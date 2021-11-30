Mới đây, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã chấp thuận một loại thuốc mới có tên gọi Miltefosine dùng để điều trị bệnh nấm candida xâm lấn.

Miltefosine là một loại thuốc phospholipid kháng khuẩn phổ rộng, ban đầu được phát triển như 1 chất chống ung thư, được FDA chấp thuận sử dụng điều trị bệnh ký sinh trùng leishmaniasis vào năm 2013. Và mới đây, loại thuốc này cũng đã được FDA chấp nhận để điều trị bệnh nấm candida xâm lấn.

Sức khỏe và Đời sống đưa tin, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ước tính mỗi năm có 25.000 trường hợp nhiễm nấm candida. Căn bệnh này có thể ảnh hưởng đến tim, thận, xương và các cơ quan nội tạng khác nếu không được phát hiện trong máu. Trên thực tế, ảnh hưởng thực sự của bệnh nấm candida xâm lấn có thể cao gấp đôi so với bệnh nấm candida huyết.

Nhiễm nấm candida xâm lấn có thể ảnh hưởng tới tính mạng (Hình internet)

TS Martin Hoenigl, công tác tại Đại học California, San Diego cho biết: Hiện tại thuốc Miltefosine thường chỉ được sử dụng trên bệnh nấm candida xâm lấn trong những tình huống có lây nhiễm do các loài candida đa kháng gặp phải.

Các tác dụng phụ phổ biến khi sử dụng thuốc miltefosine là buồn nôn và nôn từ nhẹ đến trung bình, đau bụng, sốt và đau đầu. Thuốc không được sử dụng cho phụ nữ đang trong thời kì mang thai, do độc tính với phôi thai.

Ngoài ra, thuốc cũng có 1 số tác động tiêu cực tạm thời đến khả năng sinh sản của nam giới, tuy nhiên các tác động này sẽ biến mất sau khi ngừng sử dụng thuốc.

Sắp tới, Miltefosine sẽ chỉ được sử dụng trong những tình huống cấp thiết khi thiếu các lựa chọn điều trị khác đối với lây nhiễm candida xâm lấn, do kháng thuốc.

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