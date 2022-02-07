Máy đo nồng độ oxy trong máu là một thiết bị nhỏ kẹp vào ngón tay, thiết bị sử dụng chùm ánh sáng trong một cảm biến để ước tính lượng oxy trong máu của con bạn mà không cần lấy mẫu máu. Điều này giúp theo dõi phổi của trẻ đang hoạt động tốt như thế nào.

Máy đo nồng độ oxy trong máu sử dụng ánh sáng cảm biến để đo mà không cần lấy máu

Có nhiều thương hiệu máy đo SPO2 khác nhau, vì thế bạn vui lòng đọc hướng dẫn của nhà sản xuất để thực hiện đúng cách. Sau đây là cách hướng dẫn sử dụng chung:

Cách sử dụng máy đo nồng độ oxy trong máu cho trẻ em

- Chuẩn bị

+ Rửa tay cho trẻ.

+ Đảm bảo rằng trẻ không sơn móng tay, khi chùm ánh sáng trong cảm biến đo qua móng tay của con bạn có thể sẽ cho kết quả sai lệch.

+ Cho con bạn nghỉ ngơi ít nhất 5 phút trước khi đo.

+ Nếu bàn tay của trẻ bị lạnh, hãy làm ấm bằng cách xoa 2 tay vào nhau.

+ Để cánh tay và bàn tay của con nằm yên trong khi đo.

+ Tay của trẻ phải ngang với thắt lưng, hãy thử đặt tay con lên bàn hoặc tay ghế.

- Trong khi đo

+ Bật máy đo nồng độ oxy trong máu và màn hình sẽ sáng.

+ Nếu sử dụng máy đo nồng độ oxy trong máu có kẹp, hãy bóp để mở và đưa ngón tay của con bạn vào cho đến khi đầu ngón tay chạm vào đầu máy.

+ Thiết bị hoạt động tốt nhất trên ngón giữa hoặc ngón trỏ của một trong hai bàn tay.

+ Giữ yên tay của trẻ và đợi từ 1 đến 2 phút cho đến khi mạch (bpm/PRbpm) ổn định và chỉ số SPO2 không thay đổi trong ít nhất 5 giây.

+ Nếu các con số không ổn định, hãy thử một ngón tay khác.

Sử dụng máy đo nồng độ oxy trong máu đúng cách sẽ giúp theo dõi sức khỏe của trẻ hiệu quả

- Ghi lại chỉ số SPO2

+ Ghi lại số bão hòa oxy SpO2 và số nhịp mạch PRbpm trong nhật ký theo dõi của con.

+ Các con số về nhịp tim và nồng độ oxy rất dễ lẫn lộn, hãy cẩn thận ghi lại những con số này một cách chính xác.

+ Đo và ghi lại mạch (nhịp tim) và mức oxy 3 lần một ngày vào cùng một thời điểm mỗi ngày.

+ Thực hiện các phép đo bổ sung nếu bạn nhận thấy sự thay đổi về sức khỏe của trẻ.

+ Để làm sạch thiết bị, hãy kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất.

Máy đo nồng độ oxy trong máu nào tốt nhất cho trẻ em?

Máy đo nồng độ oxy trong máu cho trẻ em Prince-100D là thiết bị đo nồng độ SpO2 cho trẻ em từ 1 đến 10 tuổi. Sản phẩm được rất nhiều ba mẹ lựa chọn để theo dõi sức khỏe cho con mỗi ngày. Máy đo nồng độ oxy trong máu cho trẻ em Prince-100D hiện đang được bán tại hệ thống cửa hàng Máy Tạo Oxy trên toàn quốc.

Chi tiết thân máy đo nồng độ oxy trong máu cho trẻ em Prince-100D

Một số ưu điểm của sản phẩm Heal Force Prince-100D

- Màn hình điều khiển hiển thị giá trị đo có thể điều chỉnh 4 chiều.

- Máy hiển thị chỉ số nồng độ bão hòa của oxy trong máu, nhịp tim.

- Cảnh báo âm thanh, ánh sáng, nhắc nhở pin yếu và chức năng khác.

- Khả năng chống nhiễu mạnh.

- Chế độ tiết kiệm điện thông minh, tự động tắt khi không hoạt động.

- Khi ngón tay được đưa vào máy, máy tự động thực hiện các phép đo.

- Kiểm tra chỉ số SPO2 nhanh chóng và chính xác, độ tin cậy lên đến 99%.