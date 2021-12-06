Những lợi ích tuyệt vời khi sử dụng máy massage đầu gối

Xoa bóp đầu gối giúp giảm áp lực lên các khớp có thể gây khó chịu hoặc chấn thương. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người bị viêm khớp ở đầu gối. Động tác nhào trộn cũng kích thích lưu lượng máu, giảm sưng và viêm. Nó có thể giúp giảm cứng khớp sau thời gian dài ngồi làm việc hoặc lái xe.

Nhào các cơ xung quanh xương bánh chè giúp cải thiện tính linh hoạt bằng cách tăng cường tuần hoàn và nới lỏng các dây chằng bị thắt chặt. Nhờ đó, bạn sẽ đi lại dễ dàng và ít đau hơn. Ngoài ra, massage giúp cải thiện độ săn chắc và sức mạnh của cơ bắp. Chúng giúp tăng khả năng vận động và ngăn ngừa chấn thương xảy ra.

-Tăng cường lưu thông

Massage tốt làm tăng lưu lượng máu khắp cơ thể. Khi điều này xảy ra, mức oxy tăng lên và chất dinh dưỡng đến các tế bào nhanh hơn. Lưu thông được cải thiện có nghĩa là sức khỏe tổng thể tốt hơn.

-Giảm mức độ căng thẳng

Massage thường xuyên giúp giảm căng thẳng. Bằng cách giảm lo lắng và trầm cảm, bạn sẽ được thư giãn và ngủ ngon hơn. Nó cũng tăng cường mức năng lượng và cải thiện tâm trạng.

Những người mắc các vấn đề về xương khớp nên sử dụng máy massage đầu gối

-Tăng khả năng miễn dịch

Liệu pháp xoa bóp thường xuyên giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Tập thể dục thường xuyên như chạy bộ hoặc bơi lội sẽ cải thiện sức khỏe tim và phổi nhưng không nhất thiết là hệ thống miễn dịch. Tuy nhiên, khi kết hợp với massage, cả hai hệ thống đều có lợi.

-Giúp ngăn ngừa bệnh tật

Xoa bóp thường xuyên ngăn ngừa bệnh tật vì nó giữ cho hệ thống bạch huyết sạch sẽ. Chất lỏng bạch huyết mang chất độc ra khỏi cơ thể thông qua các kênh nhỏ gọi là mạch bạch huyết. Nếu các kênh này bị tắc nghẽn, chúng không thể hoạt động bình thường. Các hạch bạch huyết bị tắc nghẽn gây ra nhiễm trùng và các bệnh khác. Xoa bóp sẽ mở cho phép các chất lỏng bạch huyết lưu thông tự do.

-Ngăn ngừa thương tích

Khi cơ bắp căng thẳng, chúng sẽ chống lại xương. Căng thẳng gây đau và hạn chế cử động. Co thắt cơ xảy ra khi các dây thần kinh gửi tín hiệu quá thường xuyên. Theo thời gian, sự co thắt lặp đi lặp lại dẫn đến đau nhức và cuối cùng là chấn thương. Trong quá trình xoa bóp, người điều trị nên làm thư giãn các cơ để chúng không bị siết chặt trở lại.

-Điều trị đau khớp

Các khớp xương bị xơ cứng, phần sụn cọ xát vào nhau gây cảm giác khó chịu. Xoa bóp giúp nới lỏng bao khớp và giảm viêm ở các mô xung quanh. Điều này làm giảm bớt cơn đau do viêm khớp và phục hồi chuyển động bình thường.

-Giúp ngăn ngừa chấn thương khi chơi thể thao hoặc tập thể dục

Xoa bóp các bộ phận của cơ thể có thể giúp giảm nguy cơ chấn thương. Các chuyên gia y học thể thao khuyên bạn nên tạo áp lực với gân và dây chằng nơi chúng gắn vào xương. Làm như vậy giúp cải thiện tính linh hoạt và giảm nguy cơ bong gân cổ chân, đầu gối, cổ tay, khuỷu tay, vai,…

Những lưu ý khi mua máy massage đầu gối

Có rất nhiều điều mà bạn cần cân nhắc trước khi mua bất kỳ máy massage đầu gối nào, bao gồm các đặc điểm sau:

Nguồn điện: Bạn luôn phải xem chúng có loại nguồn điện nào. Nếu có thể, hãy đảm bảo rằng máy massage sử dụng pin sạc thay vì pin dùng một lần. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem máy massage có cung cấp các tùy chọn sạc hay không.

Mức nhiệt: Đảm bảo rằng máy massage nóng lên từ từ để tránh làm bỏng bản thân, nó không được quá nóng vì điều này có thể gây khó chịu hoặc bị thương.

Độ ồn: Độ ồn phải đủ thấp để bạn thoải mái.

Trọng lượng: Hầu hết mọi người thích các thiết bị nhẹ vì chúng có thể dễ dàng mang theo. Tuy nhiên, một số mô hình nặng hơn có xu hướng cung cấp nhiều hỗ trợ hơn những mô hình khác.

Kích thước: Một số máy massage đầu gối có kích thước nhỏ trong khi những loại khác lại lớn. Do đó, hãy chọn một cái dựa trên nhu cầu của bạn.

Bạn cần tìm hiểu những đặc điểm và tính năng của máy massage đầu gối để chọn cho mình chiếc máy phù hợp nhất

Độ bền: Đảm bảo rằng sản phẩm sẽ tồn tại lâu dài mà không bị hỏng. Kiểm tra đánh giá từ những người dùng trước đó.

Giá cả: Có nhiều loại máy massage đầu gối với nhiều mức giá khác nhau, vì vậy bạn nên cân nhắc chọn loại máy phù hợp với tài chính và nhu cầu của mình.

Dễ sử dụng: Nó vận hành như thế nào? Có gì phức tạp khi sử dụng nó không? Bạn có bị rối trong quá trình sử dụng không? Tất cả những yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tính dễ sử dụng của máy massage đầu gối.

An toàn: Luôn đọc kỹ hướng dẫn trước khi vận hành thiết bị. Đừng bao giờ thử điều gì đó mới trừ khi bạn biết chính xác cách thực hiện nó an toàn.

Máy massage trị liệu đầu gối Alphay JKAH-1

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại máy massage trị liệu với mẫu mã và chất liệu khác nhau. Trong đó, Máy massage trị liệu đầu gối Alphay JKAH-1 là một trong những thiết bị có tác dụng giảm đau đầu gối và massage thư giãn đầu óc được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Phương pháp massage trị liệu nóng của máy sẽ giúp giảm thiểu các vấn đề tăng sắc tố, viêm màng ngoài tim, thấp khớp lạnh và cử động khớp bất thường.

Máy massage trị liệu đầu gối Alphay JKAH-1

Những ưu điểm nổi bật của Máy massage trị liệu đầu gối Alphay JKAH-1:

-Màn hình LCD có phím bấm cơ, dễ dàng để thao tác thực hiện.

-Hai dây đeo có thể tháo rời và điều chỉnh vừa vặn với cánh tay hoặc bắp chân.

-Thân đệm của máy được thiết kế êm ái, tạo cảm giác thoải mái khi dùng.

-3 chức năng: massage rung, nhiệt trị liệu và quang trị liệu với đèn LED.

1/Chức năng nhiệt trị liệu: giúp sưởi ấm vùng khớp gối bằng phương pháp ánh sáng hồng ngoại. Phương pháp này giúp giảm thiểu sưng nhức đầu gối nhanh chóng, chữa lành các vết thương và đem lại sự hoạt bát cho đôi chân.

2/Chức năng quang trị liệu (ánh sáng đèn LED): giúp cải thiện lưu thông máu và hồi phục các tế bào bị tổn thương.

3/Chức năng massage rung: massage nhẹ nhàng vùng gối và tạo cảm giác êm dịu, nhẹ nhàng thư giãn, đẩy lùi căng thẳng.

Máy massage trị liệu đầu gối Alphay JKAH-1 hiện đang được bán tại Trẻ Khỏe Đẹp với giá giảm 25%, chỉ còn 2.390.000Đ. Mua ngay để nhận ưu đãi!