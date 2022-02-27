Lưu ngay 6 mẹo hay để giữ gìn máy trợ thính của bạn

Nếu bạn sống ở một khu vực ẩm ướt, bạn có thể cân nhắc việc cất giữ các thiết bị của mình trong một máy hút ẩm chuyên dụng dành cho máy trợ thính.

Máy trợ thính chứa một số công nghệ và mạch điện rất phức tạp trong một lớp vỏ nhỏ. Khi tiếp xúc với hơi ẩm, nó có thể bị hư hỏng nghiêm trọng. Mặc dù hiện nay máy trợ thính đã được sản xuất để có khả năng chống nước , nhưng bạn vẫn nên tháo máy ra khi tắm hoặc đi bơi. Nếu chúng tiếp xúc với nước, hãy lau khô chúng ngay lập tức bằng khăn. Không cố gắng làm khô chúng bằng máy sấy tóc hoặc thiết bị làm nóng khác, vì nhiệt độ cao có thể làm hỏng chúng.

2. Thay pin máy trợ thính thường xuyên

Pin của máy trợ thính có thể gây hỏng thiết bị của bạn nếu để trong thời gian dài. Hơi ẩm bị mắc kẹt có thể khiến pin bị ăn mòn và làm hỏng thiết bị. Nhớ mở cửa pin khi không sử dụng thiết bị. Nếu không sử dụng thiết bị trong vài ngày, bạn nên tạm thời tháo pin.

Khi thay pin, hãy nhớ làm sạch các điểm tiếp xúc của pin trong thiết bị của bạn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhẹ nhàng lau chúng bằng tăm bông khô. Nếu điểm tiếp xúc pin trên thiết bị của bạn bị bẩn, nó có thể tạo ra kết nối kém và hiệu suất thấp hơn.

3. Giữ các thiết bị không có ráy tai

Ráy tai là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm giảm hiệu suất của máy trợ thính. Tuy nhiên, khó có thể tránh việc thiết bị của bạn tiếp xúc với ráy tai. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải dành thời gian và làm sạch chúng thường xuyên.

Sau mỗi ngày đeo máy trợ thính, hãy lấy tăm bông khô hoặc bàn chải đánh răng mềm và nhẹ nhàng loại bỏ ráy tai hoặc mảnh vụn nào có thể có trên thiết bị. Nhớ vệ sinh cả đầu thu và micrô.

Luôn đặt máy trợ thính ở nơi khô ráo

4. Thay đổi bộ lọc của bạn

Cùng với việc lấy ráy tai ra khỏi thiết bị, bạn sẽ cần thay bộ lọc hoặc bộ bảo vệ ráy tai theo định kỳ. Bộ lọc ngăn không cho sáp tiếp xúc với các bộ phận bên trong của máy trợ thính và làm hỏng chúng.

Điều quan trọng cần biết là không phải tất cả các thiết bị đều sử dụng cùng một bộ lọc. Nhà cung cấp có thể tư vấn cho bạn nên sử dụng loại nào và hướng dẫn bạn cách thay đổi nó cho thiết bị cụ thể của bạn.

5. Luôn xử lý cẩn thận

Mặc dù các thiết bị trợ thính bền hơn nhiều so với trước đây, nhưng chúng vẫn cần được xử lý cẩn thận. Luôn giữ chúng một cách chắc chắn để tránh làm rơi chúng. Khi thay pin hoặc vệ sinh, hãy đặt chúng trên bề mặt mềm như khăn.

Khi không sử dụng, hãy cất chúng ở nơi an toàn. Không bao giờ được để chúng trong tầm với của trẻ em hoặc động vật.

6. Lên lịch vệ sinh định kỳ

Mặc dù việc vệ sinh và chăm sóc thiết bị tại nhà có thể cải thiện đáng kể tuổi thọ của máy trợ thính, bạn vẫn nên mang máy đến cửa hàng để được chăm sóc đúng cách. Điều đó có thể phát hiện ra thứ gì đó cần sửa chữa mà bạn có thể đã bỏ sót. Bạn nên lên lịch vệ sinh thiết bị mỗi 4-6 tháng hoặc ngay lập tức nếu bạn nghi ngờ có điều gì đó không ổn.

Hãy cân nhắc mang máy trợ thính đến cửa hàng chuyên dụng để vệ sinh định kỳ

Máy trợ thính nào tốt nhất năm 2022?

Máy trợ thính Wellmed là gợi ý hàng đầu trong top máy trợ thính tốt nhất năm 2022, bởi những ưu điểm và tính năng vượt trội:

+ Máy trợ thính thiết kế đeo vành tai: dễ đeo và tạo cảm giác thoải mái khi đeo ở cả hai tai.

+ Thao tác dễ dàng khi điều chỉnh phím âm lượng, và công tắc Bật/Tắt.

+ 3 nút tai bằng silicon mềm nên phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng như trẻ em, người lớn, người già.

+ Người dùng có thể tùy ý điều chỉnh âm lượng phù hợp.

+ Chất lượng âm thanh tốt, không gây các bất lợi đến tai người nghe và giúp bảo vệ tai.

+ Thiết kế tinh tế với màu sắc trang nhã, thẩm mỹ cao.

+ Siêu nhỏ gọn, thuận tiện mang đi và sử dụng mọi lúc mọi nơi.

+ Tháo rời thiết bị 1 cách dễ dàng khi vệ sinh.

+ Rất tiện lợi trong việc bảo quản và cất giữ thiết bị.

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