Sữa rửa mặt chỉ làm sạch bụi bẩn trên bề mặt da. Các sản phẩm chăm sóc da này mặc dù quan trọng nhưng không có khả năng hút hết bụi bẩn và dầu nằm sâu trong lỗ chân lông. Một trong những lợi ích của tẩy tế bào chết là khi bạn chà xát theo chuyển động tròn, nó sẽ loại bỏ bụi bẩn, da chết cũng như thúc đẩy lưu thông máu. Quá trình này mang lại vẻ đẹp sáng khỏe cho da mặt của bạn.

Da sẫm màu, loang lổ là kết quả của lớp da chết tích tụ trên bề mặt cần được làm sạch. Lợi ích của tẩy tế bào chết không chỉ giới hạn ở da mặt, bạn cũng có thể sử dụng chúng trên các khớp ngón tay, khuỷu tay và đầu gối để có được làn da đều màu và phù hợp với phần còn lại của cơ thể.

Cải thiện kết cấu của da

Da mặt mỏng manh, dễ bị tổn thương và khô hơn so với các vùng còn lại trên cơ thể. Ô nhiễm, chăm sóc da không đúng cách, các tác nhân môi trường khác dẫn đến da thô ráp và xỉn màu. Một trong những lợi ích của tẩy tế bào chết trên mặt là cải thiện kết cấu của da bằng cách kích thích quá trình đổi mới da. Quá trình làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, xông hơi và massage sẽ nuôi dưỡng, làm mềm và cấp nước cho làn da của bạn trở nên mịn màng.

Ngăn lông mọc ngược

Hầu hết lông mọc ngược là kết quả của việc tẩy lông không đúng cách hoặc quá mạnh tay. Tuy nhiên đó không phải là thủ phạm duy nhất, lỗ chân lông bị tắc còn được cho là nguyên nhân khiến bụi bẩn bám dưới bề mặt da làm lông mọc ngang. Vì vậy, tẩy tế bào chết cho da mặt là điều cần thiết để có được làn da mịn màng, không mọc mụn và ngăn lông mọc ngược.

Sử dụng máy tẩy tế bào chết sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả cao nhất trong việc cải thiện làn da của mình

Giảm mụn trứng cá

Tẩy da chết là điều bắt buộc đối với những ai rơi vào tình trạng bùng phát nội tiết tố hoặc bị mụn trứng cá. Hầu hết mụn trứng cá và mụn nhọt là kết quả của việc lỗ chân lông bị tắc nghẽn bởi bụi bẩn và dầu. Tẩy da chết thường xuyên sẽ nhẹ nhàng loại bỏ lớp tế bào chết làm bít lỗ chân lông, do đó ngăn ngừa mụn bùng phát. Một lợi ích khác của tẩy tế bào chết trên khuôn mặt là nó giúp làm sáng da và xóa sẹo mụn về lâu dài.

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Lão hóa có rất nhiều tác động tiêu cực đến làn da, trong đó không thể không kể đến các đường nhăn và nếp nhăn. Khi bạn già đi, làn da của bạn bắt đầu trở nên thô ráp do nhiều lớp tế bào da chết chưa được bong ra. Da có đặc tính tái tạo tự nhiên theo thời gian. Tuy nhiên, khi bạn già đi, quá trình này chậm lại và bắt đầu phụ thuộc vào sự trợ giúp từ các sản phẩm chăm sóc da như tẩy tế bào chết để phục hồi và chữa lành làn da bị tổn thương. Một trong những lợi ích của việc tẩy tế bào chết trên khuôn mặt là nó giúp thúc đẩy các đặc tính tái tạo của da và làm cho làn da của bạn trông trẻ trung hơn.

Hấp thụ các sản phẩm chăm sóc da tốt hơn

Nếu bạn đang tự hỏi tại sao các sản phẩm chăm sóc da của bạn không mang lại kết quả như mong đợi, hãy thử tẩy da chết. Khi các lớp tế bào chết tích tụ, các sản phẩm chăm sóc da của bạn khó thấm vào trong. Tẩy tế bào chết còn giúp các sản phẩm trang điểm của bạn dễ dàng tán đều trên da.

Các hình thức tẩy tế bào chết

Tất cả các hình thức tẩy tế bào chết đều có hiệu quả. Tuy nhiên, tùy vào sở thích cá nhân cùng với tình trạng của da để cân nhắc xác định hình thức tẩy tế bào chết phù hợp nhất nhằm cải thiện làn da. Có 3 hình thức tẩy tế bào chết phổ biến:

-Tẩy tế bào chết vật lý: Tẩy tế bào chết vật lý cho da bao gồm việc sử dụng một hỗn hợp tẩy tế bào chết dạng hạt. Khi thoa lên da, các hạt này sẽ có tác dụng làm mềm hoặc mài mòn bề mặt da, do đó sẽ loại bỏ tế bào chết tích tụ trên da.

-Tẩy tế bào chết bằng hóa chất: Hình thức tẩy tế bào chết này bao gồm việc sử dụng enzym và các sản phẩm gốc axit có tác dụng tẩy tế bào chết. Chúng sẽ hòa tan các liên kết protein tồn tại giữa các tế bào da chết, cho phép loại bỏ tế bào da chết.

-Tẩy tế bào chết cơ học:Tẩy da chết cơ học liên quan đến việc sử dụng máy hoặc thiết bị tẩy tế bào chết trên da. Các phương pháp tẩy da chết cơ học thường được biết đến bao gồm phương pháp điều trị Microdermabrasion và Laser.

Máy tẩy tế bào chết là thiết bị làm sạch da mặt hàng đầu được nhiều chị em lựa chọn

Máy tẩy tế bào chết sóng siêu âm TouchBeauty TB1769 – Giải pháp hoàn hảo hồi sinh làn da của bạn

Máy tẩy tế bào chết sóng siêu âm TouchBeauty TB1769 là thiết bị hiện đại giúp bạn cải thiện thói quen chăm sóc da tại nhà. Thiết bị loại bỏ các tạp chất trên da mặt như da chết, mỹ phẩm còn sót lại trên da… mang đến làn da mới rạng rỡ và mịn màng hơn. Sử dụng công nghệ sóng siêu âm, máy sẽ làm sạch sâu dưới da đồng thời loại bỏ mụn đầu đen, giảm thiếu tình trạng da đổ dầu. Chức năng massage mặt làm tăng lưu thông máu và làm dịu da. Với 5 chế độ điều chỉnh theo nhu cầu làm đẹp của người dùng, Máy tẩy tế bào chết sóng siêu âm TouchBeauty TB1769 rất dễ dàng sử dụng và tiện dụng để bạn làm đẹp tại nhà hoặc mang đi du lịch.

Máy tẩy tế bào chết sóng siêu âm TouchBeauty TB1769

Ưu điểm nổi bật của Máy tẩy tế bào chết sóng siêu âm TouchBeauty TB1769:

-Liệu pháp chăm sóc da đa chức năng: làm sạch, massage và làm trẻ hóa làn da.

-Công nghệ rung siêu âm: tần số cao hơn 20.000 hertz phù hợp diện tích lớn nhỏ khác nhau của khuôn mặt.

-Rung tần số cao: Việc sử dụng nguyên tử sóng siêu âm, hiệu quả trong việc loại bỏ da bong tróc, giảm dầu và mụn đầu đen.

-5 mức cường độ tùy chỉnh theo nhu cầu người dùng.

-Tính năng cảm ứng hiện đại giúp thao tác thuận tiện và dễ sử dụng.

-Lưỡi dao hai mặt bằng kim loại không gỉ chống dị ứng, nhẹ nhàng và an toàn với da. Mặt trước để làm sạch và tẩy tế bào chết cho da, mặt sau là massage da mặt.

-Có đế sạc không dây và pin sạc USB dễ sử dụng.

-Thiết bị có khả năng chống nước, thuận tiện để vệ sinh và sử dụng

-Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, cao cấp, thoải mái khi cầm.

SIÊU THỊ Y TẾ hiện đang cung cấp Máy tẩy tế bào chết sóng siêu âm TouchBeauty TB1769 với giá siêu ưu đãi giảm 14%, chỉ còn 3.600.000Đ. Khi mua sản phẩm tại đây, bạn sẽ được bảo hành trong 12 tháng với thủ tục nhanh chóng. An tâm mua sắm, Siêu Thị Y Tế đảm bảo hàng chính hãng 100%!