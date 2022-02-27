Mách bạn những cách tự nhiên làm giảm nhẹ các triệu chứng COVID-19 tại nhà

- Khó thở: Nếu bạn đang có triệu chứng khó thở, tốt nhất bạn nên nằm sấp hoặc úp mặt xuống thay vì nằm ngửa.

- Ho: Để giúp kiểm soát các cơn ho kéo dài, bạn hãy thử giảm ho bằng uống nước ấm hoặc trà nóng với chanh.

- Hụt hơi: Nếu tình trạng hụt hơi khiến bạn lo lắng, bác sĩ có thể tư vấn các bài tập thở có thể hữu ích. Có thể tham khảo thực hiện một kỹ thuật thở đơn giản để giúp giảm căng thẳng liên quan đến COVID-19.

- Mất nước: Để giảm nguy cơ mất nước, tốt nhất bạn hãy uống nước thường xuyên khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày. Nếu mất nước do sốt, bạn cũng có thể bổ sung dung dịch điện giải như oserol.

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- Chán ăn: Để việc ăn uống dễ dàng và có hứng thú hơn, hãy chọn những thức ăn dễ tiêu hóa, lỏng cho dễ nuốt. Mặc dù mất vị giác và khứu giác có thể khiến thức ăn không ngon miệng, nhưng bạn nên nhớ rằng chế độ dinh dưỡng tốt sẽ giúp bạn hồi phục sức khỏe nhanh hơn.

Một số loại thuốc không kê đơn có thể cải thiện các triệu chứng của COVID-19

-Sốt, đau đầu hoặc đau nhức toàn thân: Nếu bạn thường xuyên sốt trên 38,5 độ C hoặc/và đau nhức toàn thân… có thể dùng acetaminophen (tylenol), naproxen hoặc ibuprofen. Cần lưu ý, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo dùng đúng liều lượng, khoảng cách giữa các liều dùng thuốc, không phạm phải chống chỉ định (những trường hợp không được dùng thuốc)…để dùng thuốc an toàn, hiệu quả.

-Nghẹt mũi: Nếu bạn đang nghẹt mũi, khó thở, có thể sử dụng thuốc thông mũi trong thời gian ngắn, chẳng hạn như thuốc xịt mũi, có thể giúp thông mũi và mở rộng xoang giúp bạn thở dễ dàng hơn.

-Tăng sức đề kháng cho cơ thể: Bạn có thể cần bổ sung vitamin C, hoặc/và kẽm để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Tuy nhiên, không nên lạm dụng quá liều, trước khi sử dụng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Bên cạnh đó, cần tập thể dục đều đặn hàng ngày sẽ giúp nâng cao miễn dịch cho cơ thể, giúp chống lại COVID-19.