Mức oxy trong máu là lượng oxy có trong máu của bạn. Phương pháp phổ biến nhất để đo nồng độ này là sử dụng thiết bị đo oxy xung. Nếu nồng độ oxy trong máu của bạn giảm xuống quá thấp, đó có thể là dấu hiệu hoặc triệu chứng của các vấn đề y tế khác nhau.

Mức độ oxy trong máu có nghĩa là gì?

Mức oxy trong máu là một dấu hiệu cho biết lượng oxy được các tế bào hồng cầu phân phối đến cơ thể của bạn và việc duy trì sự cân bằng phù hợp của độ bão hòa oxy là rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể.

Để hoạt động tốt, cơ thể bạn cần được cung cấp oxy liên tục. Sau khi nó được thở vào phổi, oxy sẽ được chuyển đến máu và lưu thông qua cơ thể trong các tế bào hồng cầu.

Mức độ oxy trong máu của bạn nên là bao nhiêu?

Mức oxy trong máu bình thường có thể dao động từ 95-100%. Con số đó thường thấp hơn đối với những người mắc bệnh phổi hoặc các vấn đề sức khỏe cụ thể khác.

Nồng độ oxy trong máu giảm xuống dưới 90% được coi là khá thấp. Đây được gọi là tình trạng giảm oxy máu và có thể cho thấy cần phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế (đặc biệt với các trường hợp nhiễm COVID-19).

Làm thế nào để tăng mức oxy trong máu?

- Đứng hoặc ngồi thẳng: Thay vì nằm xuống, điều này có thể gây áp lực lên phổi và khiến bạn khó thở.

- Ho vừa phải: Nếu bạn bị cảm lạnh hoặc cúm, khó thở có thể làm giảm độ bão hòa oxy trong máu. Ho có thể làm lỏng chất tiết và làm thông đường thở.

- Đi ra ngoài: Không khí trong lành tốt cho phổi và có hàm lượng oxy cao hơn trong đó. Tuy nhiên, nếu trời quá nóng hoặc quá lạnh có thể cản trở việc thở của bạn.

- Uống nhiều nước: Phổi được ngậm nước thích hợp sẽ phân tán oxy vào máu hiệu quả hơn.

Uống nhiều nước không chỉ có thể tăng lượng oxy trong máu mà còn rất tốt cho sức khỏe tổng thể

- Hít thở chậm và sâu: Điều này sẽ làm tăng lượng không khí đi vào phổi.

- Thực hành các bài tập thở: Thực hiện các kỹ thuật thở có chủ ý có thể nâng cao dung tích phổi và cho phép nhiều oxy đến máu hơn.

- Hãy năng động: Hoạt động thể chất làm tăng nhịp thở, giúp bạn hấp thụ nhiều oxy hơn.

- Nếu bạn hút thuốc, hãy bỏ thuốc lá: Điều này có thể nhanh chóng có lợi cho sức khỏe của phổi trong một thời gian rất ngắn và cũng không làm giảm mức độ oxy trong máu của bạn.

Từ bỏ thuốc lá để cải thiện nồng độ oxy trong máu

- Trồng cây trong nhà: Vì thực vật hấp thụ carbon dioxide và giải phóng oxy, chúng làm trong lành chất lượng không khí bạn hít thở trong nhà và làm cho nó giống với không khí ngoài trời hơn.

- Tiêu thụ thực phẩm giàu chất sắt: Các tế bào hồng cầu cần sắt, vì vậy chúng có thể hoạt động tốt hơn và vận chuyển nhiều oxy hơn qua máu khi bạn bổ sung nhiều sắt hơn trong chế độ ăn uống của mình.

Theo dõi mức oxy trong máu của bạn với máy đo nồng độ oxy trong máu (SPO2) Wellmed

- Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 Wellmed FS20F

Máy đo nồng độ oxy trong máu Wellmed FS20F đạt tiêu chuẩn an toàn hiệu suất: YY 0670 / IEC 60601-2-30. Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn, thiết kế trang nhã với 2 màu sắc trắng và đen cho bạn lựa chọn.

Máy đo nồng độ oxy trong máu Wellmed FS20F có ba chế độ: tắt nguồn, chờ và đo. Thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ chờ trong vòng 8 giây sau khi không có tín hiệu giúp tiết kiệm tối đa năng lượng. Đặc biệt, máy có chỉ báo pin yếu, giúp bạn kịp thời nạp năng lượng cho thiết bị không làm gián đoạn sử dụng.

Máy chỉ có 1 nút bấm nên rất dễ sử dụng cho mọi lứa tuổi, chỉ cần kẹp máy vào đầu ngón tay đúng cách sau đó ấn nút, máy sẽ hiển thị rõ nét kết quả trên màn hình LCD sau vài giây.

Máy đo nồng độ oxy trong máu Wellmed FS20F và phụ kiện đi kèm

- Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 Wellmed FS10I

Máy đo nồng độ oxy trong máu Wellmed FS10I là sản phẩm được sử dụng theo dõi độ bão hòa oxy trong máu (SPO2) và nhịp tim. Máy có kích thước nhỏ gọn, dễ mang theo và rất dễ sử dụng chỉ với một nút bấm. Sản phẩm có thể dùng cho bệnh nhân trưởng thành và cả bệnh nhi.

Thiết bị có ba chế độ: tắt nguồn, chờ và đo. Nếu khởi động máy sau 8 giây không có tín hiệu, thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ chờ giúp tiết kiệm năng lượng tối đa.

Máy đo nồng độ oxy trong máu Wellmed FS10I có màn hình hiển thị rộng với đèn LED giúp người dùng dễ dàng theo dõi, đặc biệt là những người lớn tuổi mắt kém.

Máy đo nồng độ oxy trong máu Wellmed FS10I và phụ kiện đi kèm

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