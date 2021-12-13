Nếu vòng bít đang sử dụng không vừa vặn, nó có thể siết quá chặt cánh tay, khiến da bị gập lại và bị chèn ép. Không chỉ vậy, việc lắp vòng bít không phù hợp cũng có thể dẫn đến mã lỗi trên máy đo huyết áp hoặc kết quả đo huyết áp không chính xác, thường là cao bất thường.

Một nguyên tắc nhỏ khác là xem vòng bít có bao phủ cánh tay không. Về chiều dài, vòng bít nên bao phủ khoảng 80% cánh tay giữa khuỷu tay và vai; về chiều rộng, phần bơm hơi của vòng bít phải bao phủ khoảng 40% chu vi của bắp tay.

Việc tìm ra kích thước vòng bít tốt nhất cho cánh tay rất đơn giản: Quấn một thước dây mềm quanh bắp tay (giữa khuỷu tay và vai), kéo dây vừa khít (nhưng không chặt) và ghi lại kích thước bắp tay. Điều này sẽ cung cấp một con số để so sánh với các kích thước được liệt kê trên vòng bít.

Hầu hết các loại vòng bít huyết áp đều phù hợp với nhiều kích cỡ cánh tay, nhưng nếu kích thước cánh tay nằm ngoài phạm vi này, người dùng có thể cần phải đổi sang một kích thước vòng bít khác hoặc sử dụng một loại máy đo huyết áp khác.

Kích thước vòng bít phù hợp rất quan trọng trong việc cho kết quả đo huyết áp chính xác

Hướng dẫn cách đeo vòng bít bắp tay đúng cách

Chèn cạnh của vòng bít khoảng 5cm vào vòng chữ D. Đặt vòng bít vào bắp tay trái với ống hướng về lòng bàn tay. Nếu khó đo ở cánh tay trái, bạn có thể sử dụng cánh tay phải để đo. Trong trường hợp này, cần biết rằng các kết quả đọc được có thể chênh lệch khoảng 5-10 mmHg giữa cánh tay trái và cánh tay phải.

Quấn vòng bít quanh cánh tay với mép dưới của vòng bít cao hơn khuỷu tay khoảng 2-3cm. Điều chỉnh vị trí của ống khí sao cho nó chạy xuống bên trong cánh tay và nằm ở giữa cánh tay.

Bấm vòng bít để đảm bảo rằng nó được gắn chắc chắn. Nên quấn vòng bít không quá chặt hoặc lỏng. Hai ngón tay phải dễ dàng đưa vào giữa vòng bít và bắp tay. Đôi khi rất khó để làm cho vòng bít đều đặn tùy thuộc vào hình dạng bắp tay của người sử dụng, việc lắp ráp vòng bít hình nón cũng được chấp nhận.

Hãy cởi áo để lấy số đo chính xác nếu cần.

Lưu ý: Nếu bạn cảm thấy khó chịu trong khi đo như đau ở cánh tay trên, hãy nhấn nút tắt để thoát khí ra khỏi vòng bít ngay lập tức. Nới lỏng vòng bít và tháo nó ra khỏi cánh tay.

Để đo huyết áp chính xác, trước hết phải quấn vòng bít đúng cách

Một số lưu ý khác khi đo huyết áp tại nhà

-Thời gian đo lường

Trong vòng 1 giờ sau khi thức dậy hoặc buổi tối trước khi ngủ: Sau khi đi tiểu; trước khi ăn; trước khi dùng thuốc; sau 1-2 phút nghỉ ngơi ở tư thế ngồi.

-Phải thoải mái và thư giãn

Tình trạng thể chất hoặc tinh thần ngay trước khi đo huyết áp sẽ ảnh hưởng đến kết quả đo. Vì vậy, nếu đang lo lắng, chỉ số huyết áp sẽ không chính xác. Trước khi đo huyết áp, hãy nghỉ ngơi trên ghế trong 1 hoặc 2 phút. Nên hít thở sâu 5 hoặc 6 lần trước khi bắt đầu đo.

-Làm sạch bàng quang

Đo huyết áp sau vài phút khi đã làm rỗng bàng quang. Không đo huyết áp khi muốn đi toilet.

-Ngồi trên ghế với hai chân phẳng trên sàn và cố định

Ngồi thẳng lưng, tựa lưng vào ghế và thả lỏng người, không bắt chéo chân. Chiều cao của cánh tay hoặc cổ tay phải thẳng hàng với tim, hãy điều chỉnh chiều cao của bàn bằng sách hoặc đệm nếu bàn quá thấp.

-Đo huyết áp vào cùng một thời điểm mỗi ngày

Kiểm tra chỉ số huyết áp thường xuyên trong thời gian dài giúp cho dữ liệu theo dõi hiệu quả hơn trong việc phát hiện và phòng ngừa tăng huyết áp. Chọn khoảng thời gian khi ở trong tình trạng ổn định nhất và đo huyết áp vào cùng một thời điểm mỗi ngày.

-Duy trì nhiệt độ trong phòng thích hợp

Môi trường quá nóng hoặc quá lạnh có thể ảnh hưởng đến kết quả đo huyết áp, vì vậy hãy duy trì nhiệt độ của phòng ở khoảng 20°C (68°F) khi kiểm tra huyết áp.

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Scian LD-521

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Scian LD-521 dùng để đo huyết áp động mạch tâm thu, tâm trương và nhịp tim không xâm lấn. Chỉ với một nút chạm, máy sẽ cho kết quả chính xác đáng tin cậy dù ở bất cứ đâu.

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Scian LD-521

Một số ưu điểm vượt trội của Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Scian LD-521:

-Áp dụng công nghệ đo dao động với thuật toán mờ, xử lý và tính đến đặc điểm của nhịp tim cá nhân, mang lại độ chính xác cao hơn cho phép đo.

-Cung cấp khả năng đo huyết áp và nhịp tim ngay cả khi nhịp tim không đều.

-Có thể lưu trữ 90 bộ số đọc và tự động tính giá trị trung bình của 3 bộ đọc gần nhất. Bộ nhớ sẽ không bị xóa ngay cả khi nguồn điện được rút ra.

-Cảm biến thông minh bắt được sự dao động yếu của áp suất trong vòng bít được tạo ra bởi sự giãn và co của động mạch cánh tay theo từng nhịp tim.

-Nếu nguồn điện không được ngắt và không sử dụng trong 3 phút, máy sẽ tự động tắt.

-Thiết kế sang trọng, nhỏ gọn, thuận tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi.

-Tiết kiệm thời gian và chi phí.

-Thao tác đơn giản, dễ dàng sử dụng đối với người bệnh hoặc người lớn tuổi.

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