nhờn và tính thấm thành mạch. Hơn nữa, hơi nước hít vào ngăn ngừa ngứa mũi, hắt hơi và tắc mũi.

Xông hơi cũng được coi là phương pháp làm tăng tốc độ các quá trình hóa học trong cơ thể, tăng lưu thông dòng máu, tác dụng kích thích hệ thống tim mạch. Điều này làm tăng tuần hoàn máu. Hơi nước hít vào giúp giải phóng endorphin trong cơ thể giúp con người giảm căng thẳng và tạo điều kiện tốt cho giấc ngủ.

Ngoài tác dụng của hơi nước, xông hơi bằng thảo dược còn có tác dụng của dược liệu. Các dược liệu thường được chọn có tác dụng thanh nhiệt, tuyên phế chỉ khái, sát khuẩn hầu họng.

Những ai nên xông hơi bằng thảo dược và ai không nên?

Nên dùng cho các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ đến trung bình của bệnh Covid-19.

Không nên dùng cho những bệnh nhân có triệu chứng nặng thường kèm theo khó thở và cần thở máy hoặc thở oxy nên không thể thực hiện xông hơi.

Đặc biệt cần thận trọng với: Trẻ em, người già yếu, có bệnh mạn tính, suy nhược cơ thể…

Kỹ thuật xông hơi mũi họng bằng thảo dược

Nguyên liệu sử dụng: Hoắc hương, sả, chanh, bạc hà, húng quế, gừng, tỏi, lá bưởi, kinh giới, tía tô, tràm gió… hoặc có thể sử dụng tinh dầu của các dược liệu trên.

Liều dùng, cách dùng: Có thể dùng một loại dược liệu hoặc phối hợp nhiều loại dược liệu, mỗi loại 200g - 400g. Nếu dùng dạng tinh dầu thì 2 – 4ml. Xông hơi bằng máy xông hoặc có thể đơn giản đun thuốc sôi và hít vào hơi thuốc.

Hình: Internet

Tư thế xông hơi: Bệnh nhân ngồi, đầu và cổ che bằng khăn hoặc vải dày để hơi nước trực tiếp đi vào lỗ mũi. Hơi nước không được thoát ra khỏi vải hoặc khăn. Chỉ nên xông hơi tại chỗ vùng mũi họng, không xông toàn thân để tránh mất nước, điện giải, đặc biệt khi bệnh nhân sốt cao.

Thời gian: Mỗi lần xông khoảng 10 phút. Liệu trình xông 1 – 2 lần/ngày. Sau khi xông cần lau khô, giữ ấm và tránh gió. Lưu ý, trong quá trình xông nếu thấy khó thở, tức ngực, choáng váng hay bất cứ dấu hiệu bất thường nào, cần ngừng ngay.

Lưu ý: Đối với trẻ em, người già yếu, có bệnh mạn tính, suy nhược cơ thể... khi xông cần phải có người hỗ trợ ngồi phía sau giữ vai tránh ngã.