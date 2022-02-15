10 bước sử dụng máy tạo oxy an toàn và hiệu quả

Đặt máy tạo oxy cách tường và đồ đạc từ 30 đến 60 cm. Ngoài việc cần có không gian để không khí lưu thông, máy tạo oxy có thể nóng khi hoạt động, vì vậy hãy để nó cách xa đồ đạc và nội thất.

Nối bình làm ẩm nếu có quy định. Máy tạo độ ẩm được bác sĩ hoặc chuyên gia y tế kê đơn nếu tốc độ dòng oxy lớn hơn 2-3 lít mỗi phút (LPM). Tiếp theo, lắp nắp có ren trên chai tạo ẩm của bạn vào đầu ra trên máy tạo oxy. Từ từ vặn bình tạo ẩm cho đến khi nó được gắn chặt vào máy. Luôn sử dụng nước cất hoặc nước lọc trong bình tạo ẩm.

Bước 3

Tiếp theo, gắn ống oxy vào bình tạo ẩm hoặc bộ chuyển đổi. Nếu bạn đang sử dụng chai tạo ẩm, bạn sẽ thấy một cổng trên chai. Đây là nơi bạn lắp ống oxy vào. Nếu không sử dụng bình tạo ẩm, bạn sẽ sử dụng bộ chuyển đổi oxy để gắn các ống của mình.

Bước 4

Máy tạo oxy sẽ có một bộ lọc đầu vào không khí để loại bỏ các hạt và chất gây dị ứng trong không khí. Nó phải được đặt ở bên cạnh máy của bạn. Bạn có thể cần phải tháo hoặc thay bộ lọc để vệ sinh, vì vậy phải luôn kiểm tra để đảm bảo bộ lọc đã ở đúng vị trí trước khi bật máy. Bộ lọc có thể được rửa mỗi tuần một lần bằng nước ấm và làm khô trước khi sử dụng.

Bước 5

Nên khởi động máy xông oxy ít nhất 15-20 phút trước khi sử dụng. Cần có thời gian để thiết bị tập trung oxy bắt đầu tạo ra nồng độ chính xác của không khí. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ cần bật nó một lúc trước khi bắt đầu hít thở không khí mà máy tạo ra.

Bạn có thể cần khởi động máy tạo oxy trước 15 – 20 phút trước khi sử dụng

Bước 6

Máy tạo oxy sẽ tiêu thụ nhiều điện năng và phải là vật dụng duy nhất được cắm vào ổ cắm. Bạn không nên sử dụng dây nối dài, vì điều này có thể gây nguy cơ hỏa hoạn.

Bước 7

Sau khi bật máy, có thể nghe thấy không khí đang được xử lý. Luôn kiểm tra kỹ các chỉ báo ánh sáng để đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.

Bước 8

Trước khi sử dụng, bạn sẽ cần phải xác định vị trí núm điều chỉnh lít hoặc bật máy tạo oxy. Nó có thể được đánh dấu cho lít trên phút (LPM) hoặc các mức, chẳng hạn như 1, 2, 3,… Phải cài đặt núm này theo lít trên phút được quy định. Nếu không chắc chắn về cài đặt, nên tìm kiếm sự giải thích rõ ràng từ bác sĩ hoặc chuyên gia y tế. Ngoài ra, nếu cảm thấy mình đang nhận được lượng oxy ít hơn, thì một cuộc tư vấn là cần thiết, không nên tự mình điều chỉnh cài đặt.

Bước 9

Để thở oxy, nên kiểm tra đường ống xem có bị uốn cong hoặc gấp khúc không. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong đường ống đều có thể gây ra tình trạng không đủ cung cấp. Nếu đang sử dụng mặt nạ, hãy đảm bảo rằng không có khoảng trống xung quanh các cạnh của mặt nạ. Đặt phần đính đàn hồi trên mặt nạ qua đầu hoặc quanh tai, tùy thuộc vào kiểu dáng mặt nạ.

Bước 10

Nếu đang sử dụng ống thông mũi, bạn nên điều chỉnh nó hướng lên phía trên lỗ mũi để có lượng oxy cao. Mỗi ngạnh của ống thông phải cong lên thành một lỗ mũi. Khi các ngạnh đã vào đúng vị trí, hãy vòng các ống này qua tai. Điều chỉnh các ống dưới cằm bằng cách trượt bộ điều chỉnh ống lên hoặc xuống.

Hãy lưu ý không để ống dẫn oxy bị uốn cong hoặc gấp khúc

Nên mua máy tạo oxy loại nào?

- Máy tạo oxy 5 lít Owgels OZ-5-01TW0

Máy tạo oxy 5 lít Owgels OZ-5-01TW0 đạt chất lượng Châu Âu và được FDA cấp giấy chứng nhận. Độ tinh khiết của sản phẩm đạt 96% với lưu lượng oxy từ 0.5 đến 5 lít/phút, đảm báo đáp ứng nhu cầu sử dụng oxy đều đặn tại nhà. Đặc biệt, chức năng xông mũi họng của thiết bị sẽ hỗ trợ tốt cho quá trình điều trị bệnh.

Với thiết bị này, bạn không cần lo lắng về việc bị ảnh hưởng đến giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi bởi máy hoạt động rất êm ái, độ ồn dưới 46DBA và có thể hoạt động tốt trong nhiều giờ liên tục. Máy tạo oxy 5 lít Owgels OZ-5-01TW0 được thiết kế với 4 bánh xe và tay cầm thuận tiện để di chuyển.

Khi nguồn điện bị tắt và áp lực quá thấp hoặc quá cao, máy sẽ hiển thị đèn báo để người dùng kịp thời điều chỉnh.

Máy tạo oxy 5 lít Owgels OZ-5-01TW0 và phụ kiện đi kèm

- Máy tạo oxy 10 lít Owgels OZ-5-01NW0 (OZ-5-01GWO)

Máy tạo oxy OZ-5-01NW0 là loại máy oxy 10 lít tích hợp chức năng xông mũi giúp người dùng tiết kiệm chi phí và dễ dàng điều trị.

Với máy tạo oxy OZ-5-01NW0, bạn có thể sử dụng thiết bị cùng lúc với 2 người. Thiết bị có 2 bình tạo ẩm đi kèm, rất thuận tiện để nhiều người có thể nhận được nguồn oxy tinh khiết cùng một thời điểm.

Khung máy sản phẩm được làm từ chất liệu cao cấp, nhẹ và dễ di chuyển với 4 bánh xe, rất phù hợp để bạn sử dụng tại nhà. Màn hình LCD hiển thị các thông tin dữ liệu rõ nét, người dùng sẽ dễ dàng nhìn thấy các thông số để theo dõi.

Máy tạo oxy OZ-5-01NW0 có thể dùng cho 2 người cùng lúc

Máy Tạo Oxy là cửa hàng cung cấp máy tạo oxy Owgels chính hãng 100%. Để biết thêm thông tin chi tiết, gọi ngay: 0925 162 839 hoặc truy cập: https://maytaooxy.vn/.