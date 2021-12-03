Chọn một chiếc áo ngực phù hợp là điều vô cùng quan trọng, chị em đừng tùy tiện nếu không muốn đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm

Theo báo Lao động, nếu bạn mặc một chiếc áo ngực nhỏ hơn so với kích thước ngực của bạn, sẽ dẫn tới những cơn đau đầu dai dẳng. Bởi khi bạn mặc áo ngực không vừa vặn, trọng lượng của bầu ngực sẽ kéo căng dây áo ngực và tạo thêm áp lực lên vai, từ đó gây ra hiện tượng đau cổ và đau đầu.

Để khắc phục điều đó, bạn cần thay đổi kích thước áo ngực vừa vặn và phù hợp để cải thiện vấn đề đau đầu

2.Đau lưng, cổ và ngực

Có nhiều nghiên cứu đã được tiến hành và chỉ ra rằng nếu mặc áo ngực sai kích cỡ sẽ gây ra nhiều vấn đề nguy hiểm cho sức khỏe, phổ biến nhất là các tình trạng đau lưng, đau cổ và đau ngực.

Bởi khi mặc những chiếc áo lót không vừa vặn, nó không có khả năng nâng đỡ tốt và gây ra áp lực dây đeo quá mức, dẫn đến làm lệch tư thế cơ thể và kết quả là gây đau ở các phần khác nhau của như lưng, cổ và ngực.

3.Biến dạng vai

Một chiếc áo ngực không vừa vặn, không ôm sát bầu ngực và không thể nâng đỡ tốt trọng lượng của ngực sẽ khiến cho dây áo ngực bị dính chặt vào vai, gây áp lực lên mô mềm của vai và từ đó gây ra biến dạng bờ vai.

4.Các vấn đề về da

Khi mặc áo ngực quá rộng hoặc quá chật sẽ không đủ nâng đỡ ngực, khiến cho phần da ngực bị tổn thương nghiêm trọng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sự biến dạng do trọng lực gây ra khiến da căng ở vùng trên của bầu ngực, làm cho da bị lão hóa, chảy xệ.

Vì thế việc chọn một chiếc áo ngực đúng size là điều vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý thêm các yếu tố dưới đây khi chọn áo ngực:

-Nên chọn chất liệu áo mềm mại, thoáng mát để mang lại cảm giác thoải mái, phù hợp với làn da mỏng và nhạy cảm của vòng 1.

-Nên chọn áo ngực của những thương hiệu chính hãng để đảm bảo chất lượng của chất liệu, thuốc nhuộm cũng như form dáng chuẩn cho chiếc áo.

-Bạn không nên chọn áo có độ nâng ngực quá cao hoặc mút độn quá dày để mặc trong thời gian dài.

-Hạn chế sử dụng những miếng dán ngực thay cho áo ngực vì không có sự nâng đỡ tốn và dễ làm tổn thương da.