Người bị hen suyễn lưu ý, làm sạch và bảo quản buồng đệm đúng cách sẽ làm tăng hiệu quả điều trị

Trước tiên, hãy luôn kiểm tra thiết bị xem có vết nứt, mảnh vỡ hoặc hư hỏng trước mỗi lần sử dụng hay không. Làm sạch thường xuyên mỗi tuần một lần nếu bạn đang sử dụng hàng ngày. Hãy rửa buồng đệm trước khi sử dụng đầu tiên. Sau đây là các bước vệ sinh buồng đệm:

Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tách khoang giữ. Điều này có thể bao gồm việc tháo cổng nhựa mềm nơi lắp ống hít, nắp ống ngậm và mặt nạ. Không tháo phần van ra, trừ khi được hướng dẫn. Luôn tháo ống hít khỏi khoang chứa trước khi làm sạch.

-Bước 2: Ngâm

Chuẩn bị một cái tô lớn với dung dịch nước ấm và xà bông (có thể dùng nước rửa chén). Chỉ rửa bằng nước thôi sẽ làm phát sinh điện tích. Ngâm thiết bị và tất cả các phần của thiết bị trong 15 phút. Chọn một cái tô đủ lớn để khoang chứa được ngâm hoàn toàn trong nước.

-Bước 3: Rửa sạch

Rửa tất cả các bộ phận trong nước sạch. Bạn có thể giảm điện tích tĩnh của các khoang chứa và buồng đệm bằng cách rửa thiết bị trong dung dịch nước rửa chén. Sau đó để khô ngoài không khí mà không cần rửa lại. Tuy nhiên, điều này không hiệu quả bằng việc sử dụng các vật liệu chống tĩnh điện.

-Bước 4: Làm khô

Làm khô bằng không khí, rũ bỏ nước thừa. Đặt các bộ phận lên một miếng vải sạch không xơ hoặc giá phơi để làm khô trong không khí. Đặt phần buồng ở phía cuối theo chiều dọc thay vì nằm nghiêng. Không được lau khô vì điều đó có thể tích tụ điện tích.

-Bước 5: Lắp ráp lại

Khi tất cả các bộ phận đã khô hoàn toàn, cẩn thận lắp chúng lại với nhau theo hướng dẫn.

Có thể làm sạch buồng đệm bằng máy rửa chén không?

Một số nhà sản xuất cho biết buồng đệm và khoang chứa có van của họ là an toàn với máy rửa chén. Hãy đọc kỹ chú ý để biết buồng đệm của bạn có thích hợp để làm sạch bằng máy rửa chén không, nếu có hãy làm theo hướng dẫn một cách cẩn thận. Hầu hết các buồng đệm không được để qua một chu trình khô hoặc giặt trong nước nóng hơn 158 độ. Các hướng dẫn khác cho biết không rửa khoang chứa với bát đĩa quá bẩn.

Cách bảo quản buồng đệm

Tốt nhất bạn nên tránh để buồng đệm trong phòng tắm vì điều này có thể khiến thuốc bị ẩm, thay vào đó hãy chọn nơi thoáng mát và khô ráo.

Vệ sinh và bảo quản buồng đệm đúng cách sẽ làm tăng hiệu quả điều trị hen suyễn và bệnh hô hấp của bạn

Không để bụi hoặc mảnh vỡ lọt vào bên trong ống hít và các bộ phận khác của buồng đệm, vì vậy hãy luôn cố gắng giữ chặt nắp. Bạn nên tiết kiệm những chiếc nắp cũ từ các ống hít rỗng để luôn có nắp dự phòng.

Bạn nên giữ buồng đệm trong túi nhìn xuyên thấu để có thể tìm thấy trong lúc gấp rút (nhưng lưu ý rằng không nên giữ buồng đệm trong túi nhựa vì điều này sẽ khiến chúng tích tụ tĩnh điện).

Bảo quản buồng đệm của bạn ở nhiệt độ thích hợp. Nhiệt độ quá cao có thể ảnh hưởng đến thuốc trong ống hít của bạn. Đừng để buồng đệm của bạn ở nơi quá nóng hoặc quá lạnh (ví dụ như trong ô tô hoặc trên bệ cửa sổ đầy nắng).

Điều gì sẽ xảy ra nếu không vệ sinh và bảo quản buồng đệm đúng cách?

Nếu ống hít bị tắc, nó có thể cung cấp lượng thuốc không phù hợp đến phổi của bạn, điều này có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng hen suyễn như: tức ngực, ho, khó thở, thở khò khè. Hơn nữa, khi ống hít không được bảo dưỡng đúng cách, thiết bị có thể chứa vi khuẩn hoặc nấm mà sau đó có thể được hít trực tiếp vào phổi. Điều này sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp.

Nên mua buồng đệm ở đâu?

Siêu Thị Y Tế là cửa hàng cung cấp buồng đệm chính hãng từ thương hiệu Philips và Wellmed. Bạn có thể tìm mua sản phẩm tại đây với giá ưu đãi chỉ từ 260.000Đ.

-Buồng đệm Philips Diamond có mặt nạ

Buồng đệm Philips Diamond được làm bằng chất liệu chống tĩnh điện (ABS) cung cấp khí dung phù hợp. Hệ thống van tự động đóng mở linh hoạt ngay cả khi dùng với lưu lượng hơi thở thấp của trẻ em. Trong quá trình điều trị, có thể nhìn thấy được van hoạt động để giúp bé dễ dàng thực hiện thao tác hít thở đúng.

Buồng đệm Philips Diamond có mặt nạ, giá chỉ 460.000Đ

Bệnh nhân có thể lựa chọn điều trị theo cách ngậm miệng hoặc mặt nạ. Phần ống ngậm miệng sử dụng được với bệnh nhân có khuôn miệng nhỏ như trẻ em, nếu cần thiết có thể dễ dàng thực hiện chuyển đổi sang dùng mặt nạ. Mặt nạ có chất liệu mềm, thoải mái và dễ chịu với khuôn mặt, không gây đau khi tạo áp lực để thúc đẩy liệu pháp khí dung.

Buồng đệm được tích hợp còi lượng cao và buồng hít có còi khi hít thở nhanh sẽ nghe được âm thanh “tiếng sáo” phát ra từ buồng đệm giúp bệnh nhân dễ dàng nhận biết và điều chỉnh hít thở chậm lại để đảm bảo được lượng thuốc di chuyển vào phổi.

Kích thước nhỏ gọn (14.2cm), sử dụng phù hợp với cả trẻ em và người lớn tuổi. An toàn và dễ vệ sinh.

-Buồng đệm Wellmed DL-08

Buồng đệm Wellmed DL-08 giúp giảm thiểu tối đa tình trạng thất thoát thuốc, đảm bảo liều lượng thuốc sử dụng. Thuốc có thể đi vào tận sâu trong phổi mang đến hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, việc hít qua đường ngậm miệng hoặc mặt nạ sẽ giảm thiểu lượng thuốc mất cũng như tránh phản ứng phụ của thuốc.

Buồng đệm Wellmed DL-08, giá chỉ 260.000Đ

Sản phẩm được làm bằng chất liệu chống tĩnh điện (ABS) với hệ thống van tự động đóng mở linh hoạt ngay cả khi dùng với lưu lượng hơi thở thấp của trẻ em. Trong quá trình điều trị, bạn có thể nhìn thấy được van hoạt động giúp bé thực hiện thao tác hít thở đúng.

Mặt nạ xông được làm từ nhựa PVC dẻo, phù hợp sử dụng với nhiều đối tượng khác nhau. Kích thước nhỏ gọn, sử dụng phù hợp với cả trẻ em và người lớn tuổi. Thiết kế thông minh giúp đảm bảo người bệnh hít thuốc đủ liều, không gây thất thoát thuốc khi thở ra.