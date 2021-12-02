Dịch bệnh diễn biến phức tạp, nước rửa tay khô đang trở thành một người bạn đồng hành không thể thiếu. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết cách sử dụng đúng khiến cho sản phẩm không phát huy được hết công dụng.

Rửa tay không đủ thời gian

Theo Lao Động, để sử dụng nước rửa tay khô một cách hiệu quả, bạn phải chú ý chà xát hai bàn tay với lực đủ mạnh để dung dịch trải đều ra khắp bàn tay. Và lưu ý động tác này phải kéo dài tối thiểu từ 20 đến 30 giây, cho đến khi tay khô.

Lạm dụng sử dụng quá nhiều gel hay dung dịch rửa tay khô

Bạn cần lưu ý chỉ nên sử dụng gel hay cồn rửa tay khô trong trường hợp không thuận tiện để rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.

Lý do là vì nước rửa tay khô dù có đặc tính diệt khuẩn, diệt virus và diệt nấm, nhưng chúng không có khả năng làm sạch tay giống như rửa bằng xà phòng và nước sạch.

Đưa tay lên mắt hay dụi sau khi rửa

Gel hay cồn rửa tay khô không tốt cho mắt bởi một khi bị dính lên mắt, nước rửa tay khô có thể gây đau, đỏ, thậm chí là mất thị lực. Vì thế hãy cẩn thận không để tay lên mắt hay dụi mắt sau khi rửa tay bằng gel hay cồn rửa tay khô.

Sử dụng khi tay ẩm ướt

Nước rửa tay khô chỉ phát huy hiệu quả tốt nhất khi được sử dụng trên làn da khô ráo. Vì thế khi bạn sử dụng mà tay còn ướt, không những sản phẩm không phát huy tác dụng mà còn dẫn tới hiện tượng tỏa nhiệt và kích ứng da.

Bảo quản quá lâu sau khi mở nắp

Nước rửa tay khô hay bất kì sản phẩm nào cũng đều có thời hạn sử dụng và được ghi rõ trên nhãn chai. Vì thế, sau khi mở nắp, sản phẩm đã không còn là vô trùng nữa. Vì thế, bạn chỉ nên sử dụng nước rửa tay khô để lưu trữ từ 1 đến 3 tháng sau lần sử dụng đầu tiên. Nếu bạn sử dụng vượt quá thời hạn này, thì sản phẩm không còn hiệu quả nữa.

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sau khi rửa tay khô

Do tất cả các sản phẩm nước rửa tay khô đều có nồng độ cồn cao, vì thế nếu bạn tiếp với ánh nắng mặt trời ngay sau khi rửa tay khô xong sẽ khiến da bị khô và trở lên nhạy cảm. Thậm chí còn gây ra hiện tượng bỏng da.

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