Sử dụng máy xông mũi họng đúng cách là điều cần thiết để bạn có đủ liều lượng thuốc điều trị hen suyễn

Để giữ cho máy xông mũi họng và phổi không có vi trùng, hãy luôn rửa tay trước khi xử lý thuốc và thiết bị.

Trước khi bắt đầu, hãy xem kỹ thuốc:

+ Thuốc đã hết hạn sử dụng chưa?

+ Thuốc có bị đổi màu không?

+ Nó có tiếp xúc với bất kỳ nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh nào không?

Nếu bạn trả lời “có” cho bất kỳ điều nào trong số này, hãy thay thế thuốc.

- Lắp đặt máy xông mũi họng

Hầu hết các bộ máy xông mũi họng đều sẽ có một thân máy, ống dẫn, buồng thuốc và ống ngậm. Bạn cũng có thể có một chiếc mặt nạ.

Máy nén ép không khí vào thuốc trong cốc, phá vỡ chất lỏng thành hơi xịt. Thiết kế cốc xác định mức độ hệ thống có thể tạo ra các giọt có kích thước phù hợp để đi sâu vào đường thở. Các thiết bị hỗ trợ hơi thở cho phép ít thuốc thoát ra ngoài không khí hơn. Trẻ nhỏ, bệnh nhân khuyết tật hoặc người già không thể sử dụng ống ngậm một cách hiệu quả nên luôn sử dụng mặt nạ. Chọn một loại đủ mềm và dẻo để vừa khít với khuôn mặt và đủ lớn để che miệng và mũi của họ.

Đa số các máy xông khí dung để có các phụ kiện: thân máy, ống ngậm, mặt nạ, buồng thuốc và dây nối

- Đổ thuốc vào buồng thuốc

Các buồng thuốc thường có liều chỉ cần sử dụng; chỉ cần vặn ra khỏi đầu và đổ thuốc vào. Hãy ngửi khi bạn rót và vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào có mùi hôi, hư hỏng hoặc giống như thuốc có thể chứa cồn tẩy rửa. Không đổ quá đầy cốc vì nó có thể không làm tan thuốc ở kích thước hạt chính xác.

- Ngồi lại và thư giãn

Đeo mặt nạ vào hoặc đặt ống ngậm lên lưỡi, ngậm chặt răng và môi xung quanh nó, sau đó bật máy xông mũi họng. Thở bình thường. Nếu bạn bắt đầu ho, hãy tắt máy cho đến khi bạn có thể thở tự do trở lại. Tiếp tục điều trị thở cho đến khi hết cốc.

Nếu thuốc tạo bọt hoặc bong bóng, hãy ngừng điều trị thuốc vì có thể đã hỏng, thiết bị lỗi hoặc bị ô nhiễm. Không thổi qua hoặc phun thuốc trước mặt trẻ, điều này sẽ giải phóng thuốc vào không khí.

- Rửa sạch

Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất để giữ cho buồng thuốc, ống ngậm, thân máy và mọi thứ khác luôn sạch sẽ, khô ráo, hãy cất bộ thiết bị vào nơi không có bụi.

Bộ phận buồng thuốc, ống ngậm, mặt nạ có thể không tồn tại mãi mãi. Nhựa sẽ bị hỏng theo thời gian. Thay thế chúng theo khuyến nghị và đừng quên làm sạch hoặc thay bộ lọc không khí nếu có.

Sử dụng máy xông mũi họng đúng cách sẽ mang đến hiệu quả điều trị hen suyễn tốt nhất

Máy xông khí dung ArmoLine AL-20 trang bị 2 mặt nạ cho cả trẻ em và người lớn sử dụng

Máy xông khí dung ArmoLine AL-20 là thiết bị được sử dụng để hỗ trợ điều trị một số bệnh lý về đường hô hấp như hen suyễn, viêm phế quản, viêm thanh quản,… Sản phẩm có 2 mặt nạ phù hợp cho cả người lớn và trẻ em, có một ngăn đựng tiện lợi để các phụ kiện được cất giữ an toàn.

Vì sao nên chọn máy xông khí dung ArmoLine AL-20?

- Đảm bảo được dược tính của thuốc chữa bệnh, thời gian xông mũi ngắn, tốc độ xông mũi cao tác dụng tức thời cho việc điều trị.

- Có kích thước nhỏ gọn dễ dàng mang đi.

- Có thể được sử dụng với ống ngậm hoặc mặt nạ.

- Mặt nạ mềm mại và thân thiện cho trẻ em và người lớn.

- Chỉ có một nút để bật và tắt, dễ sử dụng, phù hợp nhiều đối tượng người dùng như người lớn tuổi, bệnh nhân hạn chế vận động,…

- Dễ dàng xử lý và làm sạch.

- Được làm từ chất liệu cao cấp an toàn cho người dùng.

- Tiết kiệm năng lượng, hoạt động êm ái, không gây ồn, không gây khó chịu cho người sử dụng.

- Máy được sản xuất theo công nghệ hiện đại, giúp xông mũi hiệu quả, không gây tác dụng phụ.

Máy xông khí dung ArmoLine AL-20 và phụ kiện đi kèm

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