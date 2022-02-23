Tại sao cần sở hữu máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Family 4 với 60 bộ nhớ dùng cho 4 người tại nhà?

Theo dõi tại nhà đặc biệt quan trọng nếu bạn bị tăng huyết áp hoặc một tình trạng khác có thể góp phần gây ra huyết áp cao, chẳng hạn như bệnh tiểu đường hoặc các vấn đề về thận.

Sử dụng máy đo huyết áp Boso Medicus Family 4 để tự theo dõi có thể giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh cao huyết áp sớm hơn so với việc bạn chỉ thỉnh thoảng đo huyết áp tại phòng khám y tế.

- Giúp theo dõi quá trình điều trị của bạn

Cách duy nhất để biết liệu có nên thay đổi lối sống hoặc thuốc đang hoạt động là kiểm tra huyết áp thường xuyên.

Theo dõi sự thay đổi huyết áp tại nhà với máy đo huyết áp Boso Medicus Family 4 có thể giúp bạn và bác sĩ đưa ra quyết định về cách điều trị, chẳng hạn như điều chỉnh liều lượng hoặc thay đổi thuốc.

Sử dụng máy đo huyết áp Boso Medicus Family 4 để chẩn đoán sớm bệnh cao huyết áp

- Khuyến khích kiểm soát tốt hơn

Sở hữu máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Family 4 sẽ khuyến khích bạn thực hiện lối sống lành mạnh hơn. Tự giám sát có thể giúp bạn có tinh thần trách nhiệm hơn đối với sức khỏe của mình. Bạn có thể cảm thấy có động lực hơn để kiểm soát huyết áp của mình với một chế độ ăn uống được cải thiện, hoạt động thể chất và sử dụng thuốc thích hợp.

- Có thể xác định bạn có thực sự bị cao huyết áp không

Một số người bị tăng huyết áp do lo lắng khi đi khám bệnh. Những người khác có huyết áp bình thường tại phòng khám nhưng huyết áp lại tăng ở nơi khác. Theo dõi huyết áp tại nhà với Boso Medicus Family 4 có thể giúp xác định xem bạn có bị cao huyết áp thực sự hay không.

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Family 4 được Hiệp hội Cao Huyết áp châu Âu chứng nhận

Hơn 90% các bác sĩ tại Đức khuyên dùng thiết bị đo huyết áp điện tử thương hiệu BOSO. Các bác sĩ và chuyên gia khẳng định về độ tin cậy của Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Family 4 đạt 99%, có thể giúp người dùng theo dõi chỉ số huyết áp tại nhà một cách đơn giản nhưng mang lại độ chính xác cao.

Hơn thế nữa, thiết bị ứng dụng công nghệ hiện đại giúp lưu trữ chỉ số huyết áp của 4 người khác nhau với bộ nhớ lên đến 60 lần đọc. Đây là ưu điểm được nhiều chuyên gia đánh giá cao về Boso Medicus Family 4.

Với những tính năng hiện đại và chất lượng vượt tội, Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Family 4 đã được Hiệp hội Cao Huyết áp châu Âu chứng nhận.

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Family 4 được Hiệp hội Cao Huyết áp châu Âu chứng nhận

Máy đo huyết áp điện tử Boso Medicus Family 4 có ưu điểm gì vượt trội?

Máy đo huyết áp điện tử Boso Medicus Family 4 là loại máy đo huyết áp tự động có kiểu dáng hiện đại, hoạt động dựa theo nguyên tắc dao động kế được thiết lập bởi nhịp tim, truyền tín hiệu theo vòng bít và đánh giá bằng bộ vi xử lý.

Sản phẩm không cần dùng thiết bị nghe, do đó quá trình đo huyết áp diễn ra nhanh chóng, mang lại độ chính xác đến 99%.

Đặc biệt, điểm vượt trội của Boso Medicus Family 4 là có 60 bộ nhớ cho 4 người, thích hợp để bạn theo dõi huyết áp cho cả gia đình.

Một số ưu điểm vượt trội của máy đo huyết áp điện tử Boso Medicus Family 4

+ Máy là sản phẩm thế hệ mới của Boso - thương hiệu máy đo huyết áp nổi tiếng của CHLB Đức.

+ Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Family 4 được chứng nhận tiêu chuẩn châu Âu, được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, thiết kế thông minh, độ bền cao, thân thiện với người sử dụng.

+ Sử dụng phương pháp đo dao động kế, đo huyết áp nhanh chóng chính xác, độ tin cậy cao.

+ Boso-medicus family 4 có 60 bộ nhớ cho 4 người giúp theo dõi được tình trạng huyết áp của các thành viên trong gia đình

+ Có chế độ báo lỗi tự động thông minh như báo lỗi khi thao tác đo không đúng, gắn kết vòng bít sai, báo lỗi khi không đọc được nhịp tim, tâm thu tâm trương khác biệt quá nhỏ,...

+ Màn hình LCD rộng, rõ nét, dễ lấy kết quả đo.

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Family 4 và phụ kiện đi kèm

Mua máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Family 4 chính hãng ở đâu?

Bạn có thể tìm mua Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Family 4 tại hệ thống cửa hàng Máy Đo Đường Huyết trên toàn quốc. Đây là địa chỉ nhập khẩu và phân phối máy đo huyết áp thương hiệu BOSO và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác chính hãng 100%.

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