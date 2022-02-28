Máy massage mặt nâng cơ 3in1 ROAMAN M7 tích hợp 3 chức năng chăm sóc da mặt toàn diện

Khi chúng ta cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi hoặc tập trung quá cao độ, chúng ta sẽ căng vùng trán và mắt, điều này có thể gây ra nếp nhăn theo thời gian. Một vài phút massage mặt với máy Roaman M7 vào cuối ngày sẽ giúp bạn giải phóng căng thẳng đó. Thiết bị cung cấp các động tác nâng cơ, để giữ cho làn da của bạn căng bóng và tràn đầy sinh lực.

Các yếu tố môi trường và nhịp sống bận rộn hàng ngày có thể khiến độc tố tích tụ trong da của chúng ta, góp phần hình thành nếp nhăn và nổi mụn. Máy massage mặt ROAMAN M7 giúp tăng lưu lượng máu, khởi động hệ thống dẫn lưu bạch huyết trên khuôn mặt để loại bỏ chất thải và độc tố, đồng thời giữ cho làn da của bạn luôn tươi mới và sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Máy massage mặt nâng cơ 3in1 ROAMAN M7 mang đến hiệu quả làm sạch và căng bóng da hoàn hảo

- Tăng cường lưu thông

Giống như tập các động tác nhảy dây hoặc chống đẩy, massage mặt nhanh chóng sẽ cung cấp một lượng máu và oxy đến làn da của bạn. Sự gia tăng dòng chảy từ máy massage mặt Roaman M7 giúp giải độc da. Nhiều oxy hơn được gửi đến da đồng nghĩa với việc tăng sản xuất collagen và tăng trưởng tế bào, dẫn đến làn da sáng mịn.

- Cải thiện khả năng hấp thụ dưỡng chất

Massage mặt với Roaman M7 là một cách tuyệt vời để giúp các dưỡng chất mỹ phẩm hấp thụ vào da nhanh chóng và triệt để. Ngoài ra, đó là một cách để làm cho thói quen chăm sóc da hàng ngày của bạn giống như một khoảnh khắc thư giãn, tự thưởng cho bản thân.

- Thư giãn

Ngoài lợi ích chăm sóc da, máy massage mặt ROAMAN M7 có thể giúp giảm căng thẳng cũng như làm dịu căng cơ. Thiết bị sẽ giúp bạn cảm thấy thư thái và thoải mái hơn vào cuối một ngày dài.

Máy massage mặt nâng cơ 3in1 ROAMAN M7 giúp bạn thư giãn và giải tỏa căng thẳng

Bác sĩ da liễu và chuyên gia làm đẹp khuyên dùng máy massage mặt nâng cơ 3in1 ROAMAN M7

Bác sĩ da liễu và chuyên gia làm đẹp đã công nhận lợi ích sử dụng của máy massage mặt nâng cơ 3in1 ROAMAN M7. Các chuyên gia cho rằng việc sử dụng thiết bị giống như một bài tập thể dục dành cho da mặt. Nó làm tăng lưu lượng máu, giúp làm sạch sâu làn da, căng bóng da và kết quả cuối cùng là mang đến làn da rạng rỡ, sáng mịn.

Vì sao chị em nhất định không nên bỏ qua máy massage mặt nâng cơ 3in1 ROAMAN M7?

- Sản phẩm tích hợp 3 cấp độ ion, cung cấp liệu pháp chăm sóc da toàn diện

Chị em có thể thoải mái tùy chỉnh chế độ của máy theo nhu cầu sử dụng với các nút điều khiển dễ dàng nhìn thấy và điều chỉnh. Sản phẩm tích hợp 3 cấp độ ion:

+ Ion+ làm sạch da: 3 cấp độ của các ion dương làm sạch sâu, loại bỏ bụi bẩn, thúc đẩy làm sáng da.

+ Ion- nuôi dưỡng làn da: đẩy nhanh quá trình hấp thụ sản phẩm chăm sóc vào da mặt, tăng cường hiệu quả trong quá trình làm đẹp nhanh chóng.

+ Ion- nâng cơ: giữ ẩm cho da mặt, nâng cơ cho da căng bóng.

Máy massage mặt nâng cơ 3in1 ROAMAN M7 tích hợp 3 chức năng với 3 cấp độ ion chăm sóc da mặt toàn diện

- Thân thiện với mọi loại da

Các cô gái thường lo lắng thiết bị làm đẹp không phù hợp với da của mình và sẽ gây kích ứng khi sử dụng. Với máy massage Roaman M7, chị em không còn phải quá bận tâm đến mối lo ấy bởi thiết bị phù hợp với đa số các loại da như da thường, da dầu, da khô và kể cả da nhạy cảm trong quá trình chăm sóc da mặt.

- Chế độ đèn báo thông minh

Chế độ đèn báo pin yếu thông minh nhắc người dùng sạc ngay thiết bị, tránh làm gián đoạn quá trình sử dụng. Để sử dụng thiết bị liên tục, bạn chỉ cần chờ đèn báo sạc đầy sau 2,5 giờ sạc.

- Vẻ ngoài siêu xinh và nhỏ gọn

Vẻ ngoài của máy là một màu hồng nhẹ vô cùng nữ tính với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng cầm tay hoặc bỏ vào túi và có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi. Sản phẩm cũng là một gợi ý “siêu đỉnh” để dành làm quà tặng cho các cô nàng.

Thiết bị có màu sắc xinh xắn và kích thước bỏ túi tiện lợi

- Cách sử dụng đơn giản với vài thao tác

Sau khi nhấn và giữ nút nguồn để bật máy, bạn hãy làm ẩm da mặt và cho 1 lượng dung dịch mỹ phẩm vừa đủ lên miếng bông tẩy trang. Tiếp đến, hãy áp miếng bông tẩy trang vào bề mặt điện cực của máy.

Nhấn nút levels để điều chỉnh chế độ và cường độ. Chế độ C phù hợp khi sử dụng với nước tẩy trang; chế độ N phù hợp khi dùng với serum dưỡng da và chế độ W thích hợp để sử dụng với nước hoa hồng.

Sau đó, chị em chỉ cần từ từ di chuyển máy lên các vùng trên gương mặt và tận hưởng cảm giác massage dịu nhẹ từ máy. Lưu ý cần tránh xa mắt và các vùng xung quanh mắt.

Máy massage mặt nâng cơ 3in1 ROAMAN M7 và phụ kiện đi kèm

Máy massage mặt nâng cơ 3in1 ROAMAN M7 đang được bán tại hệ thống Trẻ Khỏe Đẹp trên toàn quốc. Bạn có thể gọi đến số hotline: 0985 999 929 để được tư vấn mua hàng.