5 mẹo dễ dàng loại bỏ vết rỉ sét trên quần áo và giày dép

Nếu bạn đặt quần áo hoặc giày ướt của mình trên một giá phơi bị gỉ khiến chúng bị dính các vết ố đỏ. Thật may mắn khi chúng ta có thể loại bỏ những vết ố khó chịu ấy chỉ với 5 mẹo này.
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1. Chanh và muối
Chiếc áo sơ mi trắng của bạn dính một vết gỉ sét ư? Một quả chanh và một chút muối có thể dễ dàng loại bỏ được vết bẩn. Vắt nửa quả chanh lên vết ố, rắc một chút muối lên trên và để một lúc. Tiếp theo, giặt sạch quần áo bằng tay trước khi cho vào máy giặt. Khi giặt xong, rất có thể bạn sẽ không thể nhìn thấy vết ố đó nữa đâu. Lưu ý: Mẹo này hoạt động tốt nhất trên chất liệu sáng màu hoặc trắng. Đối với quần áo màu hoặc giày da, bạn nên thử các cách sau.
2. Giấm
Nếu không có chanh thì chúng ta có thể thay bằng giấm, cách này cũng có thể có tác dụng tuyệt vời đối với các vết rỉ sét trên quần áo và giày sáng màu. Trộn một chút muối và một vài thìa giấm rồi chấm hỗn hợp này lên vết bẩn. Chà kỹ bằng bàn chải đánh răng cũ và để yên trong nửa tiếng. Cho quần áo vào máy giặt và giặt như bình thường. Mẹo này cũng chỉ hiệu quả với quần áo và giày dép sáng màu.
3. Sữa chua
Vi khuẩn trong sữa chua có thể loại bỏ các vết rỉ sét. Đổ đầy sữa chua vào một chậu nhỏ, Ngâm quần áo hoặc giày dép qua đêm, xả sạch rồi cho vào máy giặt. Sau khi lấy quần áo hoặc giày ra khỏi máy giặt, các vết bẩn rất có thể sẽ biến mất hoàn toàn.
4. Chanh và nước ấm
Vết gỉ sét bám trên giày da? Đầu tiên là các mẹo kể trên không thích hợp để làm sạch giày da. Tuy nhiên, điều bạn có thể làm là thoa nước chanh lên vết bẩn, sau đó chần giày qua nước ấm. Sự kết hợp giữa hơi nước từ nước ấm và nước cốt chanh sẽ từ từ đánh tan vết bẩn.
5. Cream of tarta
Cream of tartar là tên gọi của một loại bột được dùng trong làm bánh, không những thế nó còn có tác dụng làm sạch khi kết hợp với các thành phần phù hợp.
Tạo hỗn hợp một thìa cà phê cream of tarta, một thìa cà phê muối nở và một vài giọt nước oxy già. Thử trước trên một vùng nhỏ quần áo vì chất tẩy rửa này cũng có thể gây ra vết bẩn. Nếu hỗn hợp hoạt động hiệu quả, hãy thoa đều lên vết bẩn và để trong 30 phút. Xả sạch. Để quần áo khô và lặp lại quy trình cho đến khi vết bẩn biến mất hoàn toàn.