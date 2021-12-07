Chị em chỉ cần vài bước sẽ sở hữu ngay hàng lông mày hoàn hảo

Trước khi đi sâu vào việc định hình lại hoặc nhổ lông mày, hãy nghĩ về hình dạng lông mày mà bạn đang hướng tới. Bạn nên tỉa lông mày hiện có của mình thường xuyên để giữ cho chúng trông tự nhiên trên khuôn mặt, nhưng hãy lựa chọn dáng lông mày phù hợp với gương mặt trước khi bạn bắt đầu:

-Khuôn mặt trái xoan sẽ phù hợp với đôi lông mày đậm, rõ nét và khỏe khoắn, giúp đôi mắt của bạn trở thành trung tâm của sự chú ý.

-Lông mày cong nhẹ rất phù hợp cho khuôn mặt hình trái tim. Nếu cằm của bạn là đỉnh của trái tim ở dưới cùng thì lông mày của bạn có thể là viền cong ở trên cùng.

-Nếu bạn có khuôn mặt tròn, lông mày cong và rộng với vòm cao có thể khiến nó trông dài hơn.

-Để cân bằng khuôn mặt dài, đường chân mày ngang và phẳng là lý tưởng nhất. Chúng cũng phù hợp với khuôn mặt vuông.

-Nếu bạn muốn cân bằng các đặc điểm nổi bật trên khuôn mặt, hãy thử tạo dáng lông mày của bạn theo một đường cong nhẹ để giúp các nét mềm mại hơn.

Cách tỉa lông mày

-Trước khi tỉa lông mày, nên rửa mặt thật sạch sẽ.

-Dành một khoảng thời gian lý tưởng cho việc tỉa lông mày. Không tỉa lông mày trong lúc gấp rút sẽ ảnh hưởng đến kết quả.

-Lúc tỉa, hãy lựa chọn một không gian thoáng đãng, sáng sủa để quan sát những sợi lông mày nhỏ li ti.

-Bôi kem dưỡng ẩm cho chân mày ở mí mắt, phần trên của lông mày và phần da giữa các chân mày.

Hãy tỉa lông mày một cách cẩn thận để đem lại kết quả như mong muốn

-Tiến hành xác định điểm bắt đầu và kết thúc của lông mày rồi sử dụng chì kẻ lông mày đánh dấu hai điểm này. Nên đứng/ngồi lùi xa gương một chút để ngắm cặp lông mày dễ dàng hơn, dùng lược chải lông mày hướng ngược lên trên để dễ phát hiện những sợi lông mày nằm ở ngoài rìa.

-Sau khi đã xác định vị trí, hãy bắt đầu tỉa lông mày.

-Vệ sinh sạch sẽ các dụng cụ và thoa một ít kem dưỡng cho vùng da vừa mới tỉa xong.

Chỉnh sửa nhanh lông mày bằng máy tỉa lông mày

Nếu bạn đang vội hoặc đang di chuyển và không có thời gian để nhổ hoặc tẩy lông mày, hãy sử dụng máy tỉa để định hình.

Mày hoạt động bằng pin và hoàn toàn vừa vặn với túi xách cầm tay, vì vậy việc loại bỏ lông mày khi đang di chuyển sẽ nhanh chóng và dễ dàng. Một chiếc tông đơ dạng bút là sản phẩm lý tưởng để xử lý bất kỳ sợi lông bất thường nào xung quanh trán một cách nhanh chóng và chính xác.

Máy tỉa lông mày sẽ giúp bạn có được hàng lông mày thu hút một cách dễ dàng

Tẩy hoặc nhổ lông mày để có kết quả lâu dài

Tẩy và nhổ lông mày sẽ đạt được kết quả lâu dài khi tạo dáng lông mày. Ưu điểm của tẩy là bạn có thể nhanh chóng định hình mép lông mày chỉ trong một lần vuốt, đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn làm phẳng lông mày cong. Chỉ cần thoa mép của dải sáp (không nên dùng sáp nóng cho vùng lông mày) lên phần lông mày mong muốn và lấy ra theo hướng ngược lại của lông mọc. Hãy nhớ rằng lông mày sẽ không mọc lại trong 2-3 tuần, vì vậy độ chính xác là rất quan trọng.

Nếu bạn muốn xác định hình dạng của lông mày chi tiết hơn, nhổ lông mày để loại bỏ những sợi lông đơn lẻ trên lông mày của bạn là một phương pháp chính xác. Các chế độ chính xác đi kèm với tông đơ bút cảm ứng cho phép bạn định hình các cạnh của lông mày theo cách chuẩn xác.

Cho dù bạn chọn phương pháp nào, một mẹo hay là trước tiên bạn nên dùng bút chì kẻ lông mày để tạo hình dáng mong muốn để không loại bỏ quá nhiều sợi lông.

Kẻ chân mày sau khi tỉa

Để che đi những khoảng trống hoặc làm cho lông mày của bạn trông đầy đặn hơn, hãy sử dụng bút chì kẻ mày. Để có hiệu ứng trông tự nhiên, hãy vẽ những sợi nhỏ để trông giống như những sợi thật giữa những sợi tự nhiên của bạn hoặc trên bất kỳ khoảng trống nào. Sau đó, bạn có thể sử dụng gel chải mày trong suốt để chải cho đôi chân mày hoàn hảo.

Tỉa lông mày chưa bao giờ đơn giản đến thế! Chỉ cần có Máy tỉa lông mày TouchBeauty TB1658

Máy tỉa lông mày TouchBeauty TB1658 giúp chị em cắt tỉa chân mày và các vị trí khác trên cơ thể như tay, chân,… một cách an toàn và hiệu quả. Sản phẩm đến từ thương hiệu TouchBeauty chuyên sản xuất các thiết bị chăm sóc da làm đẹp nổi tiếng trên toàn cầu.

Máy tỉa lông mày TouchBeauty TB1658

Một số ưu điểm nổi bật của sản phẩm:

-Đầu tỉa thông minh, an toàn cho da:

Đầu tỉa của máy được thiết kế thông minh, ôm sát theo khung của lông mày một cách hoàn hảo và dễ dàng chạm tới những vùng khó tiếp cận.

Đầu tông đơ có hai lưỡi dao với chiều dài khác nhau, gia tăng độ chính xác cho quá trình cắt tỉa lông.

Chất liệu của lưỡi dao làm bằng loại thép không gỉ, thân thiện với các loại da, không gây mẩn đỏ, sưng tấy hay kích ứng với làn da nhạy cảm.

-Thiết kế thon gọn như một chiếc bút bi: Sản phẩm được thiết kế đẹp mắt, sang trọng như một chiếc bút bi, giúp cho việc sử dụng trở nên tiện lợi hơn.

-Máy tỉa nhiều vùng lông khác nhau như: lông mày, lông tay chân, lông mặt và vùng bikini.

-Thiết bị sử dụng pin, vận hành trong 3 giờ liên tục. Vì thế, bạn chỉ cần sạc pin đầy và thoải mái sử dụng.

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