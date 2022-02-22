Thiết bị hoạt động bằng cách kẹp vào ngón tay trỏ và phát ra ánh sáng đo độ bão hòa hemoglobin trong máu. Chúng thường được sử dụng để đánh giá các dấu hiệu quan trọng của bệnh nhân khi đến văn phòng bác sĩ, bệnh viện hoặc tại nhà.

Nếu máy đo oxy của bạn chạy bằng pin, hãy đảm bảo luôn sạc đầy thiết bị. Bằng cách đó, nếu bạn cần gấp, thiết bị sẽ sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức.

- Làm sạch phần đầu dò của máy đo oxy

Chắc chắn máy đo oxy sẽ bị bẩn khi sử dụng. Giữ cho đầu dò sạch sẽ là quan trọng vì hai lý do. Đầu tiên, bụi bẩn có thể chặn ánh sáng do máy đo oxy phát ra và dẫn đến kết quả đo không chính xác. Thứ hai, vi sinh vật tích tụ trên đầu dò có thể gây nhiễm trùng khi bạn đeo vào.

Dùng khăn ẩm hoặc khăn giấy lau nhẹ để lau sạch bụi bẩn hoặc dùng tăm bông tẩm cồn để diệt vi khuẩn và vi rút.

Hãy bảo quản máy đo nồng độ oxy trong máu đúng cách để thu được kết quả đo chính xác

- Cất máy đo oxy ở một nơi an toàn

Đảm bảo rằng máy đo oxy để nơi vị trí sẽ không bị xô đổ và hư hỏng. Nếu máy đo oxy của bạn là loại phích cắm, hãy đảm bảo rằng tất cả các phích cắm đều nằm lệch và không bị vấp.

- Ngắt kết nối tất cả các dây đúng cách

Khi rút cáp, bạn phải luôn nắm lấy phích cắm, không bao giờ lấy dây. Điều này có thể làm hỏng hệ thống dây điện bên trong và dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn.

Máy đo nồng độ oxy trong máu tốt nhất hiện nay?

- Máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 Heal Force Prince-100A

Máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 Heal Force có thể xoay 2 chiều thuận tiện để bạn sử dụng ở mọi tư thế với sức cản truyền dịch thấp vào tim và chống nhiễu mạnh. Màn hình LCD 1.1 inch có đèn LED sẽ hiển thị kết quả đo dưới dạng số và thanh xung giúp người dùng dễ dàng theo dõi, phù hợp nhiều đối tượng từ trẻ em đến người già.

Chức năng cảnh báo thông minh của thiết bị sẽ hiển thị cảnh báo khi pin yếu và giá trị vượt quá giới hạn đo. Chế độ tiết kiệm pin thông minh, tự động tắt sau 8 giây không hoạt động. Bạn có thể dùng máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 Heal Force Prince-100A 50 giờ liên tục.

Kích thước của máy rất nhỏ gọn, dễ dàng mang theo. Bạn có thể sử dụng được ở mọi vị trí khác nhau, có thể bỏ túi đi du lịch hoặc di chuyển để theo dõi sức khỏe của mình.

Máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 Heal Force Prince-100A

- Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 Wellmed FS10I

Máy đo nồng độ oxy trong máu Wellmed FS10I có kích thước nhỏ gọn, dễ mang theo và rất dễ sử dụng chỉ với một nút bấm, vì thế thiết bị phù hợp với nhiều đối tượng người dùng từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi. Sản phẩm có màn hình hiển thị rộng với đèn LED giúp người dùng dễ dàng theo dõi, đặc biệt là những người lớn tuổi mắt kém.

Thiết bị có ba chế độ: tắt nguồn, chờ và đo. Nếu khởi động máy sau 8 giây không có tín hiệu, thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ chờ giúp tiết kiệm năng lượng tối đa.

Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 Wellmed FS10I

Máy đo nồng độ oxy trong máu đến từ thương hiệu Heal Force và Wellmed được bán tại hệ thống Máy Trợ Thở trên toàn quốc. Nếu có nhu cầu mua hàng, bạn có thể gọi đến số holtine: 0985 999 929 để được tư vấn.