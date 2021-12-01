Bé yêu bị nghẹt mũi, mẹ hãy dùng cách này để giúp “đường thông, hè thoáng”

Máy hút mũi, hút dịch là loại máy được thiết kế thông minh dùng để hút sạch dịch và đờm , phù hợp cho người già và trẻ em nhỏ, những bệnh nhân bị lưu dịch hoặc dịch có nhiều mà không thể tiết ra được bằng con đường tự nhiên. Thực chất là một loại máy hút chân không, có nguyên lý cấu tạo và động cơ tương tự như máy bơm.

Em bé chỉ thở bằng mũi. Vì vậy, điều cần thiết hơn hết là phải thông thoáng và làm cho không khí lưu thông tốt nhất có thể, đặc biệt là khi em bé bị ốm. Mũi của em bé được lót bằng một lớp màng nhầy, giống như các lỗ thông tự nhiên. Lớp lót này có thể bẫy vi trùng và vi khuẩn dẫn đến các bệnh nhiễm trùng khác nhau, ngăn trẻ thở bình thường. Việc sử dụng máy hút mũi sẽ làm sạch lớp màng nhầy này và giúp trẻ hít vào thở ra tốt hơn.

Các loại máy hút mũi trẻ em

Máy hút mũi điện tử được nhiều ba mẹ lựa chọn để làm sạch mũi cho bé yêu của mình

Có một số dạng máy hút mũi. Có hai loại bằng tay: bầu hút và máy hút mũi cho bé bằng tay. Nhưng cũng có loại máy hút mũi cho bé chạy điện hoặc điện tử. Sự lựa chọn phụ thuộc vào sở thích của bạn, nhưng dù bạn chọn máy hút mũi nào, nó cũng sẽ giúp bạn loại bỏ chất tiết trong mũi trẻ nhỏ để bé có thể thở dễ dàng.

Cách sử dụng máy hút mũi cho bé đúng cách

Tùy thuộc vào máy hút mũi sẽ có các phương pháp sử dụng khác nhau, nhưng nhìn chung bạn sẽ thực hiện theo các bước sau:

-Đảm bảo rằng em bé của bạn cảm thấy thoải mái và không có nguy cơ bị va vào đầu nếu bé quấy phá khi dùng máy hút mũi.

-Bạn nên nhỏ nước muối sinh lý vào lỗ mũi của bé trước khi sử dụng để làm lỏng chất nhầy và loại bỏ chúng dễ dàng hơn.

-Đưa máy hút vào một bên lỗ mũi và chặn một bên còn lại, sau đó nhanh chóng hút để loại bỏ chất nhầy, lặp lại ở bên còn lại.

Dù chọn máy hút mũi trẻ em bằng tay hay bằng điện, bạn cũng không nên đẩy đầu hút quá sâu vào lỗ mũi của bé, nếu không trẻ có thể bị kích ứng niêm mạc. Ngoài ra, đừng quên vệ sinh máy hút mũi đúng cách sau khi sử dụng để loại bỏ vi trùng và vi khuẩn có thể phát triển ở đó.

Dưới đây là cách sử dụng cụ thể cho từng loại máy hút mũi cho bé:

+Máy hút mũi dạng bầu hút

Nếu chọn bầu hút, hãy bắt đầu bằng cách nhỏ nước muối sinh lý vào lỗ mũi khi bé đang nằm, đầu quay sang một bên. Sau đó hút hết không khí ra khỏi bầu hút bằng cách ấn vào, nhẹ nhàng đưa đầu hút vào lỗ mũi và nhả bầu ra để hút bớt đờm dãi. Đổ hết chất nhầy vào bồn rửa, sau đó rửa sạch bầu hút và bắt đầu lại quy trình tương tự với lỗ mũi thứ hai.

+Máy hút mũi bằng tay

Nó được cấu tạo bởi một vòi mũi, một bình chứa, một đầu ống, một ống và một ống ngậm. Nó hoạt động thông qua lực hút và được kích hoạt bằng cách thở. Để sử dụng, hãy đưa đầu vòi vào lỗ mũi của bé và ống ngậm vào miệng, sau đó bắt đầu ngậm. Bạn nên hít vào từ từ và lâu, hơn là hít mạnh trong thời gian ngắn. Lặp lại quy trình ở lỗ mũi bên kia. Nắp bộ lọc cho phép chất tiết lưu lại trong bể chứa và ngăn chúng đi ngược vào miệng người đó khi hút vào.

+Máy hút mũi bằng điện

Loại máy này hoạt động chỉ trong 5-10 giây. Nó trông giống như một nhiệt kế điện tử và hoạt động bằng pin. Trước hết, lắp ống ngậm vào mũi trẻ và nhấn nút để kích hoạt máy. Thiết bị sẽ tự động dừng khi quá trình vệ sinh kết thúc. Sau đó, bạn có thể chuyển sang lỗ mũi thứ hai.

Khi nào nên sử dụng máy hút mũi cho bé?

Bạn phải điều chỉnh việc sử dụng máy hút mũi phù hợp với lứa tuổi và thời điểm trong ngày để việc xông mũi có hiệu quả và không gây khó chịu cho trẻ.

-Bé dưới 6 tháng: Trước tuổi này, không nên rửa quá 2 lần trong cùng một ngày, nếu không bạn sẽ làm kích ứng chiếc mũi mỏng manh của bé. Chỉ làm điều này nếu trẻ chảy nước mũi.

-Bé trên 6 tháng: Bạn có thể vệ sinh mũi cho bé tối đa 3 lần một ngày, ngay cả khi bé không bị sổ mũi.

-Tốt nhất là hút mũi cho bé trước bữa ăn: Việc chọn thời điểm thích hợp để vệ sinh mũi cho trẻ cũng rất quan trọng. Tốt hơn là bạn nên thực hiện trước khi bé ăn và không hút mũi sau khi ăn, nếu không bé sẽ khạc nhổ dẫn đến nôn mửa. Hơn nữa, hãy hút mũi sau khi tắm, vì độ ẩm sẽ giúp làm loãng chất tiết trong mũi và lỏng ra dễ dàng hơn. Việc loại bỏ chúng sẽ trơn tru hơn nhiều.

Ba điều quan trọng cần nhớ về máy hút mũi

-Luôn luôn sử dụng huyết thanh sinh lý hoặc nước muối sinh lý để giúp loại bỏ và làm lỏng chất nhầy ở mũi.

-Lưu ý rằng tùy theo độ tuổi mà con bạn sẽ có số lần rửa mũi mỗi ngày khác nhau.

-Có một số mẫu máy hút mũi thiết bị thủ công hoặc điện tử mà bạn có thể lựa chọn tùy theo sở thích của mình và độ tuổi, tình trạng của bé.

Máy hút mũi đa năng cho bé Reiwa VA-162

Loại máy này mang đến giải pháp chăm sóc tai mũi họng kết hợp, giúp ba mẹ dễ dàng loại bỏ nước mũi, gỉ mũi hoặc ráy tai cho trẻ mọi lúc mọi nơi. Máy được tích hợp nhiều đầu hút khác nhau, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng. Máy hút mũi Reiwa VA-162 sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường:

Máy hút mũi đa năng cho bé Reiwa VA-162 là sự lựa chọn thông minh và hoàn hảo để chăm sóc tai mũi họng cho bé

Tính năng tích hợp giúp loại bỏ nước mũi, gỉ mũi, ráy tai dễ dàng và nhanh chóng chỉ với một sản phẩm; Máy tạo lực hút nhẹ nhàng, vừa hiệu quả vừa đảm bảo an toàn cho bé; Thân máy thon gọn, dễ cầm và thao tác; Bộ đầu hút silicon mềm, an toàn cho trẻ và dễ dàng vệ sinh (có thể làm sạch bằng nước sôi); Máy hoạt động êm, không tạo tiếng ồn; Sản phẩm sử dụng pin sạc, tích hợp cổng sạc và dây nối USB tương tự điện thoại giúp ba mẹ tiện mang máy theo khi đi du lịch.

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