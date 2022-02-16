10 sai lầm cần tránh khi sử dụng đèn hồng ngoại tại nhà

Ưu điểm lớn nhất của việc sử dụng đèn hồng ngoại là khả năng sử dụng hàng ngày mà không phát sinh thêm chi phí mà phương pháp điều trị chuyên nghiệp đòi hỏi. Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng thiết bị của mình theo khuyến nghị 3-5 lần một tuần, về cơ bản bạn đang lãng phí khoản đầu tư của mình.

Cũng giống như quần áo chặn tia UV xuyên qua da, nó cũng sẽ chặn ánh sáng đỏ và tia hồng ngoại gần. Kem chống nắng cũng sẽ hoạt động như một rào cản đối với một số ánh sáng đỏ và NIR. Vì thế, bạn có thể cân nhắc sử dụng đèn hồng ngoại vào buổi sáng trước khi trang điểm hoặc sau khi rửa mặt trước khi đi ngủ.

- Ngồi quá gần hoặc quá xa thiết bị của bạn

Đối với các vấn đề về da, bạn nên ngồi cách thiết bị của mình từ 30 - 90cm và đối với các vấn đề liên quan đến các mô sâu hơn, bạn nên đặt từ 15-30cm.

- Các phiên sử dụng quá ngắn hoặc quá dài

Các phiên của bạn nên nằm trong khoảng từ 10-20 phút. Mỗi cơ thể khác nhau và phản ứng với việc điều trị theo cách riêng. Bạn có thể sẽ không thấy kết quả nếu dùng trong 5 phút. Các phiên kéo dài một giờ sẽ không hiệu quả hơn các phiên kéo dài 20 phút và làm giảm hiệu quả của việc điều trị. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ và tự trải nghiệm để biết thời gian sử dụng phù hợp với bạn.

- Sử dụng sai cài đặt

Ánh sáng đỏ và ánh sáng cận hồng ngoại (NIR) có các chức năng khác nhau. Ánh sáng đỏ có hiệu quả đối với các vấn đề về da, mọc tóc và chữa lành vết thương. Mặt khác, NIR thâm nhập sâu hơn và chủ yếu được sử dụng cho các điều kiện như giảm đau, chữa lành và phục hồi cơ cũng như sức khỏe nhận thức. Hãy sử dụng đúng cài đặt phù hợp với tình trạng của mình.

Ngồi quá gần hoặc quá xa thiết bị là sai lầm phổ biến khi dùng đèn hồng ngoại

- Không uống đủ nước

Uống nước suốt cả ngày là lời khuyên hữu ích, nhưng có bằng chứng mới cho thấy nó có thể giúp tăng hiệu quả của liệu pháp đèn đỏ. Các nhà nghiên cứu đề xuất rằng liệu pháp ánh sáng đỏ có thể thích các tế bào ngậm nước hơn, vì chúng có xu hướng tích trữ nhiều năng lượng hơn.

- Sử dụng thiết bị sai kích thước

Nếu mục tiêu chính của bạn là giảm đau khớp ở tay hoặc cải thiện làn da, bạn có thể không cần một thiết bị có kích thước lớn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đối với các vấn đề toàn thân như đau cơ xơ hóa hoặc các tình trạng liên quan đến các bộ phận cơ thể lớn như đau lưng mãn tính, bảng điều khiển lớn hơn sẽ cung cấp điều trị hiệu quả hơn.

- Không theo dõi tiến trình của bạn

Không theo dõi tiến trình điều trị, bạn sẽ không thấy được cơ thể đã cải thiện như thế nào. Đối với các vấn đề về thẩm mỹ, bạn có thể cân nhắc chụp ảnh tiến trình. Đối với các vấn đề vô hình như đau hoặc sức khỏe miễn dịch, nhật ký có thể giúp bạn theo dõi các cải thiện. Điều này không chỉ giúp thúc đẩy bạn tiếp tục điều trị mà còn có thể hữu ích trong việc điều chỉnh tần suất và thời gian của các buổi điều trị để tìm ra phác đồ phù hợp nhất với bạn.

- Không thảo luận về việc điều trị liệu pháp đèn đỏ của bạn với bác sĩ

Mặc dù liệu pháp ánh sáng đỏ được biết đến là hoàn toàn an toàn, không đau và không xâm lấn, nhưng bạn nên nói chuyện với bác sĩ, nhà vật lý trị liệu trước khi bắt đầu bất kỳ loại kế hoạch điều trị nào. Bác sĩ cần được biết về tất cả các khía cạnh trong cuộc sống có thể ảnh hưởng đến sức khỏe để giúp bạn lập kế hoạch phù hợp.

- Mong đợi kết quả tức thì hoặc một phương pháp chữa trị

Sử dụng đèn hồng ngoại không phải là một phương pháp chữa bệnh thần kỳ. Trên thực tế, một trong những lý do khiến việc sử dụng đều đặn và thường xuyên rất quan trọng là sau khi ngừng điều trị, vấn đề có khả năng quay trở lại sau một thời gian. Hãy kiên trì sử dụng thiết bị kết hợp chế độ sống lành mạnh để sớm đạt kết quả tốt nhất.

Hãy luôn kiên trì sử dụng đèn hồng ngoại đều đặn để đạt hiệu quả tối ưu

Nên sử dụng đèn hồng ngoại loại nào?

Đèn hồng ngoại Bosothern Infaroflampe 4000 hiện là sản phẩm được sử dụng phổ biến tại nhà, trong các phòng khám y tế, trung tâm vật lý trị liệu. Một số ưu điểm và tính năng của đèn hồng ngoại Bosothern Infaroflampe 4000:

- Chức năng: giảm đau cơ, đau dây thần kinh, tăng cường trao đổi chất, bảo vệ cơ thể và tăng cường quá trình chữa bệnh. Hơi nóng từ máy sẽ hỗ trợ làm lành, kích thích vòng tuần hoàn máu và làm thư giãn các cơ xương. Sản phẩm đặc biệt tốt cho những người luôn làm việc ở tư thế không đổi trong một thời gian dài.

- Chuyên trị: cảm lạnh, căng thẳng, mệt mỏi, chuột rút, đau cơ, thấp khớp và điều trị thẩm mỹ.

- Nhờ thiết kế nhỏ gọn nên tiện lợi khi di chuyển.

Lưu ý: Không nên sử dụng đèn trong thời gian quá lâu (thường khoảng 10-15 phút) và không được chiếu ánh sáng đèn trực tiếp vào mắt.

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