Để sử dụng máy cạo râu hiệu quả, các chàng hãy bỏ túi ngay các bước dưới đây

Rửa mặt sạch với ước ấm, vòi hoa sen nóng hoặc khăn mặt ấm sẽ giúp làm mềm râu và cạo sạch sẽ dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ để loại bỏ bụi bẩn tích tụ.

Giữ máy cạo râu trên tay thuận. Ví dụ, nếu dùng tay phải để viết, hãy dùng tay phải để cạo râu. Dùng tay giữ chặt da khi bạn dùng dao cạo râu trên da. Nhớ cạo sát hạt nếu muốn cạo kỹ hơn nhưng hãy cẩn thận để có thời gian cho kết quả tốt nhất.

Đảm bảo rằng lưỡi dao sắc bén khi cạo. Bạn nên thay chúng ít nhất một lần mỗi năm, nếu không có thể gây kích ứng da.

Giữ máy cạo râu ở góc vuông với khuôn mặt trong khi tay kia kéo vùng da có râu để đảm bảo các sợi lông đứng thẳng. Điều này cũng sẽ tạo ra sự tiếp xúc tối đa với da, giúp giảm thời gian cạo râu và giảm thiểu tình trạng bí da.

Dùng tay không thuận để kéo căng da. Điều này sẽ giúp cạo râu gần nhất có thể.

Cạo râu bằng máy là phương pháp được nhiều người lựa chọn bởi sự tiện lợi và nhanh chóng

Cạo má và một bên mặt. Cạo theo hạt, thường là từ trên xuống phía hàm. Cạo theo hạt cho cảm giác cạo sát hơn nhưng điều này tạo ra lông mọc ngược. Đây còn được gọi là vết dao cạo vì râu mọc vào mô xung quanh thay vì ra khỏi lỗ chân lông, gây viêm và có thể nhiễm trùng.

Cạo tóc mai của bạn. Hãy nhớ nhìn vào gương ở một góc độ để đảm bảo cả hai bên đều nhau. Đặt máy cạo râu xuống và sử dụng cả hai ngón tay trỏ để giúp bạn có một số góc nhìn xem bên nào dài hơn bằng cách đặt mỗi ngón tay ở dưới cùng của mỗi bên. Ví dụ, đặt ngón tay trái của bạn ở dưới cùng của tóc mai bên trái hướng về phía hình ảnh phản chiếu của bạn trong gương. Đồng thời làm tương tự với ngón tay phải để biết tóc mai bên nào dài hơn và điều chỉnh cho phù hợp.

Cạo vùng ria mép dưới mũi. Dùng ngón trỏ của bàn tay không thuận để nâng mũi lên và ép môi trên xuống để tạo thêm diện tích bề mặt cho bạn cạo. Bạn cũng có thể thử di chuyển môi trên ra khỏi hướng đang cạo. Ví dụ, cạo theo chiều xuống và sang trái khi bạn di chuyển môi trên sang phải. Điều này sẽ giúp làm phẳng da của bạn và để máy cạo râu tiếp xúc với nhiều lông hơn.

Hãy cố gắng làm phẳng da khi cạo râu để máy tiếp xúc với nhiều lông hơn

Cạo bên dưới môi và cằm. Ngậm môi dưới để tối đa hóa diện tích bề mặt mà máy cạo râu tiếp xúc. Di chuyển máy chậm quanh môi. Bạn cũng có thể thử di chuyển hàm ra khỏi hướng cạo. Ví dụ, cạo theo chiều xuống và sang trái khi bạn di chuyển hàm sang phải. Điều này sẽ làm phẳng da và để máy cạo râu tiếp xúc với nhiều lông hơn.

Cạo cổ và bên dưới quai hàm. Khu vực này là nhạy cảm nhất và khó khăn nhất vì vậy hãy dành thời gian để thực hiện. Ngửa đầu lên và tiến lại gần gương để có góc hình ảnh tốt nhất. Nhiều người đàn ông có làn da nhạy cảm nên cạo những vùng da nhạy cảm nhất, như vùng cổ dưới xương hàm, đầu tiên, sau đó chuyển sang những vị trí khó cạo hơn như giữa tai, mũi và miệng vì một số máy cạo râu tạo ra nhiệt có thể gây kích ứng.

Kiểm tra gương của bạn để tìm các điểm bị bỏ sót. Máy cạo râu điện có thể để lại những mảng nhỏ ở những khu vực khó tiếp cận, vì vậy tốt nhất bạn nên soi gương trước khi cất máy cạo râu đi.

Máy cạo râu nào tốt nhất thị trường hiện nay?

Máy cạo râu ROAMAN RMS7109 với đầu cạo 3D tròn xoay điều chỉnh theo đường cong vùng cằm, cổ và quai hàm giúp cạo sát và bảo vệ da khỏi bị tổn thương. Thiết bị có thể cạo râu khô hoặc cạo ướt, đáp ứng tốt nhất nhu cầu khác nhau của người dùng.

Máy được trang bị IPX7 chống thấm 100% cùng tay cầm chống trượt giúp bạn an tâm sử dụng khi tắm. Thao tác chạm nhẹ lên nút điều khiển rất dễ sử dụng kèm chế độ đèn báo thông minh giúp bạn theo dõi quá trình cạo râu của mình một cách tốt nhất.

Máy cạo râu ROAMAN RMS7109 và phụ kiện đi kèm

Máy cạo râu ROAMAN RMS7109 chỉ mất 1 giờ sạc với cổng sạc USB tiện lợi để sử dụng liên tục đến 120 phút. Thiết kế của máy hiện đại và nhỏ gọn, tiện dụng để bạn mang theo bên mình khi đi chơi, du lịch, công tác. Bạn cũng có thể dễ dàng tháo rời và vệ sinh máy chỉ với 2 bước đơn giản: mở đầu nắp máy cạo râu và rửa sạch dưới vòi nước.

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