5 mẹo dễ dàng loại bỏ vết rỉ sét trên quần áo và giày dép

1. Chanh và muối

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Chiếc áo sơ mi trắng của bạn dính một vết gỉ sét ư? Một quả chanh và một chút muối có thể dễ dàng loại bỏ được vết bẩn. Vắt nửa quả chanh lên vết ố, rắc một chút muối lên trên và để một lúc. Tiếp theo, giặt sạch quần áo bằng tay trước khi cho vào máy giặt. Khi giặt xong, rất có thể bạn sẽ không thể nhìn thấy vết ố đó nữa đâu. Lưu ý: Mẹo này hoạt động tốt nhất trên chất liệu sáng màu hoặc trắng. Đối với quần áo màu hoặc giày da, bạn nên thử các cách sau.

2. Giấm

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Nếu không có chanh thì chúng ta có thể thay bằng giấm, cách này cũng có thể có tác dụng tuyệt vời đối với các vết rỉ sét trên quần áo và giày sáng màu. Trộn một chút muối và một vài thìa giấm rồi chấm hỗn hợp này lên vết bẩn. Chà kỹ bằng bàn chải đánh răng cũ và để yên trong nửa tiếng. Cho quần áo vào máy giặt và giặt như bình thường. Mẹo này cũng chỉ hiệu quả với quần áo và giày dép sáng màu.