Các chàng đã có ý tưởng tặng quà gì cho nàng ngày lễ Valentine chưa, tham khảo gợi ý thú vị này nhé

Dành tặng cô gái của bạn món quà chăm sóc sắc đẹp để các nàng luôn rạng rỡ với vẻ ngoài xinh xắn

Máy massage mặt 4in1 ROAMAN M9 làm sạch sâu tăng hấp thụ kem dưỡng sẽ là gợi ý dành cho bạn. Thiết bị có 4 chế độ tùy chỉnh: clean, massage, fading, EMS kết hợp cùng 3 cấp độ ion dương để bạn tùy chọn. Sử dụng sản phẩm đều đặn theo hướng dẫn, da mặt sẽ được làm sạch chuyên sâu giúp hấp thụ mỹ phẩm nhanh chóng; vết thâm nám mờ rõ rệt; ngăn ngừa mụn xuất hiện; giúp da đàn hồi, trở nên săn chắc và sáng mịn hơn.

Chăm sóc da mặt luôn là điều các nàng đặc biệt chú trọng trong cả quá trình làm đẹp của mình. Vì thế, các chàng nhất định đừng bỏ qua máy massage mặt – thiết bị chăm sóc và làm đẹp da mặt hiện đại được rất nhiều chị em lựa chọn.

Với thiết kế nhỏ gọn và màu hồng siêu nữ tính, Máy massage mặt chăm sóc da 4in1 Roaman M9 sẽ chiếm trọn cảm tình của chị em, hứa hẹn sẽ là một trong những quà tặng Valentine “hot” nhất năm 2022.

Máy massage mặt 4in1 ROAMAN M9 với màu hồng nữ tính sẽ thu hút chị em ngay từ ánh nhìn đầu tiên

- Máy rửa mặt massage mặt mini cầm tay TouchBeauty TB1788

Làm sạch da mặt là bước tiên quyết đầu tiên trong chu trình chăm sóc da của chị em. Nếu các chàng biết được điều này, thì đây sẽ là “điểm cộng tâm lý” mà bạn gái dành cho bạn. Một chiếc máy rửa mặt để nàng sử dụng mỗi ngày không chỉ thể hiện sự tâm lý của cánh mày râu mà còn rất thiết thực, giúp chị em chăm sóc da mặt của mình tốt nhất.

Máy rửa mặt massage mini cầm tay TouchBeauty TB1788 nằm trong top sản phẩm máy rửa mặt tốt nhất mà bạn có thể tham khảo. Thiết bị có chế độ rung lên đến 5500/phút, chạm nhẹ vào da mặt nhưng làm sạch sâu lỗ chân lông vô cùng hiệu quả. Chức năng massage mặt của máy sẽ thúc đẩy lưu thông máu, mang đến bạn làn da sáng mịn và khỏe mạnh.

Các điểm tiếp xúc silicon của máy rất mềm mại nhẹ nhàng và kháng khuẩn, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Các nàng có thể tùy chỉnh 10 mức độ hoạt động phù hợp với nhu cầu và sở thích.

Máy rửa mặt massage mặt mini cầm tay TouchBeauty TB1788 là gợi ý quà tặng hoàn hảo dịp lễ Valentine

- Quần Massage Microfiber Classic Art.112

Vòng eo con kiến luôn là mơ ước của đại đa số chị em phụ nữ. Các chàng hãy nắm bắt ngay tâm lý này để giúp một nửa của mình hiện thực hóa ước mơ đó.

Quần massage định hình có lẽ không quá xa lạ với phái nữ, đây là sản phẩm giúp chị em định hình nhanh chóng vòng 2 và hỗ trợ massage nhẹ nhàng mang đến cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Quần Massage Microfiber Classic Art.112 là lựa chọn tuyệt vời để các chàng dành tặng người yêu dịp lễ Tình nhân sắp đến. Độ dài của quần trên đầu gối, làm từ chất liệu sợi cực mỏng, có tác dụng làm giảm béo và massage nhờ vào kết cấu các vùng thô và vùng mịn.

Sản phẩm có lớp bạc vệ sinh và chất chống khuẩn, thoáng khí, có khả năng duy trì sự ấm áp cơ thể, mềm, nhẹ và có độ co giãn đàn hồi tốt.

Quần Massage Microfiber Classic Art.112

Món quà sức khỏe sẽ là lựa chọn tâm lý dành tặng nửa kia trong dịp lễ Tình nhân

Cuộc sống bận rộn với công việc, học tập và nhiều lo toan có thể khiến nửa kia của bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng và cả đau nhức cơ thể. Vì thế, món quà sức khỏe như các máy massage sẽ là lựa chọn tuyệt vời và vô cùng ý nghĩa dành tặng người yêu trong dịp Valentine.

- Máy massage cổ cao cấp Germany KASJ A1

Các chức năng của máy massage cổ cao cấp Germany KASJ A1 rất đa dạng, bạn có thể điều chỉnh 4 chế độ massage: thông minh, nhẹ nhàng, năng động, năng động mạnh cùng 15 cường độ hoạt động từ nhẹ đến nặng. Ngoài ra, thiết bị còn có chức năng tỏa nhiệt với độ ấm vừa phải sẽ tăng cường tuần hoàn máu vùng cổ, vai, gáy, tác động đến các tế bào giúp giảm đau nhanh chóng.

Máy massage cổ Germany KASJ A1 mang đến người dùng cảm giác thoải mái khi sử dụng với thiết kế hình chữ U ôm sát cổ độc đáo. Bạn sẽ thật sự bị thu hút bởi màu sắc sang trọng và trang nhã của máy, sản phẩm có 3 màu là đỏ, xanh dương và trắng cực bắt mắt.

Máy massage cổ cao cấp Germany KASJ A1

- Súng massage gun cầm tay đa năng KASJ A3

Súng massage gun cầm tay đa năng KASJ A3 có 4 chế độ từ 1600r/phút đến 2800r/phút với 4 đầu massage khác nhau để bạn thoải mái lựa chọn. Chức năng tự động tắt sau 15 phút sử dụng của máy giúp tiết kiệm năng lượng và hạn chế tối đa nguy cơ nhão cơ do lạm dụng massage quá nhiều. Sản phẩm rất nhỏ gọn, có 2 màu sắc trang nhã để bạn lựa chọn là xanh lá và đỏ.

Súng massage gun cầm tay đa năng KASJ A3

- Máy massage cầm tay Fascia Gun Germany KASJ A6

Máy massage cầm tay Fascia Gun Germany KASJ A6 sử dụng các tác động tần số cao với xung động từ 1400 - 2200 vòng/phút sẽ làm giảm cơn đau ở từng vị trí trên cơ thể, giúp người dùng thư giãn sảng khoái sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Máy đi kèm 4 đầu massage khác nhau để bạn thay đổi sử dụng cho từng bộ phận trên cơ thể. Thiết bị tự động tắt sau 15 phút hoạt động giúp ngăn chặn nguy cơ nhão cơ.

Sản phẩm có thiết kế hình trụ nhỏ gọn, được đựng trong hộp sang trọng, rất tiện lợi để sử dụng ở bất kỳ đâu.

Máy massage cầm tay Fascia Gun Germany KASJ A6 là quà tặng sức khỏe ý nghĩa

Trên đây là những quà tặng “hot” nhất dịp lễ Valentine 2022 sắp đến. Bạn có thể tìm mua các sản phẩm trên tại cửa hàng Siêu Thị Y Tế trên toàn quốc.

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