Xuất hiện mụn đầu đen, đừng cố đẩy chúng ra bằng tay mà nên sử dụng máy hút

Mụn đầu đen là tình trạng lỗ chân lông bị tắc nghẽn bởi dầu và tế bào da chết. Miếng tắc bị oxy hóa bởi không khí, biến nó thành màu sẫm. Máy hút mụn đầu đen là một máy hút nhỏ đặt trên mụn đầu đen. Sức hút nhẹ của nó sẽ hút dầu và da chết ra khỏi lỗ chân lông.

Đảm bảo rằng máy hút được cắm vào ổ cắm điện hoặc pin đã được sạc đầy. Nếu máy hút của bạn có một công tắc nguồn riêng, hãy để nó ở vị trí “tắt”. Kiểm tra màn hình sáng cho biết máy hút của bạn đã được kết nối.

-Gắn một đầu hút có kích thước thích hợp

Hầu hết các máy hút mụn đầu đen đều có nhiều loại đầu hút sử dụng cho các loại mụn khác nhau. Gắn đầu hút vào vị trí ở đầu trước của máy hút và đảm bảo rằng nó được cố định. Máy của bạn có thể đi kèm với một đầu hút có kích thước phù hợp với tất cả. Độ mở của vòi này sẽ đủ lớn để bao phủ mụn đầu đen và một phần nhỏ khu vực xung quanh nó.

Máy hút mụn đầu đen bằng điện được rất nhiều chị em chọn mua vì tính tiện lợi và hiệu quả mà máy mang lại.

-Đặt đầu hút trực tiếp lên mụn đầu đen

Đặt máy hút trên mụn đầu đen sao cho nó được bao bọc hoàn toàn bởi đầu hút. Cố gắng giữ máy vuông góc sao cho đầu hút ngang với da. Điều này sẽ giúp tạo thành một con dấu an toàn, giúp cho việc hút hiệu quả hơn. Để có kết quả tốt nhất, hãy hút từng mụn đầu đen một.

-Kích hoạt lực hút, bật máy hút

Bạn sẽ cảm thấy giật nhẹ khi lực hút bắt đầu kéo vào da của bạn. Sau một vài giây, lực hút ổn định sẽ nới lỏng và kéo ra các chất bẩn và dầu đã được nén chặt làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Lặp lại nhiều lần nếu cần cho đến khi bạn loại bỏ được mụn đầu đen nặng nhất.

Sau khi hút phần lớn nhất của mụn đầu đen, bạn hãy chạy máy hút nhẹ khắp vùng da xung quanh để hút hết những chất tắc nhỏ khác và những nốt mụn tiềm ẩn.

Cách sử dụng máy hút mụn đầu đen không dùng điện

-Chọn đầu hút phù hợp

Trên các máy hút cầm tay, đầu hút sẽ dễ dàng gắn và tháo rời, chỉ cần trượt vào vị trí. Có thể có một vòng cao su để tháo rời và lắp vào đầu hút của máy giúp tăng cường lực hút. Đảm bảo rằng vòng này được lắp vừa khít với đầu hút. Khử trùng đầu hút bằng cồn tẩy rửa trước khi sử dụng để tránh lây lan vi khuẩn vào lỗ chân lông của bạn.

-Đẩy pít-tông

Ở phần cuối phía sau của máy hút, bạn sẽ tìm thấy một pít tông dài trượt vào trục của máy hút. Khi bạn đẩy pít-tông này vào, nó sẽ tham gia vào cơ cấu lò xo tạo lực hút. Sau đó, bạn hãy hút từng mụn đầu đen bằng cách đẩy pít-tông vào cho đến khi nút chặn nằm sát mép sau của trục. Bạn sẽ nghe tiếng nhấp chuột khi nó khớp vào vị trí.

-Xác định mụn đầu đen bằng đầu hút

Đặt đầu hút chân không lên mụn đầu đen mà bạn đã định sẵn. Đảm bảo rằng đầu hút được ấn chặt vào da của bạn, không có khoảng trống để không khí lọt vào hoặc thoát ra khỏi đầu hút. Điều này sẽ dễ thực hiện nhất khi chân không được giữ ở một góc 90 độ.

-Đẩy xuống bằng trục của máy hút

Bằng một chuyển động nhẹ nhàng, trượt trục của máy hút về phía khuôn mặt của bạn để đầu hút được ép vào khu vực xung quanh mụn đầu đen. Thao tác này sẽ kéo dài pít-tông, tạo áp lực lên bề mặt da khiến mụn đầu đen chui lên qua lỗ chân lông. Từ đó, lực hút của máy hút sẽ hút toàn bộ nhân mụn đầu đen ra ngoài.

Làm sạch và bảo vệ làn da của bạn

-Tránh nặn mụn đầu đen quá mạnh

Khi bạn đang cố gắng loại bỏ mụn đầu đen, mụn nhọt và các khuyết điểm khác, tốt nhất bạn nên sử dụng các giải pháp ngăn ngừa lâu dài như rửa mặt và dưỡng ẩm thường xuyên. Việc xử lý thô bạo có thể làm to lỗ chân lông và làm vỡ các mô bên dưới lớp biểu bì, gây sẹo, bầm tím hoặc đổi màu. Không bao giờ dùng móng tay bóp hoặc ngoáy mụn đầu đen để lấy chúng ra. Điều này có thể gây ra thiệt hại vĩnh viễn.

-Rửa và lau khô mặt thường xuyên

Rửa da bằng xà phòng nhẹ nhàng hoặc sữa rửa mặt trị mụn và nước ấm. Tập trung vào các khu vực như mũi, má, cằm và trán - nơi mụn đầu đen và mụn nhọt nổi lên thường xuyên nhất. Bạn nên cố gắng rửa mặt ít nhất hai lần một ngày hoặc nhiều hơn nếu bạn có làn da nhờn.

Chà xát da mặt bằng bàn chải tẩy tế bào chết lông mềm sẽ đi sâu vào lỗ chân lông và làm sạch kỹ hơn. Nước quá nóng hoặc quá lạnh có thể gây khó khăn cho da nhạy cảm.

Đừng quên chăm sóc làn da của bạn kết hợp với việc sử dụng máy hút mụn đầu đen

-Bôi kem dưỡng ẩm

Chất dưỡng ẩm sẽ làm mềm da, thúc đẩy độ đàn hồi và khả năng phục hồi. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn thường xuyên xử lý các nốt mụn vì chúng sẽ giúp làm lành những tổn thương ngăn ngừa mụn. Thoa kem dưỡng ẩm sau khi tắm hoặc trước khi đi ngủ vào buổi tối.

Chọn một loại kem dưỡng ẩm phù hợp với da của bạn và thoa nó theo chuyển động tròn tinh tế với các miếng đệm của ngón tay. Khi kết hợp với rửa mặt, dưỡng ẩm sẽ tăng cường khả năng hô hấp của da, khiến bụi bẩn và dầu khó bị mắc kẹt trong lỗ chân lông hơn.

-Sử dụng các sản phẩm có chứa axit salicylic

Axit salicylic là một hợp chất tự nhiên giúp đánh bay mụn đầu đen bằng cách nới lỏng độ bám của chúng trong lỗ chân lông. Nó cũng giúp loại bỏ các tế bào da chết - một phần của chất cặn bã tự nhiên tích tụ lại để tạo thành mụn đầu đen lớn và cứng đầu. Điều trị thường xuyên với các loại kem và huyết thanh có thành phần chính là axit salicylic sẽ giúp làn da của bạn luôn khỏe mạnh, mịn màng và không có mụn.

Bạn nên lưu ý, sử dụng quá nhiều axit salicylic có thể gây khô, mẩn đỏ hoặc kích ứng. Dùng axit salicylic ở nồng độ thấp không quá một lần một ngày.

Nên mua máy hút mụn đầu đen loại nào?

Máy hút mụn đầu đen BDA76002 là thiết bị làm đẹp có công dụng làm sạch lỗ chân lông và hút nhân mụn. Máy sử dụng đầu dò vi tinh thể với hơn 100.000 hạt khoáng tự nhiên giúp loại bỏ bụi bẩn trong lỗ chân lông, đem đến cho bạn làn da mềm mại và mịn màng ngay lập tức.

Máy hút mụn đầu đen BDA76002

Máy sử dụng công nghệ không gây xâm lấn và kích ứng, nếu sử dụng phần thô ráp trên đầu dò có thể tẩy da chết. Máy tích hợp các chức năng: săn chắc da, làm sạch lỗ chân lông, hút nhân mụn. 3 đầu hút của máy với các chức năng:

-Đầu tròn lớn: Loại bỏ mụn đầu đen, mụn trứng cá, nâng cơ mặt. Có thể sử dụng ở mọi vùng da trừ vùng da quanh mắt.

-Đầu tròn nhỏ: Làm sạch sâu, hút nhân mụn ở những góc đầu tròn lớn không thể với tới, có thể sử dụng cho vùng da quanh mắt.

-Đầu hình bầu dục: Làm săn chắc da, chống chảy xệ, chống nhăn, tăng độ đàn hồi và giúp lưu thông máu. Có thể sử dụng cho các vùng khác như tai, quanh miệng, mũi, cổ,…

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