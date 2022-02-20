Mách bạn mẹo hữu ích khi sử dụng đai kéo giãn cột sống cổ Leamai

Đau cứng cổ, đau vai gáy , thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm cổ,… là những vấn đề có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng rất dễ bị bỏ qua. Nếu không chữa trị sớm, các cơn đau sẽ chuyển thành mãn tính, cản trở tầm hoạt động của cổ, gây rất nhiều khó khăn trong làm việc và sinh hoạt. Vì vậy, đai kéo giãn cột sống cổ Leamai C02 chính là thiết bị vật lý trị liệu không thể thiếu dành cho những người đang gặp phải các vấn đề trên. Đây là sản phẩm được rất nhiều bác sĩ khuyên dùng.

Vì sao nên lựa chọn đai kéo giãn cột sống cổ Leamai C02 để hỗ trợ điều trị thoái hóa đốt sống cổ ?

+ Kéo giãn vùng bị đau, giảm bớt áp lực tác dụng thường xuyên lên các khu vực này.

Một số ưu điểm nổi bật của đai kéo giãn cột sống cổ Leamai C02

+ Phương pháp trị liệu vật lý an toàn cho người sử dụng. Điều trị các vấn đề đau cứng cổ nếu sử dụng đều đặn và đúng cách.

+ Giảm các cơn đau: đau cổ, đau vai, sai khớp, đau đầu do stress, áp lực,… một cách hiệu quả mà không cần dùng thuốc.

+ Hồi phục và bảo vệ đường cong tự nhiên của đốt sống cổ.

Đai kéo giãn cột sống cổ Leamai C02 là thiết bị cần thiết trong điều trị thoái hóa đốt sống cổ

+ Kéo cong 20°, tự điều chỉnh theo đường cong đốt sống cổ của mỗi người.

+ Lực kéo 3 chiều giúp kéo giãn cơ cổ, giải phóng chèn ép, kéo giãn đốt sống cổ một cách hiệu quả và mạnh mẽ.

+ Nâng đỡ và bảo vệ phần cổ của người sử dụng.

+ Hoạt động bằng 19 cột khí, có thể đạt độ cao tối đa 20cm, giúp điều chỉnh cấu trúc sai lệch, trả chúng về vị trí tự nhiên.

+ Vòng đai làm bằng chất liệu PE chắc chắn.

+ Chất liệu cotton mềm mại, thoải mái.

+ Thiết kế công thái học, phù hợp với tất cả mọi người.

+ Các lỗ thông khí ở trước và sau giúp làn da không bị dị ứng.

Đai kéo giãn cột sống cổ Leamai C02 có 4 màu lựa chọn

Mẹo hữu ích khi sử dụng đai kéo giãn cột sống cổ Leamai C02

Di chuyển thay vì nghỉ ngơi hoặc ngồi quá nhiều. Vận động nhẹ nhàng, chẳng hạn như đi bộ, có thể giúp ngăn cơ cổ bị căng cứng. Cơ bắp căng cứng có thể kéo dài thời gian hồi phục của bạn.

Tập trung vào tư thế tốt. Cố gắng không cúi xuống hoặc khom người. Giữ lưng thẳng, vai ngửa, đầu thẳng với tai đặt trên vai.

Tránh ngồi những chiếc ghế mềm, thấp. Điều này có thể ảnh hưởng đến tư thế và gây thêm áp lực lên cổ.

Tránh nâng hoặc mang bất cứ thứ gì nặng. Ngoài ra, tránh các hoạt động gắng sức, như chạy hoặc vận động có tác động mạnh khác.

Luôn đeo đai theo chỉ định. Hãy sử dụng đai thường xuyên theo chỉ định của bác sĩ trừ khi làm sạch nó hoặc theo chỉ dẫn của nhà cung cấp.

Đảm bảo đai được đeo vừa khít nhưng vẫn thoải mái. Nếu đai không vừa đủ chặt, nó có thể không cung cấp sự hỗ trợ bạn cần, có thể gây đau hoặc thương tích thêm. Nếu quá lỏng, nó có thể cọ xát vào da và gây kích ứng hoặc nổi mụn nước.

Lưu ý đeo đai kéo giãn cột sống cổ Leamai C02 vừa khít vùng cổ

Bạn cần đai kéo giãn cột sống cổ Leamai C02 trong bao lâu?

Khoảng thời gian cần phải đeo đai kéo giãn cột sống cổ Leamai C02 tùy thuộc vào tình trạng cụ thể của bạn.

Đối với chứng đau cổ vừa phải không phải do chấn thương đột ngột, bạn thường không nên đeo đai trong hơn một tuần. Việc sử dụng đai quá lâu có thể khiến cơ cổ của bạn bị cứng và yếu đi. Nếu bạn đang đeo đai vì đau cổ nghiêm trọng hoặc chấn thương đột ngột, hãy thảo luận với bác sĩ về thời gian bạn cần đeo.

*Lưu ý: Việc sử dụng đai kéo giãn cột sống cổ kể cả thời gian sử dụng nên tuân theo sự chỉ định của bác sĩ.

Đai kéo giãn cột sống cổ Leamai C02 và phụ kiện đi kèm

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