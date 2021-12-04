Tưởng chừng như là món dễ ăn và thân thuộc với bữa cơm của nhiều gia đình, nhưng thực tế đậu phụ lại không hợp khi ăn cùng 5 thực phẩm dưới đây. Bởi nếu ăn cùng nhau sẽ rước bệnh vào người.

1.Mật ong

Theo báo Lao Động, nếu ăn đậu phụ và mật ong cùng lúc sẽ dễ bị tiêu chảy. Không chỉ vậy, trong đậu phụ có chứa nhiều chất khoáng còn trong mật ong lại chứa nhiều enzyme, nếu kết hợp ăn cùng với nhau sẽ sinh ra phản ứng không tốt cho cơ thể.

2.Hành tây và rau bina

Lý do không nên kết hợp đậu phụ với hành tây và rau bina là vì trong đậu phụ rất giàu canxi còn trong rau bina và hành tây thì rất giàu axit oxalic. Nếu ăn chung sẽ làm cho lượng canxi trong đậu phụ kết hợp với axit oxalic sẽ tạo thành hiện tượng canxi oxalat tích tụ.

Việc này không chỉ làm giảm tác dụng bổ sung canxi của đậu phụ, mà còn dễ hình thành sỏi.

3.Sữa bò

Bạn không nên vừa ăn đậu phụ vừa uống sữa bò vì không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng của cả 2 loại thực phẩm mà còn ảnh hưởng tới sự hấp thu calcium của cơ thể.

4.Quả hồng

Hồng là trái cây chứa rất nhiều tannin, trong khi đó đậu phụ lại chứa calci clorua. Nếu kết hợp 2 loại thực phẩm này với nhau sẽ tạo thành calci tannate dẫn đến sỏi mật, sỏi thận.

5.Măng

Trong đậu phụ rất giàu canxi và magiê, nhưng trong măng lại có chứa một số chất cản trở quá trình hấp thụ canxi. Nếu canxi bị dư thừa trong cơ thể sẽ hình thành sỏi thận. Vì vậy bạn tuyệt đối không nên kết hợp 2 thực phẩm này với nhau.

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